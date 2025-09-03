دبي: أعلنت غالاغر اليوم عن انضمام أندي وينوود إلى فريقها في منصب تنفيذي أول. وفي إطار دوره الجديد، سيتولى أندي دعم الرئيس التنفيذي الأول، نديم سمعان، في إدارة أعمال غالاغر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تركيز خاص على خدمة كبار العملاء، وتعزيز الحضور في الأسواق، وتنمية الأعمال، إضافة إلى المساهمة في ترسيخ وجود غالاغر في المنطقة.

ويمتلك أندي خبرة مهنية واسعة اكتسبها على مدى 35 عامًا في قطاع التأمين. وانضم إلى غالاغر قادمًا من قطاع الطاقة، حيث أمضى الأعوام الأربعة عشر الماضية في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بصفته مستشارًا أول للتأمين وإدارة المخاطر. وخلال تلك الفترة، قدّم المشورة لفروع الشركة العالمية وشركاتها المشتركة، علمًا بأن أرامكو تتخذ من الظهران بالمملكة العربية السعودية مقرًا رئيسيًا لها، وتُعد أكبر شركة متكاملة للطاقة والبتروكيماويات في العالم.

وقبل ذلك، شغل أندي عددًا من المناصب القيادية في شركة AON بكل من المملكة المتحدة والشرق الأوسط. ومن الجدير بالذكر أنه بدأ مسيرته المهنية عام 1990 في سوق لويدز بلندن من خلال شركة Fenchurch Insurance Brokers، والتي أصبحت لاحقًا جزءًا من غالاغر بعد استحواذها على شركة Heath Lambert في عام 2011.

ومنذ تأسيسها في الشرق الأوسط عام 2022، شهدت غالاغر نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد فريقها إلى أكثر من 80 متخصصًا في إدارة المخاطر. ويقدّم الفريق اليوم خدمات التأمين التخصصي وإعادة التأمين الاختياري، إلى جانب الاستشارات وخدمات إدارة المخاطر، وذلك لعملاء من قطاعات متعددة تشمل الطيران، والإنشاءات، والطاقة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والنقل البحري.

وفي تعليق له على هذا التعيين، قال نديم سمعان: "بفضل فهمه الواسع للمخاطر، ومعرفته العميقة بالسوق، وخبرته العملية الطويلة في المنطقة في قطاع التأمين يضيف أندي قيمة فريدة إلى حضورنا المتنامي. ومن ثم، فسوف يلعب دورًا قياديًا محوريًا في تطوير أعمالنا، كما أن خبراته ستشكّل منصة انطلاق لمزيد من التوسع.

إن هذا الإعلان يعكس التزامنا المتواصل بتقديم أفضل الخبرات المتاحة لعملائنا، كما يؤكد تمسّك غالاغر بتقديم خدمات رائدة ومعرفة تأمينية على أعلى مستوى في المنطقة".

ومن جانبه، قال أندي: "إن الانضمام إلى واحدة من أسرع شركات الوساطة التأمينية واستشارات إدارة المخاطر نموًا وأكثرها ديناميكية في المنطقة مثل غالاغر، كان فرصة لا يمكن تجاهلها. فقد تمكن نديم والفريق من ترسيخ مكانتها القوية على المستوى الإقليمي، والنمو الذي تحقق منذ الانطلاق يثير الإعجاب. وبحكم أنني قضيت جزءًا كبيرًا من مسيرتي المهنية في الشرق الأوسط، لدى فهم دقيق ورؤية شاملة لثقافة المنطقة، وكنت محظوظًا بالعمل على مشاريع كبيرة ومعقدة تتطلب أعلى درجات الخبرة. وبالتالي، فإن غالاغر تتمتع بمكانة مميزة تُمكّنها من البناء على ما حققته من نجاحات حتى الآن، وذلك بفضل تركيزها على تزويد عملائها بالمعرفة الفنية المتخصصة في مجال التأمين، إلى جانب المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. وأنا أتطلع إلى القيام بدوري في دفع أعمال الشركة نحو تحقيق التقدم والنمو المستدام، وتقديم أعلى مستويات المشورة المهنية لعملائنا".

نظرة عامة على غالاغر

تحمل “غالاغر" العلامة التجارية لشركة Arthur J. Gallagher & Co. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AJG)، وهي شركة عالمية متخصصة في الوساطة التأمينية، وخدمات إدارة المخاطر، والاستشارات، وتتخذ من رولنغ ميدوز بولاية إلينوي مقرًا رئيسيًا لها.

تقدّم غالاغر خدماتها للعملاء في أكثر من 130 دولة حول العالم، وذلك عبر شبكة من الوسطاء والمستشارين المعتمدين.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ajg.com/uk

