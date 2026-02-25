دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، تعيين عبد الله جفري مديراً إقليمياً جديداً لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، ليتولى قيادة الأنشطة الإستراتيجية للمؤسسة على مستوى المنطقة. ويهدف جفري إلى تعزيز النمو المستدام الذي تقوده دول مجلس التعاون، وتنويع اقتصاداتها، وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع الرؤى الوطنية لدول المجلس وأولويات مجموعة البنك الدولي لمواجهة التحديات التنموية الأكثر إلحاحاً.

بدوره صرح جفري قائلاً: " تشكل دول مجلس التعاون الخليجي فصلًا جديدًا في مسار التنمية العالمية، حيث تعمل على تنويع” اقتصاداتها محليًّا، وفي الوقت نفسه تصدّر رؤوس الأموال والخبرات والابتكار إلى الأسواق الناشئة. إنّه لشرف كبير أن يتم تعييني هنا في هذا التوقيت". وأضاف: " تتمتع مجموعة البنك الدولي بدور فريد يتيح لها تقديم يد العون والمساعدةمن خلال جمع الحلول، وتبادل المعرفة، وتعبئة رأس المال الخاص، وتوسيع نطاق المبادرات الناجحة وقيادة الابتكارات الجديدة استعداداً للمستقبل".

يتمتع السيد عبد الله جفري، وهو مواطن سعودي، بخبرة تمتد لنحو 30 عاماً على الصعيدين العالمي والإقليمي في مجال التمويل عبر مختلف القطاعات. وفي إطار منصبه السابق كمدير أول لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية، تعاون مع قادة القطاعين العام والخاص لإقامة شراكات تستهدف تعزيز الاستثمارات العابرة للحدود.

وقبل ذلك، شغل منصب المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لدول المشرق، حيث أشرف على محفظة مشاريع تزيد قيمتها على مليار دولار وساهم في تسهيل استثمارات جديدة تزيد قيمتها على 500 مليون دولار، بما في ذلك في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات. كما قام بطرح استثمارات وبرامج استشارية ساهمت في تعزيز الوصول إلى التمويل، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والبنية التحتية الحيوية، وخلق فرص اقتصادية للنساء ورواد الأعمال ومجتمعات النازحين قسراً. وقبل عمله في عمّان بالأردن، أمضى جفري أكثر من عشر سنوات بمقر مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن العاصمة، حيث قاد وشارك في قيادة تنفيذ استثمارات تجاوزت قيمتها 1.1 مليار دولار في الأسواق الصاعدة.

قبل انضمامه إلى مؤسسة التمويل الدولية، عمل جفري في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى البنك السعودي الأمريكي، والذي كان حينها تابعاً لسيتي بنك وأصبح الآن جزءاً من البنك الأهلي السعودي. بدأ جفري مسيرته المهنية في وظيفة مشرف على قطاع المحاسبة في شركة جنرال دايناميكس، وهو حاصل على ماجستير إدارة أعمال وماجستير في التمويل من كلية بوسطن.

نبذة عن مجموعة البنك الدولي:

تعمل مجموعة البنك الدولي على خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه من خلال مزيج من خدمات التمويل والمعرفة والخبرات العملية. وتضم المجموعة البنك الدولي للإنشاء والتعمير(IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة المواقع: www.worldbank.org، و ida.worldbank.org/en/home، و www.miga.org، وwww.ifc.org، و www.icsid.worldbank.org.

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2025، التزمت/تعهدت المؤسسة بتقديم مستوى قياسي من التمويل بلغ 71.7 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على حلول القطاع الخاص وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه. وللمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة: www.ifc.org

