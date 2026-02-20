القاهرة، مصر: في إطار الدور الريادي لمجموعة كونتكت المالية القابضة في تطوير وتعزيز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وبالأخص قطاع التمويل الاستهلاكي، أعلنت مجموعة كونتكت المالية، الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، عن انتخاب الأستاذ/ شريف بكير، رئيس قطاعات العمليات التجارية بالمجموعة، عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي للدورة الثانية (2026–2030).

ويعكس هذا الاختيار الثقة التي تحظى بها مجموعة كونتكت المالية القابضة ومكانتها الرائدة في السوق، ويؤكد على دورها المحوري في دعم نمو وتطوير قطاع التمويل الاستهلاكي، والمساهمة في ترسيخ أفضل الممارسات المهنية، ودعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمى بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويُعد الأستاذ/ شريف بكير من القيادات التنفيذية البارزة التي انضمت مؤخرًا إلى مجموعة كونتكت، حيث يتمتع بخبرة مهنية واسعة وسجل حافل بالإنجازات في القطاع التجاري، مع خبرات ممتدة عبر قطاعات متعددة تشمل الاتصالات، وتطوير الأعمال، والتسويق، وتجارة التجزئة، وإدارة تجربة العملاء، إلى جانب خبراته في إدارة العمليات التجارية على المستوى الاستراتيجي والتنفيذي. وقبل انضمامه إلى مجموعة كونتكت المالية القابضة، شغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بإحدى الشركات العالمية، حيث ساهم في تحقيق نمو ملموس وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتؤكد مجموعة كونتكت المالية القابضة استمرار التزامها بدورها كشريك رئيسي في دعم مستقبل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، من خلال المساهمة الفعالة في تطوير قطاع التمويل الاستهلاكي، وتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق الوصول إلى الحلول المالية الحديثة بأحدث الأنظمة الرقمية.

يُعد الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي كيانًا مهنيًا يضم الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويستهدف دعم وتنمية القطاع، وتعزيز التعاون بين الشركات الأعضاء، وترسيخ أفضل الممارسات المهنية بما يسهم في تطوير سوق التمويل الاستهلاكي في مصر.

