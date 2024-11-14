ينضم الدكتور طالب الهنائي إلى شركة Archer رئيسًا لها في الإمارات العربية المتحدة بعد فترة عمله في المكتب التنفيذي بأبو ظبي، وهو هيئة إشرافية تابعة للمجلس التنفيذي للإمارة تحت قيادة ولي العهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد

رئيسًا لها في الإمارات العربية المتحدة بعد فترة عمله في المكتب التنفيذي بأبو ظبي، وهو هيئة إشرافية تابعة للمجلس التنفيذي للإمارة تحت قيادة ولي العهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد سيواصل الهنائي متابعة مهام عمله كأصغر عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للطيران المدني ( GCAA ) بالإمارات العربية المتحدة ولجنة التدقيق والمخاطر التابعة للهيئة

) بالإمارات العربية المتحدة ولجنة التدقيق والمخاطر التابعة للهيئة ستواصل شركة Archer تعزيز حضورها في أبو ظبي معتمدةً في هذا الصدد على مبادرتها الإستراتيجية المعلن عنها سابقًا بالتعاون مع مكتب أبو ظبي للاستثمار ( ADIO ) الهادفة إلى جلب شركة Archer إلى الإمارات العربية المتحدة

سانتا كلارا، كاليفورنيا- أعلنت اليوم شركة Archer Aviation Inc.‎ (بورصة نيويورك: ACHR) الرائدة في مجال الطائرات الكهربائية العمودية الإقلاع والهبوط (eVTOL) عن تعيين الدكتور طالب الهنائي رئيسًا لها في الإمارات العربية المتحدة، على أن يتولى الدكتور الهنائي، الذي يشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA)، وهي الجهة المنظمة لقطاع الطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة، مسؤولية إطلاق طائرات الأجرة الهوائية الكهربائية التابعة لشركة Archer المقرر إطلاقها في المنطقة.

سيلعب الهنائي دورًا حيويًا في المساعدة في توجيه التحالف بقيادة مكتب أبو ظبي للاستثمار (ADIO) الذي أعلنت عنه شركة Archer الأسبوع الماضي كجزء من نتائج الربع الثالث من عام 2024. وقد حققت شركة Archer بالفعل، مستعينةً بهذا التحالف، تقدمًا ملحوظًا على صعيد تحديد المسار التنظيمي والبنية التحتية وخطط العمليات الجوية اللازمة لاختراق السوق في أواخر العام المقبل.

قبل انضمامه إلى شركة Archer، شغل الهنائي منصب مدير قسم الإستراتيجيات في المكتب التنفيذي بأبو ظبي، وهو هيئة إشرافية تابعة للمجلس التنفيذي تحت قيادة ولي العهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، حيث تمثلت مهام عمله في التخطيط الإستراتيجي الطويل الأجل للإمارة ومراجعة أدائها.

صرح Nikhil Goel، مدير القسم التجاري في شركة Archer، قائلاً: "يُعد الدكتور الهنائي قياديًا بارعًا عكف على تطوير الخطط الإستراتيجية والتنفيذية بأبو ظبي تحت إشراف المجلس التنفيذي بقيادة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، لذا فإنه سيتمكن من لعب دور حيوي في مهمتنا الهادفة إلى إطلاق أعمالنا في كل أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بدءًا من أبو ظبي في أقرب وقت من العام المقبل". "إن خبرته الثرية في مجال الروبوتات الجوية ومجال الطيران والسياسة الوطنية ستساعد في تسريع وتيرة إطلاق خدمات طائرات الأجرة الهوائية في المنطقة."

علَّق الدكتور طالب الهنائي، قائلاً: "تتصدر الإمارات العربية المتحدة المشهد على صعيد تسريع وتيرة إطلاق طائرات الأجرة الهوائية الكهربائية وهي تشكل حجر الزاوية في خطط الإطلاق التجاري لشركة Archer. وإنني يحدوني بالغ الفخر إزاء الانضمام إليها لدعم نموها في المنطقة. فالفريق موهوب، والتكنولوجيا مذهلة، وأمامنا عام حافل، لذا، فأنا متحمس لبدء العمل."

شغل الهنائي أيضًا مناصب في شركة McKinsey & Company في العديد من الأسواق الدولية، كما أنه محمل بخبرة ثرية في مجال التكنولوجيا العالية النمو والاستدامة والنقل الجوي المتقدم. وتجدر هنا الإشارة إلى أن الهنائي حاصل على درجة الدكتوراه في مجال الروبوتات الجوية من Imperial College London، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الميكاترونيكية من University of Manchester.

نبذة عن Archer

تعد Archer شركة رائدة في مجال كهربة الطيران، فنحن نصمم ونطور التقنيات والطائرات اللازمة لدعم الثورة الكبيرة القادمة في وسائل النقل، واضعين نصب أعيننا هدفًا واحدًا متمثلاً في توفير تقنيتنا اتصالاً غير مسبوق عبر المدن الأكثر ازدحامًا في العالم.

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