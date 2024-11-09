أعلنت ماكلارين أوتوموتيف، الشركة المتخصّصة في صناعة السيارات الفاخرة الخارقة، اليوم عن تعيين ماثيو بوغورادزكي في منصب المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا.

بفضل خبرته الواسعة في المبيعات الدولية، بما في ذلك تولّيه منصب رئيس المبيعات في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية لدى شركة رولز رويس موتور كارز، بالإضافة إلى سلسلة من الأدوار القيادية العليا في مجال المبيعات لدى شركة بي إم دبليو، ستكون خبرة ماثيو ومهاراته القيادية ذات قيمة كبيرة فيما تواصل ماكلارين تعزيز الطلب على العلامة التجارية وتقديم أعلى معايير الخدمة للعملاء.

يأتي تعيين ماثيو بعد قرار بريت سوسو التنحّي عن منصبه، بعد أن أمضى ست سنوات في قيادة الأنشطة التجارية لشركة ماكلارين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا. سيغادر بريت الشركة مع نهاية العام، لضمان فترة انتقال سلسة في القيادة.

وتعليقًا على دوره الجديد، قال ماثيو: "يسرّني الانضمام إلى ماكلارين أوتوموتيف في فترة واعدة بالنمو والتوسّع للعلامة. تُعدّ ماكلارين أوتوموتيف واحدة من أكثر العلامات التجارية الفاخرة شهرةً في العالم. وأنا متحمّس لتولّي مسؤولية إدارة وتطوير عملياتنا في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا، وأتطلّع إلى لعب دور رئيسي في استمرار نجاحنا."

لمحة عن ماكلارين أوتوموتيف:

ماكلارين شركة متخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة والسيارات الخارقة عالية الأداء. تم إطلاق الشركة في عام 2010، وهي تشكّل الآن الجزء الأكبر من مجموعة ماكلارين.

تتّخذ ماكلارين من مركز ماكلارين للتكنولوجيا (MTC) في ووكينغ في مقاطعة سري في إنكلترا مقرًا لها، حيث تسعى إلى ابتكار سيّارات تُقدّم تجربة قيادة مشوّقة وتُرسي معايير يُحتذى بها. وبناءً على أكثر من 60 عامًا من الأداء الأصيل في عالم السباقات، طرحت ماكلارين بعضًا من أروع السيّارات الخارقة في التاريخ.

تُباع مجموعة منتجات الشركة من طرازات GTS والسيارات الخارقة Supercar والسيارات الرياضية Motorsport وسيارات Ultimate في أكثر من 40 سوقًا حول العالم. ويتم تجميع كل سيارة يدويًا في مركز ماكلارين للإنتاج (MPC) الكائن في نفس مقرّ الشركة في ووكينغ.

ماكلارين هي شركة رائدة دائمة التطوّر، وقد طرحت عام 1981 هيكلاً خفيف الوزن وشديد المتانة من ألياف الكربون في الفورمولا 1 مع سيارة McLaren MP4/1.

وفي عام 1993، عملت الشركة على تصميم وتصنيع سيارة ماكلارين F1 للطرقات، مع هيكل من ألياف الكربون، الذي بات يُشكّل ركيزة أساسية من هوية سيّارات ماكلارين الخارقة في القرن الواحد والعشرين وتحديدًا عام 2011 مع طرح سيّارة Mclaren 12C، أوّل سيّارة تجارية من ماكلارين.

كانت ماكلارين أول من قدّم سيارة خارقة هجينة مع ™McLaren P1، كجزء من سلسلة ألتيميت Ultimate Series، وتلتها سيّارة McLaren Senna عام 2018 وسيّارة McLaren Senna GTR المخصّصة للحلبات بعد عام واحد. وشهد عام 2019 أيضًا طرح سيّارة Speedtail hyper-GT الهجينة. أمّا طراز Elva الأحدث في سلسلة Ultimate، فيُعتَبر أخفّ سيّارة مخصّصة للطرقات من ماكلارين مع مقصورة مفتوحة.

تُجسّد طرازات LT من ماكلارين أداء السيّارات المخصّصة للحلبة في سيّارات خارقة تجارية. يتمّ إنتاج هذه السيّارات بكميّات محدودة، وتستمدّ اسمها من إصدار Longtail من سيّارة F1 GTR، الذي شارك في السباقات عام 1997، ودخل الاسم في قائمة مصطلحات ماكلارين عام 2015 مع طرح سيّارة ماكلارين 675LT كوبيه وسبايدر. وعام 2018، استمرّت أسطورة طراز LT مع الإعلان عن سيّارة 600LT. وقد كُتب الفصل الجديد لحكاية LT عامَي 2020 و2021 مع طرح سيّارة 765LT كوبيه وسبايدر تباعًا.

وفي عام 2021 أيضًا، كشفت الشركة النقاب عن سيارتها الجديدة الهجينة فائقة الأداء، ماكلارين أرتورا. وتعتبر أرتورا أوّل سيارة من ماكلارين تستفيد من هيكل ماكلارين الكربوني خفيف الوزن (MCLA). تمّ تصميم وتطوير وتصنيع MCLA في مركز McLaren Composites Technology Center في منطقة شيفيلد في إنكلترا باستخدام عمليات هي الأولى من نوعها على مستوى العالم وستقود مستقبل العلامة التجارية من السيارات الكهربائية.

شهد عام 2022 طرح سيّارة Solus GT، وهي سيّارة مخصّصة للحلبة تشمل مقصورة مقفلة تتّسع للسائق فقط، والملفت أنّها مستوحاة من سيّارة كانت قد ابتُكرت للألعاب الافتراضية.

أمّا عام 2023، فأزاحت ماكلارين الستار عن سيّارتها التجارية الأقوى والأخف وزناً في تاريخ العلامة، وهي خليفة سيّارة 720S الحائزة جوائز. كما طرحت ماكلارين سيّارة GTS الجديد، التي حلّت محلّ سيّارة ماكلارين GT.

كشفت الشركة عن سيّارة ماكلارين أرتورا سبايدر في مطلع عام 2024، باعتبارها أوّل سيّارة مكشوفة هجينة فائقة الأداء. وأتى إصدارها في إطار تحديث طرازات أرتورا، وبذلك تكون سيّارات GTS وأرتورا الجديدة و750 التجارية قد طُرحت في غضون سنة واحدة.

وفي أكتوبر 2024، أُعلنت الشركة عن فصل جديد في حكاية سيارات "1" من ماكلارين مع إطلاق McLaren W1، وهي سيارة خارقة تُعدّ خليفة McLaren F1 وMcLaren P1، وتتميّز بقوة أداء مذهلة وديناميكيات هوائية غير مسبوقة.

تختار ماكلارين أوتوموتيف أيضاً التعاون مع شركات ومؤسسات رائدة عالمياً متشابهة في التفكير والمبادئ وتعمل على دفع حدود التطوّر والإبداع في مجالات تخصصها. ومن بين تلك الشركات نذكر Ashurst وBowers & Wilkins و Dynisma وGulf وPirelli وRichard Mille وTumi.

لمحة عن مجموعة ماكلارين:

مجموعة ماكلارين شركة عالمية رائدة في مجال السيارات الفاخرة ورياضة السيارات مع تركيز على قطاع السيارات الخارقة وسيارات السباقات.

تمّ تأسيس المجموعة عام 1963 على يد المتسابق والمهندس ورجل الأعمال بروس ماكلارين، وتتكون المجموعة من شركة ماكلارين أوتوموتيف التي تصنع يدوياً سيارات خارقة خفيفة الوزن، والحصّة الكبرى من ماكلارين ريسنغ McLaren Racing التي تتنافس في بطولات سباقات الفورمولا 1 العالمية وINDYCAR في الولايات المتّحدة الأمريكية، بالإضافة إلى سباقات Formula E وExtreme E وF1 Academy.

يقع المقر الرئيسي للمجموعة عالمياً في مركز ماكلارين التكنولوجي الشهير في ووكينغ بمقاطعة سري في إنكلترا.

تشتهر ماكلارين بالابتكار والتميز التكنولوجي، وهي واحدة من أكبر الشركات المستقلة في المملكة المتحدة.

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