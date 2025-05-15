دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز EMIR، المتخصص في مجال الأبحاث في الأسواق الناشئة، عن انضمام سيمون كوفيني إلى فريقه الاستشاري بصفة مستشار أول، بهدف تعزيز قدرة المركز على تمكين كبار القادة من التعامل مع التعقيدات السياسية والاقتصادية العالمية.

ويتمتع السيد كوفيني بخبرة سياسية واسعة لأكثر من 25 عاماً في أوروبا، شغل خلالها مناصب رفيعة شملت نائب رئيس وزراء إيرلندا، ووزير الخارجية، ووزير المشاريع والتجارة والتوظيف. وقد أسهم في صياغة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقاد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وترأس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعمل على تعزيز طموحات إيرلندا التجارية على الصعيد العالمي.

وسيتولى السيد كوفيني، بموجب منصبه الجديد في مركز EMIR، تقديم استشارات استراتيجية إلى الرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة والوزراء في الأسواق ذات إمكانات النمو العالية، لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الملائمة في ظل المشهد الجيوسياسي والجيواقتصادي المتقلب على مستوى العالم اليوم.

وتعليقاً على الموضوع، قال سيمون كوفيني، المستشار الأول لدى مركز EMIR: "يشهد العالم اليوم زخماً جديداً يتصاعد فيه نفوذ الأسواق الناشئة، ويتجاوز دور قادة الشرق الأوسط مجرّد التكيف مع المستجدات والتوجهات العالمية باعتبارهم أصبحوا محركاً رئيسياً لها. وفي هذا السياق، يبرز مركز EMIR بوصفه منصة تجمع بين قطاعات الأعمال والدبلوماسية وصناعة القرار. ويسرني العمل مع هذا المستوى الرفيع من القادة".

ومن جانبه، قال تريفور ماكفارلين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز EMIR: "يسرنا تعيين سيمون كوفيني في منصب مستشار أول، في خطوةٍ تعزز مكانة المركز كمرجع للوضوح الاستراتيجي على أعلى المستويات. إن خبرته العميقة في الشؤون الدولية وتجربته العملية تُكسبنا زخماً جديداً في حواراتنا اليومية مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. كما يثري انضمام سيمون فريقنا بخبرة قيّمة ورؤية ثاقبة ومنظور عالمي، في ظل تصاعد المخاطر على نحو غير مسبوق".

وبدوره، قال الدكتور نوح رافورد، الشريك الإداري في المركز: "يمثل انضمام السيد كوفيني إضافة نوعية إلى فريقنا الاستشاري. إن خبراته الواسعة في أعلى مستويات العمل الدبلوماسي والشؤون الدولية تمنحنا فهماً عميقاً لسياق التحديات التي تواجه عملاءنا، والوضوح اللازم لاتخاذ القرارات الصائبة".

ويساهم السيد كوفيني بخبراته في تعزيز قدرات الذراع الاستشاري ضمن نموذج عمل المركز، الذي يشمل أيضاً شبكة بوردروم باي إمير، شبكة الاستخبارات الأكثر حصريةً وتأثيراً في المنطقة للرؤساء التنفيذيين والوزراء؛ إضافةً إلى الخدمات الاستشارية للمشاريع الرائدة وغير المسبوقة؛ وخدمات إبرام صفقات الاندماج والاستحواذ الهامة والفرص التجارية الكبرى.

لمحة حول مركز EMIR المتخصص في مجال الأبحاث في الأسواق الناشئة

مركز EMIR المتخصص في مجال الأبحاث في الأسواق الناشئة هو مؤسسة معنية بإجراء البحوث وتقديم الاستشارات الحصرية، تأسست عام 2013 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويتبع المركز نهجاً فريداً يعتمد على إرسال الدعوات الحصرية، بما يضمن للعملاء مشاركة من أعلى المستويات، أي على مستوى الوزراء، وأعضاء مجلس الإدارة، والرؤساء التنفيذيين.

ويتمتع المركز بموقع ريادي في العمليات التقليدية لطلبات تقديم العروض، بفضل كادره الفريد من الخبراء الذي يضمّ مسؤولين حكوميين سابقين رفيعي المستوى، ورؤساء تنفيذيين مخضرمين، ورواد مستقبل مشهورين، واقتصاديين ذوي رؤية، وروّاد فكر في المجال التقني، وخبراء قانونيين، ومحللين أمنيين. ويشكل المركز المقصد الأوّل للراغبين في الحصول على استشارات مميزة وغير تقليدية تساعدهم على ريادة تحولات مستقبلية بارزة.

ويقدم المركز شبكة بوردروم باي إمير، شبكة الاستخبارات الأكثر حصريةً وتأثيراً في الشرق الأوسط، والتي تقدم خدماتها للرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الأفراد المتميزين.

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