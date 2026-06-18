الإمارات العربية المتحدة:– أعلنت ميشكون دي ريا، عن تعيين ثلاث كوادر ضمن فريق تسوية المنازعات فى دولة الامارات العربية المتحدة. وتنضم شارلوت بيلجاني إلى المكتب بمنصب شريك والرئيس المشارك لممارسة المنازعات فى دولة الامارات. كما تنضم اليها هيا البواب، بمنصب مساعدة إداري، وغابرييلا بينافيديس، بمنصب مساعدة قانونية.

وتعد شارلوت ثاني شريك ينضم الي فريق تسوية المنازعات فى دولة الامارات هذا العام، وذلك عقب انضمام الشريكة بشرى أحمد فى مارس 2026، وبانضمامها يرتفع إجمالى عدد الشركاء الإقليميين إلى سبعة شركاء، تحت قيادة كريستوفر سكيبر، الشريك الإداري.

وتحمل بيلجاني في رصيدها أكثر من عشرين عاماً من الخبرة في قضايا التقاضي التجاري الدولي عالي القيمة والتحكيم، وتمتد شبكة عملائها لتشمل كبار المستثمرين وأصحاب الثروات، إلى جانب الشركات العائلية والمؤسسات المالية والحكومات وصناديق الثروة السيادية، فضلاً عن كبرى الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات والنقل والاتصالات.

وعلى مستوى سجل قضاياها، أدارت بيلجاني ملفات نزاعية في كل من: الشرق الأوسط، والهند، وأفريقيا، وآسيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة، وشملت اتفاقيات المشاريع المشتركة والمساهمين، والاحتيال، واسترداد الديون، وتنفيذ الأحكام، والتحقيقات، والإنشاء والعقارات، والضيافة، والإعسار، والطيران، والملاحة البحرية، وحماية البيانات، كما تتمتع بخبرة واسعة في ملفات استرداد الطائرات في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وأوروبا والمملكة المتحدة، وفى طلب التدابير الوقتية، ولا سيما أوامر التجميد العالمية.

وتعتبر بيلجاني وجهاً قانونياً بارزاً أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي، كما تتمتع بحقوق المرافعة الكاملة أمام المحاكم العليا الإنجليزية (الدائرة المدنية) ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، وإلى جانب ذلك، كثيراً ما تم تعيينها كمحكّمة في قضايا التحكيم ويتم تعيينها بشكل مكرر من قِبل مركز دبي للتحكيم الدولي وغرفة التجارة الدولية.

وينضم إلى بيلجاني كلٌّ من هيا البواب بمنصب مساعدة إدارية، وغابرييلا بينافيديس بمنصب مساعدة قانونية، وهما محاميتان متمرستان في مجال المنازعات وتتمتعان بخبرة إقليمية ودولية واسعة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الإعلان مؤخراً عن افتتاح ميشكون دي ريا افتتاح مكتبها في دبي في برج ون زعبيل المرموق، حيث يقدم خدماته القانونية في مجالات متعددة من الشركات والمعاملات التجارية، وتسوية النزاعات، وقانون العمل، والعقارات، وإدارة الثروات الخاصة، والاستثمار المؤثر والابتكار، وتمثل هذه التعيينات محطةً فارقة في إستراتيجية النمو الدولة للمكتب، وتعكس ثقته والتزامه طويل الأمد بالمنطقة.

وقال كريستوفر سكيبر، الشريك الإداري في الإمارات: " يُعدّ انضمام شارلوت، وهيا، وغابي خطوةً هامة في مسيرة توسع ميشكون دي ريا فى دولة الإمارات العربية المتحدة. فالمكتب بنى على مر السنين سمعةً راسخةً في مجال النزاعات القانونية، تجعله وجهةً جاذبة للكفاءات القانونية الأولى في المنطقة، وما يحملنه العضوات الجديدات من خبرة عميقة في قضايا التحكيم والمنازعات المعقدة عالية القيمة سيرفع سقف خدماتنا القانونية، ويعزز قدرتنا على تلبية تطلعات عملائنا، ويرسخ التزامنا بتقديم أرقى مستويات المشورة القانونية".

وأضاف غريغ فالكوف، الشريك ورئيس التحكيم الدولي في المكتب:" "يؤكد انضمام شارلوت، وهيا، وغابي عمق خبرة ميشكون دي ريا في إدارة قضايا التحكيم الدولي المعقدة، ويعزز مكانتها الراسخة في طليعة المكاتب الرائدة في مجال تسوية المنازعات، كما يعكس تنامي الطابع الدولي للمنازعات القانونية عبر الأسواق المختلفة، وستُسهم خبرة شارلوت وفريقها في القضايا المعقدة عالية القيمة ومتعددة الولايات القضائية في إثراء خدماتنا المقدمة للعملاء، ويمكّننا من تقديم نهج متكامل في التقاضي والتحكيم لعملائنا في المنطقة وخارجها."

ومن جانبها قالت شارلوت بيلجاني، شريكة والرئيس المشارك لممارسة المنازعات في دولة الامارات : "يسعدني الانضمام إلى ميشكون دي ريا برفقة هيا وغابي في هذه المرحلة المثيرة من نمو المكتب في دولة الإمارات، والمساهمة بدور رئيسي في تطوير ممارسة المنازعات في المنطقة، فميشكون دي ريا مكتب أثبت جدارته وصار مرجعاً استثنائياً في عالم المنازعات، وأرسى سمعةً دوليةً متميزةً في التعامل مع أعقد القضايا وتحقيق نتائج استثنائية للعملاء..

وتتماشي هذه التعيينات مع استراتيجية "رؤية 2030" الخاصة بميشكون دي ريا ، الرامية إلى توسيع قدراتها الدولية في المنازعات ودعم عملائها في قضايا التقاضي والتحكيم متعددة الولايات القضائية.

نبذة عن ميشكون دي ريا

تُعد ميشكون دي ريا شركة محاماة دولية مستقلة تضم أكثر من 1400 موظف، من بينهم أكثر من 650 محامياً، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات القانونية للشركات والأفراد حول العالم.

وخلال السنوات الأخيرة، واصلت الشركة تحقيق نمو قوي، مسجلةً زيادة تجاوزت 40% في إيراداتها خلال الأعوام الخمسة الماضية. وتمتد شبكة مكاتبها لتشمل لندن، وأكسفورد، وكامبريدج، وسنغافورة، إضافةً إلى هونغ كونغ من خلال شراكتها

مع شركة كاراس سو للمحاماة، ما يمكّنها من تقديم المشورة القانونية لقاعدة متنوعة من العملاء عبر مختلف الأسواق العالمية.

وتتركز أعمال الشركة على القضايا والمعاملات العابرة للحدود ومتعددة الولايات القضائية، مع خبرة متخصصة في ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل اقتصاد الابتكار، والثروات ورؤوس الأموال الخاصة، والعقارات، كما تُعرف ميشكون دي ريا بمكانتها الرائدة في مجال تسوية النزاعات، وما تمتلكه من خبرات وإمكانات واسعة في إدارة القضايا والنزاعات المعقدة على المستويين المحلي والدولي.

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