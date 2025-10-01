الإمارات: يمتلك كارل رامسدين خبرةً دوليةً واسعة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالات القيادة والخبرات المالية ضمن قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، بما في ذلك شغله مناصب عليا في شركة كيميائية وشركة مصنعة لأنظمة الأتمتة. وعمل رامسدين أيضاً في مجالي التصنيع والعملاء النهائيين، مما أكسبه فهماً شاملاً لكلا المنظورين ضمن سلسلة القيمة الصناعية.

وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة "سيلا كونترولز"، سيتولى كارل رامسدين المسؤولية الشاملة عن الشركة وقيادتها إلى جانب كل من كريس بار، المدير التقني؛ وإيدي تورنوك، المدير التجاري. وسيتولى رامسدين أيضاً المسؤوليات التي كان يضطلع بها سابقاً جون بلاكويل، الذي سيتقاعد من منصب المدير المالي في 31 أكتوبر 2025 بعد سنواتٍ عديدة في الخدمة.

وقال يورغ دي لا موتي، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة هيما": "يسعدنا انضمام كارل رامسدين إلى فريق عملنا ليتولى هذا المنصب الهام، فهو مديرٌ مخضرم وذو خبرة واسعة. وبفضل خبراته وأسلوبه القيادي الرصين، سيعمل كارل رامسدين على تسريع وتيرة النمو في قطاعي العمليات الصناعية والسكك الحديدية في المملكة المتحدة وأيرلندا، ويساعدنا في توسيع حضورنا وموقعنا العالمي كمزود للحلول."

يشار إلى أنَّ "مجموعة هيما" استحوذت على شركة "سيلا كونترولز" في فبراير 2023 بعد شراكةٍ طويلة الأمد، حيث سارت عملية الدمج بسلاسة، وتم توحيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات والإدارة المركزية في غضون فترة زمنية قصيرة. وتعمل "سيلا كونترولز" الآن كمركزٍ إقليمي للمملكة المتحدة وأيرلندا وكمركز امتيازٍ عالمي لـ "مجموعة هيما" لأنشطة السكك الحديدية، حيث توظف حالياً أكثر من 130 شخصاً في مواقعها في ستوكبورت وآشبي.

