التعيينات الجديدة في مناصب تنفيذية عليا تدعم مرحلة التوسّع المقبلة وتعزز مكانة الشركة في قطاع الصناعات الدوائية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مبادلة بايو، إحدى شركات مبادلة للاستثمار (مبادلة)، المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية والملتزمة بدعم القطاع الصحي وصناعة الدواء على مستوى دولة الإمارات والعالم. عن هيكل قيادتها التنفيذية، بما يدعم تركيزها على التميز التشغيلي، والنمو الاستراتيجي، وتعزيز الابتكار في قطاع الصناعات الدوائية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص مبادلة بايو على دعم صناعة الدواء، وتعزيز منظومة الأمن الدوائي، وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية عالية الجودة، تأكيداً على التزام مبادلة بتسريع التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، يعتمد على الابتكار والتطوير في مختلف المجالات الحيوية.

‏ويضم الفريق القيادي كلاً من الدكتور عصام محمّد في منصب الرئيس التنفيذي، وحمد حسين المرزوقي نائباً للرئيس التنفيذي، وانضم إليهما عاطف عظيم مديراً مالياً تنفيذياً، وخالد عبد الله الكاف مديراً عاماً للخدمات اللوجستية والدوائية، وتشكِّل هذه القيادات بخبراتها المتنوعة إضافةً نوعية ستدعم المرحلة المقبلة من نمو مبادلة بايو وتعزيز تأثيرها على المستويين المحلي والعالمي.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة ورئيس مجلس إدارة مبادلة بايو: "نفخر بانضمام هذه الكفاءات إلى مبادلة بايو، ونؤمن بأن خبراتهم ورؤيتهم والتزامهم الراسخ بدعم وتعزيز وتطوير قطاع الصناعات الدوائية من دولة الإمارات إلى العالم، سينعكس إيجاباً على تعزيز قدراتنا، ودفع الابتكار، ودعم رؤية مبادلة بايو في توفير حياة صحية أفضل، للجميع."

وقال إسماعيل علي عبد الله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الإستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: "ندرك أن قطاع الصناعات الدوائية يلعب دوراً محورياً في بناء مستقبل مرن ومستدام، لذا نسعى في مبادلة بايو لأن نكون شركة رائدة عالمياً في قطاع الصناعات الدوائية، وأن نساهم بشكل فعَّال في تحقيق نتائج صحية أفضل لدولة الإمارات والمنطقة، وفي هذا الإطار نعبِّر عن ثقتنا بأن الفريق الجديد سيقود الشركة نحو الصدارة، عبر تحقيق نتائج نوعية تُسهم في ترسيخ مكانتها وتعزيز منظومة الصناعات الدوائية في الدولة."

وبموجب ‏الهيكل الجديد سيتولى الدكتور عصام محمّد، بصفته الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو، الإشراف على العمليات التنفيذية للشركة وتوجهها الاستراتيجي، لا سيما أنه يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً في قطاع الصناعات الدوائية، حيث شغل مناصب قيادية عليا في مؤسسات إقليمية وعالمية، وأسهمت جهودُه في قيادة تحولات كبرى وتنفيذ استراتيجيات رفعت مستويات الربح والنمو، بالإضافة إلى تطوير عدد من الشركات الناشئة في مجال الصناعات الدوائية في المنطقة وتحويلها إلى جهات رائدة خلال سنوات قليلة، كما تؤهله خبرتُه الواسعة في التحول المؤسسي والنمو الاستراتيجي لقيادة مبادلة بايو نحو ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز توسعها المستقبلي.

ويأتي تعيين حمد حسين المرزوقي نائب الرئيس التنفيذي؛ بعد أن شغل عدة مناصب قيادية في مبادلة، إذ يتمتع بخبرة تقارب العقدين في الإمارات وروسيا والبرازيل والمملكة المتحدة، وكان آخرها قيادته قسم الصناعات الدوائية التابع لوحدة المجمعات الاستراتيجية في الإمارات. ويتميَّز حمد المرزوقي بسجل حافل في تطوير الاستراتيجيات وتنفيذ الصفقات وإدارة المحافظ الاستثمارية وقيادة عمليات التحول. وفي منصبه الجديد، سيوظف خبرته الواسعة لتطبيق استراتيجية الشركة على أرض الواقع، وتعزيز الشراكات ودفع مسيرة النمو بما يدعم رؤية مبادلة بايو بأن تصبح شركة رائدة عالمياً في قطاع الصناعات الدوائية.

فيما يمتلك عاطف عظيم المدير المالي التنفيذي الجديد للشركة خبرةً تقارب ثلاثة عقود في العلوم المالية والاستثمارات والمحاسبة والتدقيق، تولى خلالها عدة مناصب قيادية في قطاعات متنوعة تشمل الرعاية الصحية والطيران والنفط والغاز وتوليد الطاقة والتكنولوجيا وتطوير العقارات. كما ‏أشرف عاطف على تنفيذ صفقات اندماج واستحواذ ضخمة، وأسهم في تطوير استراتيجيات مالية عزَّزت من الربح والعوائد للمساهمين، وسيتولى في منصبه الجديد قيادة الاستراتيجية المالية لمبادلة بايو، بما يضمن تعزيز أداء الشركة على المدى الطويل.



وجاء تعيين خالد عبد الله الكاف مديراً عاماً للخدمات اللوجستية والدوائية، مستنداً إلى خبرة تمتد لأكثر من عشرين عاماً في إدارة وتطوير العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى خبرة واسعة في تقنيات المعلومات والتحوّل الرقمي، حيث لعب دوراً محورياً في تعزيز الكفاءة وتحقيق نتائج ملموسة في الأداء العام. وسيتولى خالد الكاف في منصبه الجديد قيادة الخدمات اللوجستية والدوائية، مشرفاً على عمليات الشراء والنقل والتوزيع للأدوية والأجهزة الطبية الأساسية والمنقذة للحياة، بما يضمن توفيرها بكفاءةِ عالية من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب.

عن مبادلة بايو:

"مبادلة بايو"، شركة رائدة في قطاع الصناعات الدوائية مملوكة بالكامل لـ "مبادلة للاستثمار"، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتلتزم بتحقيق نتائج جوهرية في قطاعات الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. ومن موقعها كمحفز للتقدم والابتكار، تسعى لتسريع نمو منظومة الصناعات الدوائية من خلال تعزيز الأمن الدوائي، وتوفير العلاجات الحيوية للجميع وبأسعار تنافسية.

تعمل "مبادلة بايو" عبر محورين استراتيجيين: الصناعات الدوائية الحيوية المتكاملة والخدمات اللوجستية الدوائية، مع تركيز محوري على التطوير والإنتاج وتمكين التصنيع المحلي لضمان توافر الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية والحرجة ذات الطلب المرتفع وفي الوقت المناسب. ومن خلال بصمتها المتنامية عبر قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، تساهم الشركة بنشر الأثر الإيجابي المستدام محلياً ودولياً.

وتركز "مبادلة بايو" على العلاجات الحيوية الرئيسية المخصصة للاحتياجات الصحية الحرجة عالمياً، مما يدعم منظومة رعاية صحية متكاملة بدءاً من الوقاية مروراً بالعلاج والدعم المستدام، ووصولاً إلى الطب التكميلي. وتصب الشركة تركيزها على تعزيز الابتكار وتنمية الخبرات والكفاءات الوطنية، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بهدف توفير حياة صحية أفضل، للجميع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mubadalabio.ae

