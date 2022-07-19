بن جرير، المغرب : بتاريخ 16 يونيو 2022، أعلن المعهد العالمي للفوسفور "جي بيه آي" (GPI) عن تعيين الدكتور كوشيك ماجومدار في منصب المدير التنفيذي المؤقت، تتمثّل مهمته في تفعيل المشاريع والأنشطة القائمة ومواصلة تطوير المعهد.

وفي هذا السياق، قال هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ورئيس المعهد العالمي للفوسفور (GPI): "يسرّنا للغاية أن نرحّب بانضمام كوشيك إلى ’جي بيه آي‘ (GPI)، حيث سيتولى توجيه هذه المبادرة العالمية ومواصلة تطويرها." وأضاف: "بعدما تابعت عن كثب مختلف جهود التطوير التي اضطلع بها الدكتور كوشيك في إطار مبادرات أخرى، أنا على أتمّ الاقتناع بأنه سيساهم بشكل كبير في دفع ’جي بيه آي‘ قدماً نحو المستقبل بفضل الخبرة الواسعة والشاملة التي يتمتع بها."

يعدّ الدكتور كوشيك ماجومدار قائداً مشهوداً له في مجال التنمية الزراعية وهو يجلب أكثر من عقدين من الخبرة التي اكتسبها في بناء أنظمة زراعية مستدامة من خلال التركيز على الأبحاث ذات الصلة بتغذية المحاصيل والإرشاد الزراعي وبناء القدرات. وكان الدكتور ماجومدار مسؤولاً عن إنشاء المعهد الأفريقي لتغذية النبات (APNI) في عام 2019 انطلاقاً من منصبه كالمدير العام، على أن يستمر في شغل هذا المنصب. وقبل عمله في المعهد الأفريقي لتغذية النبات (APNI)، شغل الدكتور ماجومدار منصب نائب الرئيس لقسم برامج آسيا وأفريقيا في المعهد الدولي لتغذية النبات، حيث قام بالتنسيق بين أبحاث تغذية النبات وأنشطة التوعية في الصين ومنطقة جنوب شرق آسيا ومنطقة جنوب آسيا وأفريقيا. وقد ساهم عمل الدكتور ماجومدار في أفريقيا وآسيا ببناء الفرق الفعالة وإقامة الشراكات وحشد الموارد لتحسين الاستدامة ضمن أنظمة إنتاج الأغذية الأكثر ضعفاً في العالم. كما يعدّ الدكتور ماجومدار مؤثراً نشطاً على السياسات من خلال مساهماته في الأدبيات العلمية ومنتديات النقاش.

من جانبه، قال الدكتور ماجومدار في معرض تعليقه على هذا التعيين: "أنا أتطلع إلى قيادة رؤية المعهد العالمي للفوسفور (GPI) من أجل إشراك أصحاب المصلحة في النقاش بشأن ضرورة الإشراف على الفوسفور ودوره في معالجة بعض القضايا الأكثر أهمية ذات الصلة باستمرارية النظم الغذائية والتغذية العالمية والاستدامة البيئية."

ويأتي هذا التعيين في أعقاب استقالة المدير التنفيذي السابق، الدكتور أميت روي.

فقد قرر الدكتور أميت روي الاستقالة من منصبه، اعتباراً من 16 يونيو 2022، من أجل تخصيص وقته للأنشطة ذات الصلة بأمن الغذاء والأسمدة، سيّما في البلدان الأقل نمواً.

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لمحة عن المعهد العالمي للفوسفور (GPI)

يعدّ المعهد العالمي للفوسفور (GPI)منظمة عالمية تتمتع برؤية شاملة وبصمة واسعة ومشاركة لضمان الاستخدام المسؤول للفوسور من خلال العلوم المتطورة والحوار البنّاء بين أصحاب المصلحة.

تمّ إطلاق المعهد في 2 يونيو2021 من قبل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية )UM6P( ومؤسسة ابن رشد للعلوم والابتكار)FIRSI( ، الذين يتخذان من المملكة المغربية مقراً لهما.

جهات الاتصال:

أناس أغوينو

Anas.Aguenaou@tgpi.org