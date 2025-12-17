احتفل بنك HSBC بمرور عشرين عامًا على مزاولة أعماله في دولة الكويت، وأعلن عن تعيين أحمد المراد رئيسًا تنفيذيًا للبنك، خلفًا لسامر العابد. واحتفل البنك بهذه المناسبة خلال فعالية خاصة للعملاء أُقيمت تحت رعاية معالي الدكتور صبيح عبد الله عبد العزيز المخيزيم، وزير المالية في دولة الكويت.

ويُعد أحمد المراد أول كويتي يتولى قيادة بنك HSBC في الكويت، ويتمتع بخبرة تمتد لنحو عشرين عامًا في قطاع الخدمات المالية. كما يمتلك خبرة واسعة في العمل المصرفي الدولي، قضى ال سنوات الأخيرة منها ضمن مجموعة HSBC، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية في قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والخدمات المصرفية التجارية.

وبمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس البنك، صرّح معالي الدكتور صبيح عبد الله بن عبد الله المخيزيم، وزير الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، ووزير المالية بالوكالة، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارات، قائلاً: "لقد لعب بنك HSBC، على مدى العقدين الماضيين، دوراً هاماً في دعم القطاع المالي الكويتي، وتيسير حركة التجارة الدولية، وربط الشركات الكويتية بالفرص العالمية. ونحن إذ نتطلع إلى المستقبل، تواصل دولة الكويت التزامها بتعزيز تحولها الاقتصادي ضمن إطار رؤية 2035. وتُعتبر المؤسسات المالية، مثل بنك HSBC، شركاء أساسيين لنا في هذه المسيرة. ومن شأن تقديم أفضل الممارسات العالمية، والحلول المالية المبتكرة، والمعرفة العميقة بالسوق، أن يعزز أسسنا الاقتصادية ويوسع آفاق مستثمرينا ورواد أعمالنا وقطاعاتنا الاقتصادية."

هذا ويلتزم بنك HSBC، منذ بدء عملياته في عام 2005، بلعب دور محوري في ربط الكويت بالأسواق العالمية والمساهمة في تطوير القطاع المالي والاقتصاد الكويتي.

في تعليقه خلال الاحتفال، قال سليم كيرفنجيه، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: “إن الاحتفال بمرور 20 عامًا على وجود بنك HSBC في الكويت يُعد شهادة على التزامنا بدعم نمو الدولة وربط شركاتها بالفرص المتاحة حول العالم. ونحن فخورون بالشراكات التي بنيناها وبالأثر الإيجابي الذي حققناه معًا. ومع احتفالنا بهذه المناسبة، يسعدني الإعلان عن تعيين أحمد المراد كأول رئيس تنفيذي كويتي لبنك HSBC في الكويت، وهي خطوة مهمة تعكس التزامنا بتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جذورنا في المجتمع المحلي. كما أود أن أتقدم بخالص الشكر لسامر العابد على قيادته المتميزة وإسهاماته القيّمة. ومع تطلعنا إلى المستقبل، سيواصل بنك HSBC التزامه بدعم عملائه ومساندتهم لتحقيق طموحاتهم في ظل مشهد عالمي متغير باستمرار.”



هذا وقد جمع الحدث كلاً من السيد باسل الهارون، محافظ مصرف الكويت المركزي، والشيخ عبد الله صباح الحمود الصباح، نائب المدير العام لعمليات الاستثمار في هيئة تنمية الاستثمار الكويتية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والعملاء والمستثمرين والشركاء، مما يؤكد التزام بنك HSBC القوي تجاه دولة الكويت على المدى الطويل.

وأضاف أحمد المراد: "إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن أتولى هذا المنصب الهام في هذه المرحلة الهامة لبنك HSBC في الكويت. وإني أتطلع قدماًُ لقيادة أعمال البنك خلال المرحلة المقبلة من النمو، ومساعدة عملائنا على تحقيق طموحاتهم المستقبلية."

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

مـــي محسن

رئيس قسم التواصل والإعلام في مصر وقطر والأسواق الدولية

هاتف متحرك: 01023998366

بريد إلكتروني: maymohsen@hsbc.com

مــي سالم

مسؤول التواصل والعلاقات الإعلامية | شؤون التواصل والإعلام لقطر والأسواق الدولية

هاتف متحرك: +97455576008

بريد إلكتروني: maisalem@hsbc.com

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي أكبر مؤسسة مصرفية دولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وله حضور في تسع دول في المنطقة: الجزائر، البحرين، مصر، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يمتلك إتش إس بي سي حصة 31% في بنك الأول السعودي (SAB)، وحصة 51% في بنك إتش إس بي سي في المملكة العربية السعودية للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وبلغت أصول إتش إس بي سي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا 73 مليار دولار أمريكي وذلك في 31 ديسمبر 2024.

-انتهى-

#بياناتشركات