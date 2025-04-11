المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon عن تعيين دانيال دوجينا رئيسًا تنفيذيًا لشركة تطوير المدينة الرقمية. سيتولى دانيال من خلال هذا المنصب قيادة وتطوير المشروع الطموح الذي يمتد على مساحة 380 ألف متر مربع في منطقة الهملة، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ جميع المبادرات والشراكات الاستراتيجية التي تعد أساسية لتحقيق نجاح المشروع.

يمتلك دانيال خبرة دولية تتجاوز 23 عامًا في قطاع العقارات، حيث يتمتع بسجل حافل في تطوير مشاريع عمرانية ناجحة وعالية النطاق ومتعددة الاستخدامات. وتشمل محفظة أعماله مشاريع بارزة مثل One Circular Quay، وOne Sydney Harbour، وMelbourne Quarter، وVictoria Harbour مع شركة Lendlease في أستراليا، بالإضافة إلى قيادته لمشاريع تطوير عقاري متميزة في دولة الإمارات مع كل من شركة التطوير والاستثمار السياحي (TDIC) في أبوظبي وشركة أمنيات في دبي.

وبهذه المناسبة، صرح فيصل الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المدينة الرقمية، قائلاً: "تتوافق خبرة دانيال بشكل مثالي مع رؤيتنا الاستراتيجية، ونحن فخورون بتعيينه في منصب الرئيس التنفيذي، فهو يمتلك خبرة واسعة في مجال تطوير العقارات حيث قاد مشاريع استراتيجية دولية. يعد هذا التعيين خطوة مهمة في مساعينا لبناء فريق إداري قوي وذو خبرة لتطوير مدينة Beyon الرقمية، وتشكل خطوة محورية في تسريع نمو وتحول قطاع العقارات في مملكة البحرين."

وتعليقًا على تعيينه، قال دانيال دوجينا: "يشرفني الانضمام إلى الفريق في هذه المرحلة المهمة، وأن تتاح لي الفرصة لقيادة عملية تطوير هذا المشروع الطموح. كما أتطلع للعمل مع فريق Beyon وشركائنا الكرام لضمان نجاح هذا المشروع الحيوي."

يؤكد تعيين الرئيس التنفيذي الجديد التزام شركة Beyon بتحقيق رؤيتها الطموحة، ويأتي هذا في أعقاب الإعلان عن تولي شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، مسؤولية إدارة تطوير المشروع، وتعيين شركة AECOM كمخطط رئيسي.

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