أعلنت شركة "لونج بلاك"، الاستشاري الرائد للعلامات التجارية الفاخرة، عن انضمام رجل الأعمال محمد أحمد السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، كشريك جديد ومدير للاستثمار في الشركة. يأتي هذا الإعلان في إطار خطة "لونج بلاك" لتوسيع نطاق أعمالها، ليس فقط في استشارات العلامات الفاخرة، بل أيضاً للتحول إلى حاضنة أعمال تستقبل الأفكار والمشروعات وتعمل على تطويرها وتنميتها، مما يجعلها الوجهة الأساسية لأي شركة تسعى للنمو والوصول إلى معايير عالمية.

هذا الانضمام يمثل خطوة استراتيجية مهمة، إذ يضيف محمد السويدي بُعداً جديداً للشركة من خلال خبراته في مجال الاستثمار والعلاقات. ومع وجود محمد السمان على جانب الاستراتيجية، ونور نديم على الجانب الإبداعي البصري، وقيادة نادين فايد التنفيذية، أصبح لدى "لونج بلاك" فريق متكامل يجمع بين الخبرة والاستراتيجية والتصميم والإدارة والاستثمار، مما يعزز موقعها كوجهة رئيسية للشركات والعلامات التجارية التي تسعى للتوسع في السوق المصري والإقليمي، ويؤسس لمرحلة جديدة تضع معايير مختلفة لصناعة الاستشارات للأعمال والعلامات التجارية في المنطقة.

وقد علّق محمد السمان، المدير الاستراتيجي في "لونج بلاك"، قائلاً:"هذه الشراكة تؤكد أننا على الطريق الصحيح. بدأنا من كوننا استشاريين لعلامات محلية تحولت لمعايير عالمية، واليوم نعلن مرحلة جديدة تجعل من لونج بلاك مركزاً رئيسياً لحاضنات الأعمال.".

ومن جانبه، صرّح نور نديم، المدير الإبداعي البصري:"قوة لونج بلاك دائماً كانت في تكامل أدوار فريقها. ومع انضمام السويدي نمتلك الآن القوة الكاملة لتقديم رؤية استثمارية وتصميمية واستراتيجية متكاملة.".

وأوضحت نادين فايد، الرئيس التنفيذي للشركة:"هذا التعاون هو بداية لمرحلة أكبر. نجاحنا مع علامات عالمية مثل رولكس، شوبارد، مايباخ أيكونز، منصوري، فورسيزونز، وبنتلي، وضعنا على الخريطة. الآن نحن نوسع دورنا لنكون الوجهة الأولى لأي بيزنس يبحث عن التوسع."

أما محمد السويدي، فأكد بعد انضمامه كمدير للاستثمار وشريك في "لونج بلاك":"انضمامي للونج بلاك خطوة طبيعية لرؤيتي في دعم الاستثمارات ذات القيمة. أؤمن أن تكامل خبراتنا الأربعة سيخلق منصة غير مسبوقة للأعمال في مصر والمنطقة."

وأضافت الشركة أن السوق يشهد إقبالاً متزايداً على خدماتها، مع توقعات مرتفعة بنجاحات مستقبلية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة ليست سوى البداية، حيث سيتم الإعلان قريباً عن خطوة أكبر تعكس حجم الطموحات القادمة.

