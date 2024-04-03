دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة Google Cloud اليوم عن تعيين نور السليطي في منصب مديرة تطوير أعمال الأمن السيبراني والعلاقات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. وتعدّ نور من الرائدات في قيادة الابتكار ولها خبرة واسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.

يأتي تعيين نور السليطي تأكيدًا على التزام Google Cloud المستمر بحماية الأصول الرقمية للحكومات في المنطقة. ستتولّى نور توسيع نطاق الخدمات الأمنية لدى Google في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، تماشيًا مع الأولوية الكبيرة التي توليها الشركة للأمن السيبراني. ستتمثّل مهامها أيضًا في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع العام لتوفير أحدث حلول الأمن السيبراني من Google Cloud، بما في ذلك Cybershield، وهو أحد حلول الأمن السيبراني المصمّم خصيصًا للحكومات والمستوحى من مبدأ تعزيز الجهود التعاونية بين المؤسسات داخل البلد الواحد وفي جميع أنحاء العالم دفاعًا ضد الهجمات المشتركة.

تتمتع نور السليطي بمسيرة مهنية متميّزة شغلت خلالها مناصب عدة، آخرها منصب الرئيسة التنفيذية لشركة Ooredoo عُمان، حيث كانت أصغر وأول رئيسة تنفيذية في تاريخ الشركة وقادت مسيرة التحوّل الرقمي للشركة وتطوّرها إلى مؤسسة مستندة إلى البيانات ومرتكزة على العملاء. وقبل انضمامها إلى Ooredoo عُمان، كانت نور الرئيسة التنفيذية لشركة "ستارلينك"، أحد مقدّمي خدمات البيع بالتجزئة وتكنولوجيا المعلومات في قطر، وتولّت أيضًا منصب المديرة العامة لشركتَي Phono وFASTtelco في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيارها ضمن أقوى سيدات الأعمال في مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، ووُصفت كإحدى أبرز رائدات الأعمال في العديد من المجلات الأخرى.

تعليقًا على منصبها الجديد، قالت نور السليطي: "يشرّفني الانضمام إلى Google Cloud التي أعتبرها مصدر إلهام كبير لي خلال مسيرتي المهنية، كونها تساعد باستمرار في تعزيز القدرات الأمنية للحكومات حول العالم وتستجيب للاحتياجات الحكومية المحلية بشكل شامل حفاظًا على سلامة المواطنين والأصول المهمة. وأنا مستعدة تمامًا لقيادة هذه المسيرة في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. "

ملاحظات للمحرّرين:

يعدّ CyberShield حلاً شاملاً لتوفير ما يلزم من التكنولوجيات والعمليات والإمكانات والموارد لتعزيز الوعي بالحالات والظروف التي تهدّد الأمن السيبراني، بالإضافة إلى المساعدة في تحسين الإمكانات الأمنية على المستوى المحلي وتسريع وتيرة الابتكار ودعم الجهود المستمرة في الدفاع السيبراني.

لمحة عن Google Cloud:

تقدّم Google Cloud طريقة جديدة للاستفادة من السحابة الإلكترونية باستخدام أدوات مصمّمة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتطوير والبيانات والأمن والتعاون. ولدى Google Cloud مجموعة متكاملة ومحسنّة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المستندة إلى بنية تحتية خاصة بها على مستوى الكوكب، بالإضافة إلى الشرائح المصمّمة حسب الطلب ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنصات التطوير والتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات في التحوّل الرقمي. وتُعتبر Google Cloud اليوم الشريك التكنولوجي الموثوق لدى العملاء في أكثر من 200 بلد ومنطقة حول العالم.

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