أعلنت اليوم شركة ميشلان، الرائدة عالمياً في تقنيات الإطارات، عن تعيين سيدريك بينوا مديراً عاماً ونائباً لرئيس التسويق والمبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتولى بينوا مهام منصبه من مقر الشركة في دبي، حيث سيعمل على قيادة استراتيجية نمو ميشلان في المنطقة، وتعزيز الابتكار في خدمة العملاء، وترسيخ ريادة الشركة في مجالات التنقل المستدام في سوق تُعد من الأسرع نمواً على مستوى العالم.

يتمتع بينوا بخبرة واسعة تتجاوز خمسةً وعشرين عاماً داخل مجموعة ميشلان، حيث اسهم في توسيع نطاق العمليات التشغيلية، وتعزيز الشراكات الدولية، وابتكار وتنفيذ استراتيجيات مبيعات دعمت نمو المجموعة. وعلى امتداد مسيرته المهنية شغل مناصب قيادية شملت إدارات التسويق والمبيعات والموارد البشرية والمالية وسلاسل الإمداد. وتمنحه خبرته العميقة في ترسيخ مكانة المنتجات في الأسواق، وإدارة الأعمال مع الشركات، والتفاوض الاستراتيجي، القدرة على تعزيز حضور علامة ميشلان التجارية وتعزيز النمو في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتنوعة.

يحمل بينوا شهادة في التسويق من جامعة (IAE France) الفرنسية، ما يمنحه القدرة علي المزج بين التآهيل الأكاديمي والخبرة المهنية في مجال الأعمال. وقد نجح بينوا عبر سنوات في قيادة فرق متعددة التخصصات، وترسيخ ثقافة الأداء والتعاون. ويعكس هذا التعيين التزام ميشلان بتنسيق خبراتها العالمية مع احتياجات الأسواق المحلية، بما يتماشى مع حرص الشركة على تقديم منتجات عالية الجودة في المنطقة والاستفادة من خدمات متطورة خدمات تلبي احتياجات العملاء في المنطقة.

حول ميشلان

تسعى ميشلان، الشركة الرائدة في تصميم المواد منذ ما يزيد على 130 عاماً، إلى تصنيع المواد والتجارب التي تغير حياة الناس. وتتمتع الشركة بمكانة فريدة من نوعها تتيح لها تقديم إسهامات مهمة في التطور الذي تحققه البشرية ومن أجل عالم أكثر استدامة. وبالاعتماد على خبراتها العميقة في مركبات البوليمر، تعمل ميشلان باستمرار على الابتكار لتصنيع إطارات ومكونات عالية الجودة للاستخدامات المهمة في مجموعة من القطاعات الرئيسية مثل التنقل والبناء والطيران والطاقة منخفضة الكربون والرعاية الصحية. وتقدم ميشلان أفضل التجارب، بفضل اهتمامها بجودة منتجاتها ومعرفتها العميقة بالعملاء، بدءاً من توفير حلول متصلة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي لأساطيل المركبات المختلفة، وحتى التوصية بأفضل المطاعم والفنادق المتميزة من خلال دليل ميشلان. ويقع المقر الرئيسي لشركة ميشلان في كليرمون-فيران بفرنسا، ولها حضور في أكثر من 175 دولة ويعمل لديها 129,800 شخص.

-انتهى-

#بياناتشركات