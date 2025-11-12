[دبي، الإمارات العربية المتحدة]: أعلنت سي إن إس الشرق الأوسط عن تعيين ماركو توبوفيتش مديراً عاماً للشركة، على أن يتولى مهامه خلال النصف الأول من عام 2025. ويعكس هذا التعيين التزام الشركة بمواصلة ريادتها في مجال الحلول التكنولوجية، ودفع استراتيجيتها التي تسعى إلى تقديم خدمات تقنية مبتكرة في منطقة الشرق الأوسط.

يمتلك ماركو أكثر من 18 عاماً من الخبرة في قطاعات عديدة، ويُعرف بسجله الحافل في قيادة التحول الرقمي وإدارة النظم التقنية المعقدة. ويُعد من أبرز القادة القادرين في ربط التكنولوجيا باحتياجات الشركات، حيث قدم استراتيجيات تعمل على تحسين الأداء والمرونة والقدرة التنافسية في السوق.

قبل انضمامه إلى سي إن إس الشرق الأوسط، شغل ماركو منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة غباش، وهي مجموعة إماراتية متعددة الأنشطة وتُعد الشركة الأم لسي إن إس. تولّى في هذا الدور مسؤولية الإشراف على الاستراتيجية الرقمية للمجموعة، حيث قدّم مقاربات مبتكرة عززت الارتباط بين المبادرات الرقمية وأهداف الأعمال. تمحورت قيادته حول تحسين العمليات ودمج التقنيات الحديثة وتسريع النمو، مما أسهم في بناء أنظمة أكثر مرونة، وتحسين الأداء، وتعزيز القدرة التنافسية للمجموعة.

بصفته مديراً عاماً، سيتولى ماركو الإشراف على عمليات واستراتيجية سي إن إس الشرق الأوسط، وسيعمل مع الجهات الحكومية والشركاء والعملاء في القطاعات المختلفة. وسيركّز على تعزيز المرونة التشغيلية، وبناء الثقة مع العملاء، ووضع معايير جديدة للتميز في الخدمة والابتكار على مستوى المنطقة.

وقال ماركو تعليقًا على تعيينه:"يسرني الانضمام إلى سي إن إس الشرق الأوسط في هذه المرحلة التحولية التي يشهد فيها قطاع التكنولوجيا تحولًا استراتيجيًا متسارعًا. ومع النمو السريع الذي تشهده المنطقة، سيركّز عملي على تمكين فرقنا، وبناء شراكات قوية، وتقديم قيمة قابلة للقياس لعملائنا وشركائنا."

تواصل سي إن إس الشرق الأوسط ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في رحلات التحول الرقمي لكل من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة. ويعزز تعيين ماركو توبوفيتش هذا الالتزام، مؤكداً حرص الشركة على توسيع ريادتها وتقديم حلول تكنولوجية مؤثرة وجاهزة للمستقبل.

نبذة عن "سي إن إس الشرق الأوسط":

تأسست "سي إن إس الشرق الأوسط" CNS Middle East في العام 1987، لتكون أحد الكيانات التابعة لمجموعة غباش، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول التقنية المتخصصة في دعم التطورات المستقبلية حول المنطقة. ونظراً لاستقطابها فريقاً قوياً يضم أكثر من 800 متخصص في قطاع التكنولوجيا، تمكنت "سي إن إس الشرق الأوسط" من تحقيق التفوق على منافسيها في تقديم الخدمات السحابية والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية وحلول تطبيقات الأعمال، يضاف إلى ذلك مجالات التقنيات الناشئة والخدمات الإدارية والهندسية. وتعمل الشركة كشريك يمكن الوثوق به من قبل الشركات التي تبحث عن الحلول التقنية التحويلية، كما تلتزم في الوقت ذاته بتقديم الدعم لعملائها لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم في المهام الحرجة، وذلك من خلال اعتمادها على الابتكار وتقديم أفضل الخدمات المتميزة.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني cns-me.com، أو مراسلتها عبر البريد الإلكتروني: info@cns-me.com، ويمكن أيضاً متابعة أنشطتها من خلال صفحتها على لينكد إن.

