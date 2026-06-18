أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة فينيكس ش.م.ع (سوق أبوظبي للأوراق المالية: PHX)، إحدى الشركات التابعة لمحفظة شركة القابضة (IHC) ومُشغّل البنية التحتية الرقمية على المستوى العالمي، اليوم عن تعيين فيليب روس في منصب مدير – تصميم وتطوير مراكز البيانات. ويأتي هذا التعيين ليُعزّز قدرات فينيكس في التصميم والهندسة والتنفيذ، في ظلّ تطويرها لمحفظة تتجاوز قدرتها 1 جيغاواط من قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة فائقة الأداء (HPC)، يتقدّمها أول مشروع لها في أوروبا في مدينة ليون الفرنسية.

ويمتلك فيليب خبرة قيادية تمتدّ لنحو عشرين عاماً في مجالات البنية التحتية الحيوية، وتشغيل مراكز البيانات، والهندسة، والخدمات التقنية، إلى جانب سجلّ حافل في تنفيذ مشاريع كبرى عبر المملكة المتحدة وأوروبا. وقد شغل مناصب قيادية عليا في شركات AtlasEdge، وNTT، وCBRE، وJohnson Controls، وبدأ مسيرته المهنية في البحرية الملكية البريطانية. وعلى مدى تلك السنوات، أشرف على تسليم ودعم مئات الميغاواطات من القدرات ذات الأهمية التشغيلية القصوى.

وفي منصبه الجديد، سيتولّى فيليب قيادة عمليات تصميم وتطوير مراكز البيانات عبر محفظة فينيكس، بما يشمل وضع المعايير التقنية والإشراف على التنفيذ، في وقتٍ تعمل فيه الشركة على تحويل ما تمتلكه من طاقة وأراضٍ وشراكات مؤمَّنة إلى قدرة حوسبة فعلية وقيد التشغيل.

“بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بهذا النطاق يتمحور حول التنفيذ؛ تصميم القدرة وبناؤها وتشغيلها بشكل موثوق لخدمة بعض أكثر أحمال العمل تطلّباً في العالم. وهذا يتطلّب أشخاصاً سبق لهم القيام بذلك. وقد قضى فيليب عشرين عاماً يفعل ذلك بالضبط، ومع نمونا من أبوظبي إلى أوروبا وعبر دول مجلس التعاون الخليجي، فإن خبرته هي ما يساعدنا على تحويل محفظة قوية إلى قدرة فعلية قائمة على الأرض وقيد التشغيل.”

— مُناف علي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة فينيكس

ويأتي هذا التعيين بعد إطلاق فينيكس لأول مشروع لها لمركز بيانات في أوروبا، وهو منشأة بقدرة 18 ميغاواط في مدينة ليون الفرنسية، تم تطويرها بالشراكة مع DC Max، في إطار خطة تستهدف توفير ما يزيد على 1 جيغاواط من قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة فائقة الأداء عبر أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي.

ومع تأمين الأراضي والطاقة والشراكات، تعمل فينيكس على تشكيل فريق تنفيذ متخصّص يتناسب مع وتيرة توسّعها، من خلال استقطاب كفاءات هندسية وتشغيلية عليا للعمل داخل الشركة، وذلك في إطار انتقالها السريع من مرحلة تأمين القدرة إلى مرحلة تشغيلها الفعلي.

“فينيكس واحدة من الشركات القليلة التي تتحرّك بقناعة حقيقية في الوقت الراهن، إذ تُؤمّن الطاقة والأراضي والشركاء بينما لا يزال جانب كبير من السوق يتحدّث عن ذلك فقط. وفرصة المساهمة في تصميم وبناء هذه المنصة عبر أسواق متعددة لا تتكرّر كثيراً. لقد قضيت مسيرتي المهنية في تحويل البنية التحتية المعقّدة إلى قدرة موثوقة وعالية الأداء، وهذا بالضبط ما انضممت إلى فينيكس لتحقيقه.”

— فيليب روس، مدير – تصميم وتطوير مراكز البيانات، مجموعة فينيكس

عن مجموعة فينيكس

مجموعة فينيكس ش.م.ع (سوق أبوظبي للأوراق المالية: PHX)، إحدى الشركات التابعة لمحفظة شركة القابضة (IHC)، هي مُشغّل عالمي للبنية التحتية الرقمية، ويقع مقرّها الرئيسي في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وهي مُدرَجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتُشغّل الشركة أكثر من 550 ميغاواط من القدرة عبر الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وأمريكا الشمالية وشرق أفريقيا وأوروبا. وقد تأسّست فينيكس في عام 2017، وبنت أساسها على الانضباط التشغيلي والخبرة في مجال الطاقة من خلال تعدين البيتكوين، وتُوظّف اليوم هذه القدرات على نطاق واسع لخدمة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة فائقة الأداء على مستوى العالم.

التواصل الإعلامي

روز بيرينشيري: media@phoenixgroupuae.com

-انتهى-

#بياناتشركات