أبوظبي : اختتم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أول فعالية صيفية مخصصة لرواد الأعمال الصغار، حملت عنوان ( معسكر رواد المستقبل الصيفي)، بهدف تمكينهم وتعزيز روح الابتكار لديهم ضمن بيئة تفاعلية تركز على تنمية مهاراتهم في التفكير الإبداعي وكيفية التواصل والتسويق والتخطيط المالي، بما يسهم في تحفيزهم وإلهامهم للانطلاق نحو المستقبل بكفاءة.

وجاءت المبادرة المتميزة في إطار التزام الغرفة والمجلس بدعم التنمية المجتمعية، وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة، عبر برامج تعليمية متطورة تُواكب تطلعاتهم وتُعزز قدراتهم المستقبلية. وقد شهدت الفعالية التي استهدفت الأطفال من عمر ( 7 إلى 11 عاماً ) إقبالًا واسعًا من العائلات، إذ تجاوز عدد الأطفال المسجلين إلى ما يزيد عن 100 طفل ، في مؤشر واضح على الثقة الكبيرة التي تحظى بها أنشطة الغرفة والمجلس لدى المجتمع، وبما يؤكد على نجاح المبادرة الصيفية في تلبية احتياجات الفئة المستهدفة.

رواد المستقبل

ويُعد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشريك الاستراتيجي في هذه المبادرة، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية في دعم الطفولة وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة.

وأكدت سعادة أسماء الفهيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي "تستند هذه المبادرة إلى إيماننا الراسخ بأن تمكين الأجيال القادمة يبدأ وتعميق ثقتهم بنفسهم في مرحلة الطفولة المبكرة. وأضافت: "حين نمنح الأطفال مساحات آمنة ومحفزة للاستكشاف والقيادة والابتكار، فإننا لا نُنمّي قدراتهم فحسب، بل نستثمر في روادالمستقبل و صُنّاعه، الذين سيقودون مسيرة التنمية في دولة الإمارات، ويساهمون في ترسيخ اقتصاد معرفي متطور ومزدهر."

وأعربت سعادتها عن اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا لتكامل الجهود الوطنية في دعم الطفولة، وتعزيز أسس تقيفيهم وتوعيتهم بمختلف المجالات، لاسيما مجال الأعمال والتجارة باعتباره من ركائز التنمية المجتمعية الشاملة.

من جانب آخر، قدمت الفعالية تجربة تعليمية مُلهمة استهدفت تمكين الأطفال وصقل مهاراتهم، من خلال برامج وأنشطة تفاعلية مصممة بعناية لتناسب اهتماماتهم وتُنمّي قدراتهم القيادية والإبداعية بأساليب مبتكرة تُحفّز التفكير وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتعلُّم. كما ركّزت الفعالية على تعزيز روح الفريق والتعاون ضمن بيئة مهنية محفزة، تشجّع المشاركين على التعبير عن أفكارهم وتطلعاتهم، ليعكس البُعد التطويري والتوجه المهني المبتكر الذي تتبناه غرفة أبوظبي ومجلس سيدات أعمال أبوظبي. وتأتي هذه المبادرة لترسي دعائم جيل واعٍ ومبدع، لقيادة مسيرة المستقبل والابتكار في عالم سريع التغير.

وحضر الفعالية علياء البلوشي مدير علاقات الشراكة والعضوية من مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ويوسف السويدي، من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويُعد تنظيم هذه الفعالية تأكيدًا على الدور الريادي الذي يضطلع به مجلس سيدات أعمال أبوظبي في تمكين المرأة الإماراتية وتوسيع دائرة تأثيرها المجتمعي لتشمل الأطفال، عبر مبادرات مبتكرة تُسهم في بناء جيل من رواد المستقبل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

"وفي ختام البرنامج، جرى اختيار 27 شاباً وشابة لعرض مشاريعهم، حيث تم تكريمهم إلى جانب جميع المشاركين الآخرين، بمشاركة واسعة تعكس الإقبال الكبير على البرنامج."

