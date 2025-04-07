دبي، أعلنت سفن إكس (7X)، المجموعة القابضة الاستثمارية في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، عن اعتماد مجلس إدارتها قراراً بتعيين طارق أحمد الواحدي رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة، وتأتي هذه الخطوة في إطار التغييرات التي تشهدها سفن إكس وشركاتها التابعة على مستوى العمليات التنظيمية والتشغيلية بهدف تعزيز مكانتها الرائدة على المستويين المحلي والدولي، وتسريع وتيرة النمو والابتكار في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

ويمتلك الواحدي خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجالات الخدمات اللوجستية، وحلول التوصيل السريع، والاستثمارات، والتكنولوجيا الزراعية والغذائية، ورأس المال الاستثماري. وشغل منصب المدير العام لشركة إي أم أكس، حيث قاد عمليات التوسع الاستراتيجي للشركة ورسّخ مكانتها كمزوّد رائد للحلول اللوجستية في المنطقة. كما تولى مناصب قيادية في قطاعات مختلفة، ونجح في تطوير استراتيجيات التحول، وقيادة عمليات الاندماج والاستحواذ، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يؤهله لتولي قيادة سفن إكس ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والتطور.

ويُذكر أن سفن إكس (7X) تضم تحت مظلتها مجموعة من الشركات الرائدة التي تسهم في تطوير حلول متقدمة تدعم قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، وتعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.

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