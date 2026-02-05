دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة تاسك (TASC، TCS، AIQU وFuture Miles)، أكبر شركة لحلول القوى العاملة والاستشارات المتعلقة بالموارد البشرية والامتثال المؤسسي وحلول الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعيين جاياجيوتي سينغوبتا رئيساً تنفيذياً للمجموعة، في حين ينتقل المؤسس والرئيس التنفيذي الحالي ماهيش شاهدادبوري لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

ويمثل هذا التعيين الاستراتيجي محطة مهمة في مسيرة نمو تاسك، ويعكس التزامها بتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز تقديم حلول “الذكاء الاصطناعي أولاً” القائمة على تحقيق النتائج لعملائها في الشرق الأوسط والأسواق الجديدة.

ويأتي هذا الانتقال في وقت يُعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل مشهد قطاع التوظيف والخدمات المُدارة يوتيرة متسارعة، حيث تتجه المؤسسات عالمياً بعيداً عن نماذج الاستعانة التقليدية القائمة على خفض التكاليف، نحو شراكات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تركز على النتائج، وتعطي الأولوية لكفاءة الأداء والمرونة وتحقيق أثر قابل للقياس. وفي منطقة الشرق الأوسط، تسارع مؤسسات في قطاعات مثل الحكومة، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والطيران، والدفاع، والصناعة والتصنيع، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والشركات الخدمية الكبرى، إلى تبنّي الذكاء الاصطناعي ضمن أجندات التحول الرقمي الوطنية، ما يدفع الطلب على خدمات مُدارة ذكية وقابلة للتوسع.

ويسهم هذا التعيين في تعزيز ثقة العملاء والشركاء والموظفين، ويدعم المرحلة التالية من نمو أعمال تاسك للتوظيف التي تركز على توسيع نطاق تقديم الخدمات وتحقيق التميز التشغيلي. وضمن هذه الاستراتيجية، تعتزم المجموعة توسيع حضورها كمزوّد للخدمات المُدارة عبر كلٍّ من TASC وAIQU، والاستجابة للطلب المتنامي على خدمات مُدارة مرنة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة. وسيساهم هذا التطور القيادي في تعزيز الحوكمة، وتوسيع البصمة الإقليمية، وتحسين خدمة المؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة.

عمل جاياجيوتي سينغوبتا، خلال مسيرته المهنية، عن كثب مع فرق قيادية عليا في أوروبا وآسيا والأميركيتين لإعادة صياغة مفهوم الخدمات المُدارة بما يتجاوز الاستعانة التقليدية بمصادر خارجية، مع التركيز على خلق القيمة، وتعزيز مرونة الأعمال، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد. ويأتي تعيينه دعماً لطموح مجموعة تاسك في مساعدة المؤسسات على تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي وتحديث نماذجها التقنية والتشغيلية.

وفي تعليق له على التعيين، قال ماهيش شاهدادبوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة تاسك: "يسعدنا الترحيب بجاياجيوتي رئيساً تنفيذياً للمجموعة في مرحلة محورية من تطورها. إن خبرته العميقة في الشراكات القائمة على النتائج والمدعومة بالذكاء الاصطناعي تتماشى بقوة مع رؤيتنا، وتسهم في تعزيز تأثيرنا لدى العملاء والأعمال. ونتطلع إلى مواصلة تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي، وإضافة قيمة ملموسة لعملائنا، وتلبية الطلب من خلال خدمات مُدارة ذكية وقابلة للتوسع".

من جانبه، قال جاياجيوتي سينغوبتا، الرئيس التنفيذي لمجموعة تاسك: "رسخت مجموعة تاسك سمعة قوية في المنطقة، ومع إعادة المؤسسات النظر في نماذجها التشغيلية، تبرز فرصة واضحة لإعادة تصور الخدمات المُدارة من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة. أتطلع إلى العمل مع الفريق لتعزيز قدراتنا، وتعميق شراكاتنا مع العملاء، ودعم المؤسسات في اجتياز المرحلة المقبلة من التحول القائم على الذكاء الاصطناعي والتميز التشغيلي".

حول مجموعة تاسك للتوظيف:

تُعد "مجموعة تاسك" شريكاً رائداً في حلول القوى العاملة والامتثال في منطقة دول الخليج، حيث تدعم المؤسسات من خلال منظومة عمل تجمع بين التكنولوجيا المتطورة، والامتثال التنظيمي، ورأس المال البشري.

وتغطي منظومة خدماتها المتكاملة حلولاً شاملة تشمل الاستعانة بمصادر خارجية للقوى العاملة، والتوظيف بعقود مؤقتة، والتوظيف الدائم، وحلول مزوّد الخدمات المُدارة، وأنظمة الرواتب السحابية، وتقنيات إدارة القوى العاملة، ومراقبة شؤون الموظفين، إضافة إلى خدمات العلاقات الحكومية.

وبفضل خبرتها الواسعة في أسواق المنطقة وتميّزها في التنفيذ، تدعم تاسك أكثر من 550 عميلاً نشطاً، وتوظف ما يزيد على 10,500 موظف في مجموعة واسعة من الأدوار والقطاعات والمواقع الجغرافية في دول الخليج.

وتحظى تاسك باعتراف واسع بوصفها شريكاً موثوقاً في مجال القوى العاملة، بفضل نطاق عملياتها الواسع، ومصداقيتها المهنية العالية، ونهجها الذي يضع "الإنسان" في صميم أولوياتها..

