أعلن بنك HSBC عن تعيين إيلي الأسمر ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لفرعه الجديد في سلطنة عًمان والذي من المقرر افتتاحه في شهر مايو. وسيقدم الفرع خدماته إلى العملاء من الشركات حصرياً.

وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "يتمتع إيلي بخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية الدولية وخدمات الشركات مما يؤهله لتولي هذا المنصب بفضل أكثر من 30 عاماً أمضاها في العمل لدى بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

"ولقد شغل إيلي في السابق منصب الرئيس التنفيذي المحلي ونجح في زيادة الإيرادات عندما كان يقود سابقاً قطاعات الأعمال والخدمات المصرفية التجارية. وبالتالي فإن إيلي هو الشخص المناسب لتولي هذه الفرصة الجديدة للتركيز على قيادة أعمال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات على المستوى الدولي في سلطنة عُمان."

وتعليقاً على تعيينه، قال إيلي: "تعتبر الشبكة الدولية لبنك HSBC نقطة قوة رئيسية، سواءً باعتباره البنك التجاري الرائد في العالم الذي يسهل تدفقات الأعمال التجارية على المستوى العالمي، أو باعتباره رابطًا للعملاء بفرص الأعمال والاستثمار في جميع أنحاء العالم. وإن تواجدنا الفعلي في سلطنة عُمان يمكّننا من المحافظة على تركيزنا على دعم التنويع الاقتصادي، ومواصلة تطوير أسواق رأس المال، وجذب الاستثمارات الدولية وتنمية الممرات التجارية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وخارجها."

هذا وسيركز "بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود - فرع سلطنة عُمان" بشكل حصري على توفير الخدمات المصرفية إلى العملاء من الشركات والمؤسسات من خلال ربط المؤسسات ذات التركيز الدولي في عُمان مع بقية العالم وبالعكس.

حول بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في البنك السعودي الأول (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. ويبلغ حجم أصول بنك HSBC في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 69 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2023.

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