دبي، الإمارات العربية المتحدة: أشاد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، اليوم بدور المملكة العربية السعودية في منح منطقة الشرق الأوسط مكانة مهمة، ومستقبلاً طويل الأمد في بطولة العالم للفورمولا 1 التي تقام باشراف الاتحاد الدولي للسيارات.

ويتطلع محمد بن سليم بشغف لحضور سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، الجولة الخامسة من بطولة العالم 2025 التي ستقام على حلبة كورنيش جدة، يوم الأحد المقبل، وقال إن المملكة أحدثت تأثيراً كبيراً وسريعاً منذ انطلاق السباق في عام 2021.

وقال محمد بن سليم: "لقد أضاف السباق، وموقعه الرائع في جدة، طابعاً مميزاً وجاذبية خاصة إلى الجاذبية العالمية لهذه الرياضة، وعزز مكانة المملكة كموقع عالمي لرياضة السيارات".

وأضاف: "في السنوات الأخيرة، تطور تفاعل المنطقة مع سباقات الفورمولا 1 من استضافة السباقات إلى بناء قاعدة جماهيرية متحمسة وتعزيز الشمولية في هذه الرياضة، وهو أمر أساسي في استراتيجية الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) لنمو وتطوير رياضة السيارات".

لقد كان الارتفاع الكبير في شعبية الفورمولا 1 في العالم العربي قوياً بشكل خاص بين الفئات العمرية الأصغر سناً والمشجعات، وخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث نشهد جهوداً حثيثة لتشجيع المشاركة الفعالة للشباب السعودي في جميع مستويات رياضة السيارات. وهذه عملية حيوية لضمان استدامة رياضة السيارات، ومستقبل فورمولا 1 على المدى الطويل في المملكة العربية السعودية، والشرق الأوسط ككل".

وتابع بن سليم قائلاً: "لم نشهد تألق سائق فورمولا 1 من المنطقة حتى الآن، ولكن قد يكون ذلك مسألة وقت مع انضمام المزيد من المرشحين الشباب إلى الحلبة، وتطلع العالم العربي إلى لعب دور مؤثر بشكل متزايد في الفورمولا 1، وفي المشهد العالمي لرياضة السيارات بشكل عام."

وبعد أن دخل بن سليم عامه الرابع منذ انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة المشرفة على رياضة السيارات العالمية واتحاد منظمات التنقل عالمياً، وجد مؤخراً وقتاً للتفكير في التقدم الذي أحرزه تحت قيادته، والعمل الذي لا يزال ينتظره.

وأضاف: "كانت السنوات الثلاث الأولى حافلة بالنجاحات، فقد أمضيت أكثر من 2000 ساعة من التشاور مع الأندية والأعضاء ساهمت في صياغة بياني لعام 2021، مما وضع رؤية واضحة وخطة عمل للمستقبل، وما زلنا نعمل على تحقيقها حتى اليوم وما زلت ملتزماً بوضع أعضائنا في صميم عمل الاتحاد الدولي للسيارات وضمان سير الاتحاد على الطريق الصحيح."

وتابع بن سليم: "في العام الماضي، احتفلنا بالذكرى السنوية الـ 120 لتأسيس الاتحاد الدولي للسيارات، والتي اتسمت بالعمل الجاد والإنجازات الرئيسية. وأدت الإصلاحات المالية والنموذج المستدام إلى نتيجة تشغيلية متوقعة قدرها 2.2 مليون يورو، وهو تحسن كبير مقارنة بالعجز الذي ورثته في عام 2021 والبالغ 24 مليون يورو. وسنواصل جهودنا المستمرة لتعزيز استراتيجياتنا التشغيلية والتجارية في هذا الاتجاه."

"لقد اعتمدنا نهجاً قائماً على المعرفة داخل الاتحاد، معززين التعليم وتبادل المعلومات لخلق المزيد من فرص العمل في رياضة السيارات. ففي العام الماضي، أكملنا 13,500 دورة تدريبية فردية من خلال جامعة الاتحاد الدولي للسيارات، وقدّمنا 70 مشروعاً بحثياً في مجال سلامة رياضة السيارات. وبمواصلة العمل معاً، يمكننا ضمان المزيد من النجاح للقرن المقبل."

التعليق على الصورة: محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA):" إن المملكة العربية السعودية أحدثت تأثيراً كبيراً على الفورمولا 1 خلال السنوات الأربع الماضية".

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