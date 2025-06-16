أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، اليوم عن تعيين راشد عبدالكريم البلوشي رئيساً تنفيذياً لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، وذلك اعتباراً من تاريخه.

يعكس هذا التعيين التزام أبوظبي العالمي (ADGM) بتعزيز فريق قيادته وتسريع تنفيذ استراتيجيته، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي.

سيتولى راشد البلوشي المنصب خلفاً لحمد المزروعي، الذي بدأ مسيرة مهنية جديدة ضمن إمارة أبوظبي.

وفي منصبه الجديد، سيتولى راشد عبدالكريم البلوشي قيادة سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، التي تتولى مسؤولية تسجيل وترخيص والإشراف على الشركات غير المالية العاملة ضمن أبوظبي العالمي (ADGM). وتشمل مهامه تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وضمان إطار تنظيمي متقدم يتسم بالشفافية ويدعم الأعمال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

يتمتع البلوشي بخبرات كبيرة ومعرفة واسعة، حيث يمتد مساره المهني المميز لأكثر من 24 عاماً من العمل في القطاعات المالية والتنظيمية، بما في ذلك شغله منصب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومنصب وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

بالإضافة إلى ذلك، يشغل البلوشي عضوية عدة مجالس ولجان على المستويين المحلي والاتحادي، حيث ستُسهم خبراته المتنوعة عبر العديد من القطاعات في دفع سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) إلى آفاق جديدة، وتعزيز مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) بوصفه مركز مالي دولي رائد.

وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "يسرنا الترحيب براشد البلوشي ضمن فريق القيادة في أبوظبي العالمي (ADGM). إن سجله الحافل وفهمه العميق لبيئة الأعمال والتنظيم سيكون لهما دور محوري في دفع المرحلة التالية من نمو أبوظبي العالمي (ADGM)."

وأضاف معالي الزعابي: "نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى حمد المزروعي على مساهماته القيّمة وقيادته خلال فترة توليه المنصب، ونتمنى له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة."

ويُشكل هذا التعيين خطوة بارزة جديدة في مسيرة أبوظبي العالمي (ADGM) نحو ترسيخ مكانته كأحد أكثر المراكز المالية الدولية ديناميكية ومواءمة للأعمال على مستوى العالم.

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