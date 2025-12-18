الكويت : أعلنت منظمة التعاون الرقمي (DCO) اليوم عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة الخامس، الذي تترأس دولة الكويت أعمال دورته الحالية، والمقرر عقده خلال الفترة من 4 إلى 5 فبراير 2026. ويمثّل هذا الحدث الممتد على مدار يومين أهم محطة سنوية للمنظمة لتعزيز التعاون وإطلاق مبادرات مؤثرة، حيث يجتمع وزراء من الدول الأعضاء والمراقبين والشركاء، إلى جانب صنّاع سياسات ورؤساء تنفيذيين ومبتكرين وممثلين من أكثر من 60 دولة، للمساهمة في تشكيل الأجندة الرقمية العالمية.

وبرئاسة معالي السيد عمر سعود العُمَر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات في دولة الكويت ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية لعام 2025، والسيدة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، يمثّل اجتماع الجمعية العامة الخامس المنصّة الأبرز للمنظمة لمراجعة الإنجازات، ورسم التوجّه الاستراتيجي، وإطلاق المبادرات المتماشية مع أجندة المنظمة الممتدة لأربع سنوات (2025–2028). كما سيشهد الاجتماع مراسم تسليم رئاسة مجلس المنظمة من دولة الكويت إلى جمهورية باكستان الإسلامية للدورة المقبلة 2026.

وقال معالي السيد/ عمر سعود العُمَر، وزير الدولة لشئون الاتصالات في دولة الكويت ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي: تجسّد استضافة دولة الكويت لاجتماع الجمعية العامة الخامس لمنظمة التعاون الرقمي والمنتدى الدولي للتعاون الرقمي أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتكثيف العمل المشترك لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يستدعي تنسيق السياسات وتكامل الجهود الدولية لتحقيق نمو أكثر توازنًا وشمولًا.

ومن خلال رئاستنا الحالية لمجلس المنظمة، تُرحّب دولة الكويت بممثلي الدول الأعضاء والشركاء والضيوف المشاركين، وتؤكّد حرصها على دعم أجندة رقمية مشتركة تُركّز على بناء بنية تحتية رقمية متقدمة، وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات، بما يُسهم في تمكين الدول من توظيف التقنيات الحديثة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص النمو والازدهار للجميع.

وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، السيدة/ ديمة بنت يحيى اليحيى: "إن استضافة دولة الكويت للجمعية العامة الخامسة للمنظمة، إلى جانب المنتدى الدولي الثاني للتعاون الرقمي، تمثل محطة مفصلية في مسيرة التعاون الرقمي العالمي، وعلامة فارقة في رحلتنا المشتركة. فهي ليست مجرد مناسبة للاجتماع، بل فرصة لاستعراض إنجازات عام 2025، وتعزيز الشراكات، وصياغة رؤية موحدة لمستقبل التعاون الرقمي، في وقت يشهد فيه العالم تحولات رقمية متسارعة وغير مسبوقة.

وأضافت أن الدول الأعضاء تجمعها قناعة راسخة بأن الازدهار الرقمي يجب أن يكون متاحًا للجميع، وأن التعاون عبر الحدود والقطاعات والمؤسسات هو ضرورة حتمية لتحقيق ذلك. وفي ظل التحولات العميقة التي يقودها الذكاء الاصطناعي في الاقتصادات والمجتمعات، يعكس شعار هذا العام، "الازدهار الشامل في عصر الذكاء الاصطناعي"، مسؤوليتنا الجماعية لضمان أن تعود هذه التحولات بالنفع على كل دولة وكل مؤسسة وكل فرد، حتى يكون الابتكار جسرًا للفرص والمرونة والازدهار المشترك، ولا يُترك أحد خلف الركب".

وبالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة، ستجمع النسخة الثانية من المنتدى الدولي للتعاون الرقمي (IDCF) وزراء ورؤساء تنفيذيين وقادة شركات وكبار ممثلي المنظمات الدولية ضمن برنامج يضم جلسات عامة، وفعاليات جانبية، وورش عمل، وحوارات رفيعة المستوى، تُركّز على الذكاء الاصطناعي، والتجارة الرقمية، والبنية التحتية الرقمية العابرة للحدود، ومشاركة المهارات، وسلامة وأخلاقيات استخدام التقنيات والتحوّل الرقمي المستدام. ومن المتوقّع مشاركة أكثر من 100 جهة من القطاعات المختلفة والشركاء لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

نبذة عن منظمة التعاون الرقمي

منظمة التعاون الرقمي هي أول منظمة دولية حكومية مستقلة في العالم تركز على تسريع بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام. تأسست المنظمة في عام 2020، وتجمع بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة عضو تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وما يزيد عن 800 مليون نسمة، يشكل الشباب دون سن 35 عاماً نسبة 70% منهم.

وتعمل منظمة التعاون الرقمي مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لترسيخ الشمول الرقمي، وسبل التعاون عبر الحدود، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز التنمية القائمة على الابتكار. كما تعمل المنظمة على تنسيق السياسات الرقمية عبر الحدود، وتحظى بوضع مُراقِب في الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئات عالمية أخرى.

