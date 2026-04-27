مصر، أعلنت أوبيلّا، الشركة الرائدة في مجال الرعاية الذاتية، والتي تمتلك ثالث أكبر محفظة منتجات على مستوى العالم في سوق الأدوية المتاحة دون وصفة طبية (OTC) ومنتجات الفيتامينات والمعادن والمكمّلات الغذائية (VMS)، عن تعيين مورالي راو في منصب رئيس قطاع العلامة التجارية والابتكار لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا (AMET).

يأتي تعيين راو في منصبه الجديد تأكيدًا لالتزام أوبيلّا AMET المتواصل بتطوير الكفاءات والقيادات التنفيذية في الشركة، خاصة وأنه لعب دورًا محوريًا في نمو وتوسع فئة صحة الجهاز الهضمي بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، منذ انضمامه للعمل في أوبيلّا عام 2024.

يتمتع راو بخبرة 22 عامًا في مجالي التسويق وقيادة مبادرات النمو، وسبق له تولي مناصب قيادية في شركتي ريكيت وفريزلاند كامبينا، وتمكن من بناء مسيرة مهنية حافلة في زيادة ربحية العلامات التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (MENAT) وجنوب آسيا.

وتعليقًا على توليه منصبه الجديد، قال مورالي راو، رئيس قطاع العلامة التجارية والابتكار في أوبيلّا AMET:

"يسعدني تولي منصبي الجديد في أوبيلّا، والذي يأتي في ظل جهودنا المتواصلة لنشر وتوسيع علاماتنا التجارية بالإضافة لشغفنا بتقديم ابتكارات هادفة في مختلف أنحاء منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا. وخلال الفترة القادمة، سنواصل جهودنا لإتاحة منتجات وحلول الرعاية الذاتية لملايين المستهلكين في المنطقة وكذلك في مصر، من خلال كوادرنا المتميزة وتعاوننا مع شركائنا بالمنطقة."

وسيتولى راو، في إطار منصبه الجديد، مسؤولية الإشراف على محفظة العلامات التجارية التابعة للشركة، وكذلك خطط الابتكار الاستراتيجية، مع تكليفه بتسريع جهود الشركة في مجال الرعاية الذاتية بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا. وتعكس مسيرة راو المهنية الناجحة قدرته المتواصلة على رعاية الكوادر الموهوبة، وتمكين فرق العمل، وبناء ثقافة مؤسسية تستهدف تحقيق أعلى أداء تشغيلي، انطلاقًا من رؤية طموحة لتحقيق نمو مربح.

يشار إلى أن تولى مورالي راو مهام منصبه يأتي في توقيت دقيق تواصل فيه أوبيلّا تعزيز حضورها في مصر، حيث تتمكن الشركة كل عام من الوصول لعدد أكبر من المستهلكين كل عام، عن طريق إطلاق مجموعة من أرقى حلول الرعاية الذاتية في مجالات الحساسية، وتخفيف الألم، وصحة الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.

نبذة عن شركة أوبيلا:



تُعد أوبيلّا شركة رائدة في مجال الرعاية الذاتية، وتمتلك ثالث أكبر محفظة منتجات عالميًا في سوق الأدوية المتاحة دون وصفة طبية(OTC) ومنتجات الفيتامينات والمعادن والمكمّلات الغذائية (VMS) . تتمثل رسالتنا في وضع الصحة في أيدي الناس من خلال جعل الرعاية الذاتية بسيطة كما ينبغي أن تكون. ونخدم اليوم ما يقرب من نصف مليار مستهلك حول العالم – والعدد في تزايد مستمر.

وفي صميم هذه الرسالة تكمن قوة محفظتنا التي تضم 100 علامة تجارية محبوبة، وفريقنا العالمي الذي يضم 11,000 موظف، إلى جانب 13 موقعًا تصنيعياً متطورًا و4 مراكز متخصصة للعلوم وتطوير الابتكار. ويقع المقر الرئيسي لشركة أوبيلّا في فرنسا، وهي الشركة المنتجة للعديد من العلامات التجارية الأكثر شهرة عالميًا، ومنها: تيلفاست، دوليبران، برونشيكوم، إنتروجيرمينا، مالوكس، نازاكورت، ماكسلاز، بيسولفون، وبوسكوبان. وبصفتها حاصلة على شهادة B Corp عالميًا، فإن أوبيلّا تلعب دورًا فاعلًا في مسيرة تحقيق صحة أفضل للأفراد والكوكب.

لمعرفة المزيد حول رسالتنا، يُرجى زيارة: www.opella.com

جهة الاتصال الإعلامي:

بيجوم أوزبك. begum.ozbek@opella.com .

أسماء غنيم. A.ghonem@vantage.com.eg.

-انتهى-

#بياناتشركات