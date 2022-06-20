الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت مجموعة هيلتون عن تعيين نادر حليم، مديراً عاماً جديداً لفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وفندق وارنر براذرز أبوظبي كوريو كولكشن باي هيلتون، ودبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس.

يتمتع نادر حليم بخبرة واسعة في عالم الضيافة تزيد عن 24 عاماً، وقد أمضى منها 20 عاماً في هيلتون. من خلال منصبه الجديد سيساهم في تعزيز المكانة المرموقة لفنادق هيلتون العالمية الثلاثة الواقعة في أبوظبي، لتغدو وجهةً مميزةً للإقامة بغرض الترفيه، ومركزاً رائداً للمؤتمرات وإدارة الأعمال. أصبحت هذه الفنادق المحطة المفضلة لكل المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة للزوار الضيوف القادمين من مختلف أنحاء العالم.

شغل نادر حليم قبل تعيينه في منصب المدير العام لمجموعة فنادق هيلتون في جزيرة ياس، منصب مدير عام لفنادق رأس الخيمة التابعة للمجموعة، والتي تتضمن منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان، هامبتون باي هيلتون جزيرة المرجان، دبل تري من هيلتون رأس الخيمة، ودبل تري باي هيلتون رأس الخيمة الكورنيش ريزيدنسز.

تم تعيين نادر حليم مديراً عاماً لمنتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان، رأس الخيمة في عام 2016. ونجح خلال فترة عمله من ترسيخ مكانة الفندق وجهة رئيسية تستقطب العائلات، كما أشرف خلال الأزمة الصحية العالمية على افتتاح أكبر هامبتون باي هيلتون في العالم، هامبتون باي هيلتون جزيرة المرجان.

وصرح نادر حليم، تعليقاً على منصبه الجديد: "يسعدني تولي مهمة قيادة الفريق في الفنادق الرائدة التي تم افتتاحها مؤخراً في جزيرة ياس، الوجهة المزدهرة الحافلة بالمستجدات والتجارب الغنية والتي تضم في رحابها المنطقة الإبداعية".

يحمل نادر حليم الجنسية المصرية، تخرج من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان في القاهرة. عمل في بداية مشواره المهني مديراً للمبيعات مع عدد من العلامات التجارية الشهيرة في مجال الضيافة قبل أن انضمامه إلى هيلتون، وفي عام 2002 أصبح مديراً للمبيعات في هيلتون العين.

تولى نادر عدداً من المناصب رفيعة المستوى ضمن مجموعة هيلتون، ومنها منصب مدير المبيعات في مجموعة هيلتون، ثم ترقيته ليشغل منصب مديراً لتطوير الأعمال. كما تتضمن مسيرته الرائدة حقبة إدارية ناجحة لمنتجع هيلتون صلالة -عمان إذ كان يتولى آنذاك منصب المدير العام للفندق.

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نبذة عن شركة هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 18 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها أكثر من 6900 فندق ومنتجع وما يقرب من 1.1 غرفة حول 122 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وقد ضمنت بذلك مكانتها الرفيعة في قائمة أفضل أماكن العمل في العالم لعام 2021، وحصلت على لقب أفضل شركة رائدة في القطاع حول العالم للعام 2020 في مؤشرات داو جونز للاستدامة. تمّ طرح برنامج Hilton CleanStay عام 2020 وأرسى معايير مبتكرة للنظافة والتعقيم في الفنادق في جميع أنحاء العالم. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 133 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. يتسنى للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع newsroom.hilton.com ، والتواصل مع شركة هيلتون على فيسبوك، تويتر، لينكد إن، إنستجرام و يوتيوب.

نبذة عن فنادق ومنتجعات هيلتون

أرست فنادق ومنتجعات هيلتون معايير الضيافة حول العالم، موفرة خدمات ومنتجات مبتكرة جديدة لتلبية احتياجات النزلاء المتغيرة. تضم فنادق ومنتجعات هيلتون 600 فندقاً موزعةً في ست قارات، وتقع في الوجهات الأكثر زيارة حول العالم لتلائم النزلاء الذين يدركون أهمية المكان الذي يقيمون به. يحظى أعضاء برنامج هيلتون أونرز الذين يحجزون مباشرة من خلال قنوات هيلتون المفضلة بالحصول على مزايا فورية. ابدأ رحلتك عبر www.hiltonhotels.com، وتعرّف على المزيد من خلال زيارة newsroom.hilton.com/hhr ومتابعة فنادق ومنتجعات هيلتون على Facebook وTwitter وInstagram.

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