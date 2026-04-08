أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "فيوزFuze"، إحدى أسرع مزوّدي البنية التحتية المالية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعيين خليفة محمد الفهيم في منصب مدير الشؤون التنظيمية. ويهدف هذا التعيين الاستراتيجي إلى تعزيز جسور التواصل بين الشركة والجهات التنظيمية، وضمان توافق جميع أنشطتها مع الأطر القانونية والمالية المعتمدة. كما سيستفيد خليفة من خبرته الواسعة في ريادة الأعمال وشبكة علاقاته لدعم جهود تطوير الأعمال، في ظل توجه الجهات الاتحادية والمحلية بشكل متزايد نحو استكشاف استخدامات تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية في العمليات اليومية.

وتلتزم "فيوزFuze"، التي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة وبدعم من "Further Ventures" في أبوظبي، بدفع عجلة نمو وتطوير قطاع الأصول الرقمية في الدولة، بما يدعم مستقبل الخدمات المالية. وفي هذا الإطار، تتجاوز الشركة متطلبات التوطين الإلزامية في القطاع الخاص، لتسهم في تثقيف القيادات المالية ودعم المجتمع الإماراتي من خلال مبادرات تعزز الفهم العميق لتعقيدات الأصول الرقمية.

وفي تعليقه على هذا التعيين، قال محمد علي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ"فيوزFuze": "يمثل انضمام خليفة إضافة قيّمة لفريقنا، حيث يجمع بين فهم عميق للأطر التنظيمية والتطبيق العملي للابتكار المالي على مستوى المصارف والمؤسسات. وبفضل جذوره الراسخة في دولة الإمارات وشبكة علاقاته الممتدة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا، نحن على ثقة بأنه سيُحدث تأثيرًا إيجابيًا فوريًا."

ومن جهته، قال خليفة الفهيم: "تُعدّ "فيوزFuze" واحدة من أكثر الشركات إثارة في مجال الأصول الرقمية، حيث تبنّت منذ البداية نهجًا قائمًا على العمل الصحيح برؤية طويلة المدى. وهي رؤية أؤمن بها بشدة، وأتطلع إلى الإسهام في رسم التوجه الاستراتيجي وتعزيز التفاعل بين الشركة وشركائها ضمن المنظومات المالية المنظمة."

وينتمي خليفة الفهيم الى عائلة أعمال عريقة في أبوظبي تمتد جذورها إلى مسيرة نمو دولة الإمارات. واستنادًا إلى هذا الإرث، بنى مسيرة مهنية متميزة تجمع بين التنظيم السيادي، والامتثال المؤسسي، وتطوير التكنولوجيا المالية، والاستثمار في التقنيات المتقدمة.

بدأ خليفة مسيرته المهنية في مكتب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث تولّى إدارة مشاريع التحول الاستراتيجي على مستوى السياسات المالية الوطنية. وانتقل لاحقًا إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، حيث لعب دورًا فاعلًا في التحضير لتقييم مجموعة العمل المالي (FATF)، وهو أحد أبرز الاستحقاقات المرتبطة بسلامة النظام المالي السيادي.

كما شغل مناصب قيادية في بنك أبوظبي التجاري، ولاحقًا في بنك "Wio"، أحد البنوك الرقمية الرائدة في الدولة، حيث قاد استراتيجيات الامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، قبل انتقاله إلى إدارة المشاريع والشراكات الاستراتيجية.

وأسهم خليفة بدور محوري في تطوير الإطار التنظيمي لبنك "Wio" وإطلاق منصة "Wio Invest"، بما في ذلك الحصول على تراخيص هيئة الأوراق المالية والسلع، وتأسيس أطر عمل منظمة لإدارة الثروات والتداول بالهامش وتمويل التجارة.

وبالإضافة إلى دوره في "فيوزFuze"، يُعدّ خليفة مستثمرًا ومستشارًا في مجالات الأصول الملموسة والتقنيات المستقبلية، ويحمل شهادة في إدارة الأعمال الدولية وريادة الأعمال من جامعة كوفنتري.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: fuze.ae

نبذة عن شركة "فيوز Fuze"

تُعد شركة "فيوز Fuze"، أول مزوّد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنية التحتية المنظمة للأصول الرقمية، حيث تقدّم أدوات متقدمة وآمنة للمصارف وشركات التكنولوجيا المالية لدمج خدمات الأصول الرقمية بكفاءة عالية. ومن خلال نهج قائم على تقديم الحلول، تساعد "فيوز Fuze" المؤسسات المالية على التخطيط والتنظيم والتنفيذ الفعّال لبنية تحتية رقمية، مع تمكينها من إطلاق منتجات منظمة وعالمية المستوى بسرعة وأمان.

تضم "فيوز Fuze" فريقًا من الخبراء الداعمين لمنظومة الأصول الرقمية المتسارعة النمو، ويعمل الفريق بشكل وثيق وتعاوني مع الجهات التنظيمية ضمن رؤية طويلة المدى لتطوير القطاع.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: الموقع الإلكتروني | تويتر | لينكدإن | إنستغرام

إخلاء مسؤولية:

المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية عامة فقط. "فيوز Fuze" وشركاتها التابعة، بما في ذلك "نيوب للدفع"، تخضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتعمل وفقاً للأنظمة المعمول بها. لا يشكّل هذا البيان عرضاً لتقديم خدمات مالية أو مشورة استثمارية في أي دولة. لا تضمن "فيوز Fuze" دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات الواردة. جميع المنتجات أو الخدمات المالية المذكورة تخضع لمخاطر السوق، ولا تُعدّ الأداءات السابقة مؤشراً على النتائج المستقبلية. يُنصح القراء بالتشاور مع مستشار مالي أو قانوني قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو مالية.

لإستفسارات وسائل الإعلام، يرجى التواصل مع:

جوناثان إيفان-ديوك

شريك، duke+mir

البريد الإلكتروني: jon@dukemir.com

-انتهى-

#بياناتشركات