من المتوقع أن تشهد أكبر فعالية تجارية دولية في المنطقة لقطاعات القرطاسية والورق والهدايا ومستلزمات المكاتب، مشاركة أكثر من 650 علامة تجارية إقليمية ودولية موزعة على خمس قاعات في مركز دبي التجاري العالمي هذا الأسبوع.

تستمر فعاليات المعرضين بموقع مشترك في مركز دبي التجاري العالمي لغاية 13 نوفمبر الجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح سعادة بطي سعيد الكندي، نائب رئيس مركز دبي التجاري العالمي، رسمياً اليوم فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض "بايبروورلد ميدل إيست"، والدورة الخامسة من معرض "الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، التي تقام في نفس الموقع بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، حيث يمثل هذا العام انعقاد أضخم دورة حتى الآن بتاريخ كلا المعرضين، إذ من المتوقع أن يشهدا مشاركة أكثر من 650 علامة تجارية إقليمية ودولية، وشركات عارضة من 38 دولة.

وقد قام سعادته خلال جولته الافتتاحية، بزيارة العديد من منصات العارضين المشاركين بما في ذلك: شركة آسيا للب وورق، مصنع الاتحاد للورق، شركة كاغاز للتجارة، شركة دومز، ومجلس ترويج الصادرات للحرف اليدوية من الهند، كما زار معاليه العديد من الأجنحة الدولية المشاركة في المعرض.

وبهذه المناسبة قال سعادته خلال الافتتاح الرسمي للمعرض:"تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والابتكار والاستدامة. وتُظهر فعاليات مثل معرضي بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايفستايل ميدل إيست النفوذ المتزايد للمنطقة كمركز استراتيجي للمصادر والتجارة الدولية".

يُعدّ معرض بايبروورلد ميدل إيست، أكبر معرض تجاري دولي في المنطقة للورق والقرطاسية واللوازم المكتبية والمدرسية، منصةً مثالية تجمع المصنعين والموردين والموزعين العالميين مع كبار المشترين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحت سقف واحد، ومن بين الشركات العارضة هذا العام: شركة فاروق الدولية ومصنع الاتحاد للصناعات الورقية من الإمارات العربية المتحدة، وشركة ماين بيبر من إسبانيا، وشركة إيه.تي. كروس من الولايات المتحدة الأمريكية.

بينما تحتفل فعاليات معرض "الهدايا ولايفستايل ميدل إيست " بدورتها الخامسة الأسرع نموًا حتى الآن، حيث تقدم مجموعة مختارة بعناية من المنتجات الجلدية والهدايا المؤسسية ومنتجات أسلوب الحياة، ومن بين العارضين المشاركين كلاً من: شركة إنسبيرا برايم إنترناشونال كورب من الفلبين، وشركة تشوانغ شيه للبلاستيك المحدودة من تايوان، والشركة الدولية للصناعات الزجاجية، كما ستشارك أيضًا علامات تجارية إماراتية معروفة، بما في ذلك ذا بارتي سنتر وماجيك تريدينج وألفا آرتس.

وبهذه المناسبة قالت تيريزا هيتور غونكالفيس، مدير إدارة مجموعة معارض السلع الاستهلاكية والمسؤولة عن معرضي "بايبروورلد ميدل إيست" و"الهدايا ولايفستايل ميدل إيست: "في كل عام، نشهد مشاركة أقوى وابتكاراً أكبر من العارضين المحليين والدوليين في معرضي بايبروورلد ميدل إيست و"الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، إذ يأتي تنظيم هذين المعرضين بموقع مشترك في الوقت الأمثل خلال موسم الشراء الرئيسي في هذا القطاع، مما يجمع أصحاب الشأن الرئيسيين في لحظة مثالية خلال التقويم التجاري".

هذا وقد تم افتتاح منتدى "ذا هب"، وهو منصة ديناميكية للنقاش وتبادل المعرفة، اليوم بجلسة نقاش شيقة عن شعبية أدوات الكتابة والدفاتر في عصر الذكاء الاصطناعي، بمشاركة: شالين غاندي، المدير العام لشركة صب مارين بينز ليميتيد وندى صفائي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​في شركة مولسكين.

وتناولت جلسات أخرى في اليوم الأول موضوعي "اتجاهات التغليف المستدام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" و "من الشاشة إلى الرف: العلامات التجارية الترفيهية التي تعزز القيمة التجارية لمنتجات التجزئة".

كما سيترأس نيراج خانا، رئيس مجلس ترويج الصادرات للحرف اليدوية غداً جلسة عن دور الهند المتنامي كوجهة توريد مربحة لقطاع الحرف اليدوية.

كذلك انطلقت اليوم سلسلة ورش عمل الفنون الشهيرة بفعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي لفن طي الورق (الأوريغامي)، بقيادة جميلة نافاغاروالا، فنانة الأوريغامي في شركة الورق، كما ويتواصل الزخم الإبداعي غدًا مع ورشة عمل متقدمة في الفن التجريدي تقدمها شيبا خان، المؤسسة والمديرة لمجموعة فنون آرتس، وورشة عمل في صنع وتشكيل الطين تقدمها فوسكا غارسيا من فوسكارت.

تستمر فعاليات معرضي بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست 2025 لغاية 13 نوفمبر الجاري في القاعات من 1 إلى 4 بالإضافة إلى قاعة زعبيل 3 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن معرض بايبر وورلد ميدل إيست:

يجمع معرض بايبر وورلد ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة مدتها ثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات اللوازم المكتبية والمدرسية والديكورات الاحتفالية والبضائع ذات العلامات التجارية. ستقام الدورة القادمة من المعرض في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيشارك موقع تنظيمه مع معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست:

يعد معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست منصة نابضة بالحياة، تختص بأنماط الحياة والإكسسوارات والهدايا. سيقام المعرض في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي وسيشارك موقعه مع معرض بايبر وورلد ميدل إيست. يعتبر هذا المعرض الأبرز في المنطقة لمنتجات الهدايا ذات المستويات المتوسطة إلى الراقية، ومستلزمات الأطفال والرضع، ومنتجات أنماط الحياة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 29 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع المقر الرئيسي للشركة في فرانكفورت أم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: بايبر وورلد ميدل إيست، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، لوجيموشن، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

