أعلنت سلسلة منتجعات وفنادق "أنانتارا" الفاخرة عن تعيين مديراً عاماً جديداً لكل من فنادقها المتواجدة في سلطنة عمان بما يشمل منتجع "أنانتارا البليد صلالة" و "منتجع أنانتارا الجبل الأخضر"، وذلك في إطار جهودها المتواصلة نحو ترسيخ مكانتها الريادية في مجال الضيافة والترفيه على مستوى الدولة والمنطقة المحيطة بها.

أندريا أورو – مدير عام منتجع أنانتارا البليد صلالة

بدأ أندريا أورو مسيرته المهنية كمدير للأغذية والمشروبات بأحد الفنادق الفاخرة في المملكة المتحدة، ثم انضم إلى فريق العمل ضمن مجموعة فنادق ماينور، الشركة الأم لسلسة منتجعات وفنادق "أنانتارا" في عام 2013. وقد حصل أندريا على درجة الماجستير في إدارة الضيافة من جامعة كورنيل، كما يتمتع بخبرة واسعة في مجال الضيافة وإدارة العمليات الفندقية من خلال عمله في إدارة الفنادق وقسم المواد الغذائية والمشروبات في عدة دول منها تايلاند، جزر المالديف، الصين، كوريا الجنوبية، حيث انتقل بعد ذلك إلى سلطنة عمان من آخر منصب له كمدير عام لمنتجع وسبا أنانتارا راسناندا كوه فانجان في تايلاند.

وبفضل رؤيته المستقبلية لمنتجع البليد صلالة، يهدف أندريا إلى الارتقاء بالخدمات والعروض التي سيقدمها المنتجع خلال عام 2022 والسنوات القادمة، وفق أعلى المستويات العالمية بفضل شغفه الكبير إلى فن الأطعمة. كما سيستقبل المنتجع أبرز الطهاة الحاصلين على نجمة ميشلان ويستضيف مرة أخرى مهرجان صلالة للمأكولات لعرض أبرز المنتجات المحلية والمستدامة. يمتد منتجع أنانتارا البليد صلالة على مسافة 250 متراً من الشاطئ الرملي، وهو المنتجع الوحيد في جنوب عمان الذي يضم مجموعة من الفلل بمسبح خاص، حيث يقدم لضيوفه تجربة استثنائية وفاخرة من خلال ثلاثة مطاعم رائعة ومنتجع صحي فاخر.

ومن جانبه، قال أندريا أورو: "سعيد جداً بانضمامي إلى منتجع أنانتارا البليد صلالة، وأتطلع بحماس شديد إلى العمل جنباً إلى جنب مع فريقي من أجل تحسين وتطوير الخدمات والارتقاء بتجربة ضيوفنا الحاليين والجدد وضمان سعادتهم ورفاهيتهم خلال إقامتهم معنا. كما أؤمن بأهمية وقيمة المنتجات المحلية التي يتم إنتاجها من قلب الطبيعة والبيئة المتأصلة في منتجعنا الرائع. نسعى إلى تقديم أفضل المأكولات الشهية والأطعمة الصحية بما يتناسب مع نمط الحياة لضيوفنا الكرام، لذا سنحرص على توفير المنتجات العضوية المحلية على مستوى جميع مرافقنا والمنتجع الصحي قدر الإمكان، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الأنشطة الرياضية مثل الملاكمة التايلاندية ورياضة التنس وغيرها الكثير."

مارين كول – مدير عام منتجع أنانتارا الجبل الأخضر

انضمت مارين كول إلى مجموعة منتجعات أنانتارا منذ عام 2014، حيث بدأت العمل من خلال منصبها كمديرة فندق لمنتجع أنانتارا النخلة دبي، بفضل خبراتها الكبيرة في مجال الضيافة الفاخرة في جميع أنحاء المنطقة لأكثر من عشر سنوات.

ويرحب منتجع أنانتارا الجبل الأخضر الواقع على بعد ساعتين من مسقط، بانضمام شخصية قيادية مثل مارين لما تتمتع به من تفاني وشغف كبير لدفع عجلة الاستدامة، كما ستُسهم خبراتها في بناء مستقبل مشرق لمنتجع أنانتارا الذي يجسد ملاذاً خلاباً وسط قمم الجبال باعتباره أعلى المنتجعات الفاخرة في الشرق الأوسط، مع إطلالته الرائعة على الأودية والجبال التي تعكس جمال وأصالة التراث الثقافي والتجارب الرائعة.

وبهذه المناسبة، صرحت مارين كول قائلة: "تشرفت بتعييني كمدير عام لمنتجع أنانتارا الجبل الأخضر، الذي يجمع بين أرقى معايير الفخامة والمبادرات النوعية التي تهدف إلى دعم الاستدامة، وهو ما يمثل شغف كبير وطموح واسع أسعى لتحقيقه. وتعتبر المبادرات المبتكرة مثل إضافة مصنع لتعبئة المياه، والحرص على تحسين إدارة النفايات بالحد من استهلاك المواد البلاستيكية، مسؤولية أساسية تقع على عاتق المنتجعات الفاخرة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يظهر جلياً في منتجع الجبل الأخضر الذي يحظى بالمناظر الطبيعية الخلابة الغير ملوثة.

وفي إطار جهوده المبذولة نحو الارتقاء بقطاع الضيافة مع تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، يدعو منتجع أنانتارا الجبل الأخضر ضيوفه إلى الاستمتاع بالهدوء والاسترخاء من خلال استضافة أفضل ممارسي الرعاية الصحية وتقديم جلسات اليوجا والتأمل.

ترحب منتجعات وفنادق أنانتارا بانضمام كل من مارين وأندريا في مناصبهما الجديدة، وعلى ثقة تامة بما يشكلونه من إضافة قوية بخبراتهم وقيادتهم لفريق العمل في كل من منتجع أنانتارا الجبل الأخضر ومنتجع أنانتارا البليد صلالة من أجل تقديم أعلى مستويات الفخامة والتجارب الاستثنائية للترحيب بجميع الزوار في سلطنة عمان.

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