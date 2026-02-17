مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المملكة العربية السعودية: افتُتِح منتجع "ريكسوس مرجانة"، بتمكين من صندوق التنمية السياحي -المُمكّن الوطني للقطاع السياحي في السعودية- بصفته المستثمر والممول للمشروع، بالشراكة مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية -المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية- كمستثمر بالمشروع وشركة اف تي جي كمطور للمشروع، ليستقبل الزوّار من داخل وخارج السعودية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كأكبر منتجع شامل في السعودية، وتم الافتتاح برعاية وحضور معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وحضور الرئيس التنفيذي للصندوق الأستاذ قصي بن عبدالله الفاخري، والأستاذ فتّاح تامينجه، رئيس مجلس إدارة فنادق ريكسوس.

تم تصميم منتجع ريكسوس مرجانة ليكون موقعاً مثالياً للعائلات والباحثين عن تجارب ترفيهية متكاملة، حيث يوفّر مزيجاً متناغماً من الأجواء الحيوية واللحظات الهادئة. من خلال 488 غرفة وجناحاً بإطلالات متنوعة على مناظر خلاّبة وإطلالات على البحر، إلى جانب 33 فيلا مدعومة بمجموعة مختارة من مرافق الضيافة والترفيه والاستجمام، ومركز متكامل للياقة، ومجمّع للرياضات، ومرافق للاجتماعات والمؤتمرات. إضافة إلى مرافقه المتكاملة، سيسهم المنتجع في توفير 250 وظيفة للمواطنين السعوديين، ما يعكس البعد التنموي للمشروع. وبهذه المناسبة، صرّح معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب: "يمثّل افتتاح منتجع ريكسوس مرجانة خطوة مهمة في مسيرة تطوير الوجهات السياحية النوعية في السعودية، ويعكس جاهزية المشاريع السياحية للدخول في مرحلة التشغيل واستقبال الزوار من داخل المملكة وخارجها. كما يُجسّد هذا المشروع دور صندوق التنمية السياحي في تحويل الاستثمارات إلى وجهات حقيقية تُسهم في تحسين جودة الحياة، وتوسيع نطاق الخيارات السياحية للعائلات، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030."

من جانبه أضاف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، الأستاذ قصي بن عبدالله الفاخري: "يأتي منتجع ريكسوس مرجانة ليُجسّد رؤية الصندوق في تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما يُمثّل الافتتاح خطوة نوعية في مسار تطوير الوجهات السياحية المتميزة، وإضافة مهمة تعكس قوة الشراكات الوطنية والدولية في بناء مشاريع ترتقي بمعايير الضيافة وتثري تجربة الضيوف، بما يُسهم في رفع جودة التجربة السياحية وتعزيز مكانة السعودية كوجهة عالمية للضيافة."

وجهة تتخطى المألوف

يرتكز تصميم منتجع ريكسوس مرجانة على تلبية احتياجات مختلف الضيوف، من خلال تجربة إقامة شاملة تجمع بين الخدمة الشخصية والاهتمام الدقيق بالتفاصيل، بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والاحترافية التي تميّز علامة ريكسوس عالمياً.

ويتميّز المنتجع بتصميم داخلي مستوحى من فن العمارة الحجازية الساحلية بأسلوب معاصر ومستدام، يمزج بين الأصالة والابتكار في تجربة بصرية متناغمة.

كما يمكن للضيوف الإقامة في فلل "كلوب بريفيه باي ريكسوس"، وهي منطقة فلل حصرية توفّر أعلى درجات الخصوصية مع خدمة المساعد الشخصي، بالإضافة إلى فلل عائمة، في حين تُطل الغرف والأجنحة المصمّمة بذوق رفيع على الحدائق أو مياه البحر الصافية.

موقع هادئ في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

يوفّر منتجع ريكسوس مرجانة تجربة متكاملة للباحثين عن الاسترخاء والهدوء، حيث يحتضن المنتجع أطول مسبح في الشرق الأوسط على امتداد 111 متر. إلى جانب نادي "سولارا" الشاطئي الذي يقدّم أجواء مثالية للاسترخاء على مدار اليوم.

كما يضم المنتجع المرفق الاستجمامي "أنجانا" الحائز على جوائز عالمية، والذي يقدّم تجارب استشفاء مستوحاة من ثقافات عالمية، ضمن مرافق متكاملة تشمل 12 غرفة علاج للرجال والسيدات، وخدمات البخار والساونا، وأجنحة خاصة للأزواج مُصمّمة لتعزيز التوازن والانسجام.

وعلى صعيد المأكولات، يقدّم المنتجع مجموعة متنوعة من المطاعم العالمية والمقاهي التي تلبي مختلف الأذواق، مع خطط لافتتاح مطاعم إضافية خلال العام. ويشمل ذلك مطعم "تيرا ماري" بنكهات مستوحاة من مطابخ عالمية متعددة، ومطعم "أكشام" المختص بشرائح اللحم، و"بيازيتا إيتاليانا" للمطبخ الإيطالي الريفي، و"ميكوريني" للمأكولات من الشرق الأوسط، إلى جانب مطعم "بيبلز" الذي يقدّم مأكولات عالمية. كما يوفّر مقهى "جوديفا" تجربة فريدة تجمع بين الشوكولاتة البلجيكية الفاخرة والقهوة، مصحوبة بعروض موسيقية. من جانبه، قال الأستاذ فتّاح تامينجه، رئيس مجلس إدارة فنادق ريكسوس: "يُمثّل افتتاح منتجع ريكسوس مرجانة محطة مفصلية في مسيرة توسّع علامة ريكسوس في المملكة، ويعكس ثقتنا المتزايدة في رؤية السعودية 2030 للقطاع السياحي. وباعتباره أكبر وجهة ضيافة شاملة كلياً في المملكة، يجمع ريكسوس مرجانة بين الحجم والابتكار وتجارب الضيوف الراقية، من الفلل العائمة ومرافق الترفيه العالمية، وصولاً إلى التجارب العائلية المتكاملة، ليضع معياراً جديداً للضيافة الشاملة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية."

عالم من المغامرات داخل المنتجع

يُعد منتجع "ريكسوس مرجانة" وجهة شاملة للعائلات، حيث يضم "حديقة مرجانة المائية" أول حديقة مائية فندقية متكاملة في السعودية، وتحتوي على 11 لعبة مائية متنوعة، من بينها "إيميرلاد دروب" و"ويف بول لاجون" وحوض السباحة "مرجانة ريفر أدفنشر "، إضافة إلى مناطق ألعاب مائية وتجربة تناول طعام عائلية في مطعم "سي فيررز كاتش".

كما يضم المنتجع نادي "ريكسي" للأطفال ونادي "تينز" لليافعين، وهما مساحتان خاضعتان للإشراف الكامل، تقدّمان أنشطة يومية متنوعة، ومناطق لعب داخلية وخارجية.

وفي الوقت ذاته، يوفّر المنتجع للبالغين مرافق رياضية متكاملة تشمل نادي "إكسكلوسيف" الرياضي، وجلسات لياقة متنوعة مثل الكروس فيت، واليوغا، وتمارين TRX، إضافة إلى صالات رياضية مجهّزة بالكامل للرجال والسيدات.

يُقدّم منتجع ريكسوس مرجانة تجربة شاملة فريدة من نوعها، تجمع بين الأجواء الاحتفالية وتنوّع الخدمات. مع الهدوء الساحل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمرافق المجهزة بعناية، وتجارب الطعام المميزة، ليحوّل المنتجع كل إقامة إلى تجربة شخصية وذكرى لا تنسى.

