أعلنت مجموعة BPG، العضو في شبكة WPP والشركة الرائدة في الحلول التسويقية، عن تعيين الخبير في التسويق الرقمي تيم بايكر رئيساً لـ BPG Arabia لقيادة أعمال القطاع في المملكة العربية السعودية وتعزيز حضورها الرقمي المتكامل في السوق.

يمتلك بايكر خبرة تمتد لأكثر من عقدين في قيادة مؤسسات الاتصال والإعلام، حيث كان له دور بارز في تأسيس وتطوير عدد من أنجح الوكالات الرقمية والمتكاملة في المملكة المتحدة ومنطقة الخليج. ويأتي تعيينه ليقود خطط التوسع الطموحة لـ BPG Arabia ودفع عجلة الابتكار والنمو في سوق يشهد تحولاً رقمياً متسارعاً.

وفي منصبه الجديد، سيتولى بايكر قيادة توسع عمليات المجموعة في المملكة، وتعزيز التكامل بين مجالات الاستراتيجية والإبداع والمحتوى والعلاقات العامة ووسائل التواصل والتقنيات الحديثة، إلى جانب العمل مع العملاء لتقديم حلول اتصالية قائمة على البيانات والرؤى لدعم طموحات المملكة.

وفي تعليق على تعيينه، قال بايكر:"العودة إلى المنطقة لقيادة BPG في السعودية، أحد أكثر الأسواق حيوية وطموحاً في العالم، هو أمر مميز حيث ان المملكة تشهد تحولاً غير مسبوق، ينتج من تقاطع التكنولوجيا مع الإبداع مما يفتح آفاقاً واسعة أمام العلامات التجارية والوكالات المستعدة للابتكار."

وأضاف: "تجسّد BPG مزيجاً فريداً يجمع بين السمعة الراسخة والحجم الكبير من الدعم من شبكة WPP، وبين طموح الشركات الرقمية الناشئة، وقد أكّد لقائي السريع بفريق الإدارة العليا الروح الابتكارية التي تميّز الفريق الذي أنضم إليه. أتطلع للعمل مع مجموعة BPG لتعزيز حضورنا في السوق، وتقديم حلولنا المتجددة المعتمدة على النهج الرقمي المتكامل لعملائنا في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية."

من جانبه، رحّب آفي بوجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة BPG، بانضمام بايكر قائلاً:"تيم هو اضافة ممتازة لفريق القيادة في BPG، فهو رائد أعمال رقمية بطبيعته، ويأتي بخبرة واسعة اكتسبها عبر سنوات من قيادة وكالات كبرى، بما في ذلك عمله في إحدى وكالات WPP في المنطقة، انضمامه يمثل محطة مهمة في مسيرة المجموعة، ويسهم في تعزيز قدرات BPG Arabia والتكامل مع فرقنا في الإمارات والكويت. سنعمل معاً على تحديث وتطوير إرثنا الممتد لأكثر من 45 عاماً، وتضمين الذكاء الاصطناعي في صميم أعمالنا، وترسيخ مكانة BPG كمبتكر رائد في قطاع الاتصالات التسويقية على مستوى المنطقة."

بدأ تيم بايكر مسيرته المهنية في المملكة المتحدة خلال طفرة "الدوت كوم" حيث عمل مع "نستله المملكة المتحدة" و Initiative Media London وقاد الاستراتيجية الأوروبية لعلامة يونيليفر. وانتقل إلى دبي عام 2005 حيث قاد توسع Initiative Media في الخليج، قبل أن يشارك في تأسيس وكالة hug digital عام 2010، والتي أصبحت من أول الوكالات الرقمية في المنطقة ونمت لتضم 200 موظف في دبي والرياض والقاهرة والهند، قبل بيعها لشركة WPP عام 2018 ودمجها ضمن شبكة AKQA.

وبقيادة بايكر، تستعد BPG Arabia لتسريع مسار نموها من خلال الدمج بين الإبداع والبيانات والتكنولوجيا، لتمكين العملاء من التواصل بفعالية مع الجمهور السعودي في مرحلة تتّسم بالتجديد والتحول. وتعد BPG Arabia مؤسسة تسويقية متكاملة ذات حضور نشط في الرياض وجدة، تخدم مجموعة متنامية من العملاء على مستوى المدن السعودية الهامة عبر فريق شاب ومحترف من المواهب السعودية والعربية. كما تستفيد من القدرات المتكاملة في دبي والكويت، إلى جانب فِرَق عمل داعمة في مصر وآسيا، بما يضمن حلولاً مبتكرة وشاملة لعملائها.

