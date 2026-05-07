أعلنت فوربس الشرق الأوسط عن اختيار الدكتور إسكندر طعمه، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، ضمن قائمتها السنوية المرموقة لأقوى 100 شخصية مؤثرة في قطاع العقارات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026. ويأتي هذا الاختيار ليعكس الدور المحوري الذي يلعبه إسكندر طعمه في قيادة أحد أكبر المطورين العقاريين في المنطقة، ونجاحه في تعزيز مكانة الشركة كنموذج رائد في بناء المدن المتكاملة والمستدامة.

وتحت قيادة طعمه، واصلت أوراسكوم للتنمية مصر توسيع أعمالها في مشروعات رئيسية، من بينها "الجونة" و"مكادي هايتس" و"O West"، مما ساهم في تحقيق أداء قوي على مستوى الإيرادات والمبيعات خلال العام الماضي.

وأشادت فوربس بقدرة الشركة على الحفاظ على زخم النمو رغم التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها طعمه عززت من مكانة الشركة وساهمت في دعم الثقة بالسوق العقاري المصري، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة عبر تكامل الأنشطة العقارية والفندقية ضمن نموذج متكامل.

ويعتمد تصنيف فوربس لعام 2026 على مجموعة من المعايير التي تقيس تأثير القادة في تطوير القطاع، من بينها الخبرة المهنية، وحجم محفظة المشروعات، وقيمة الأعمال المنجزة وتلك قيد التنفيذ، بالإضافة إلى الأداء المالي والالتزام بمعايير الجودة ومواعيد التسليم.

