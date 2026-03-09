دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت لوي لوجيك، الشركة المتخصصة في إدارة مكافآت الولاء عالمياً، عن تعيين آدم واتلينغ في منصب الرئيس التنفيذي التجاري، في خطوة تعكس التزام الشركة بتوسيع سوقها العالمي للمكافآت وتعزيز خطتها الاستراتيجية للنموّ خلال عام 2026.

ويأتي هذا التعيين بالتزامن مع توسّع أسواق الولاء إقليمياً وعالمياً، وبحث العلامات التجارية عن منظومات تفاعل أكثر كفاءة واستدامة تجارياً. إلى جانب استمرار لوي لوجيك في تطوير سوقها العالمي للمكافآت عبر الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسين تصميم المنصّة، واعتماد أطر حوكمة أكثر تقدماً على مستوى المؤسسات. ويشكّل انضمام آدم واتلينغ خطوة مهمة لتعزيز القيادة التجارية للشركة خلال مرحلة التوسّع المقبلة.

ويمتلك آدم خبرة تتجاوز 20 عاماً في بناء وتطوير وتحويل أعمال الولاء والمكافآت ومنصّات التفاعل على المستوى العالمي. ومع دخوله عقده المهني الثالث في هذا القطاع، ينضمّ إلى لوي لوجيك بخبرة واسعة في الاستراتيجية التجارية، والنمو المرتكز إلى المنصّات الرقمية، وتطوير العلاقات مع العملاء من المؤسسات الكبرى.

وخلال مسيرته، رسّخ آدم قاعدة قوية عبر سلسلة القيمة الكاملة لقطاع الولاء، من توليد العملاء المحتملين، والمبيعات المؤسسية، وإلى تنفيذ المنصّات، وإدارة الشركاء، وتحسين أداء العملاء. كما شغل مناصب قيادية دولية أشرف فيها على العمليات التجارية الإقليمية والعالمية، مساهماً في تحقيق نموّ ثابت في الإيرادات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق قيمة طويلة الأمد متعدّدة الأسواق.

وفي هذا الصدد، قال غابي كول، الرئيس التنفيذي لشركة لوي لوجيك: "ينضم آدم إلى لوي لوجيك في مرحلة مفصلية من مسار تطوّر الشركة. ومع نضوج برامج الولاء عالمياً، يتركز عملنا خلال عام 2026 حول تطوير آليات تصميم أسواق المكافآت العالمية وحوكمتها وتطبيق نماذج تشغيل أكثر كفاءة، وليس فقط على توسيع النطاق. وتمثّل قدرة آدم على مواءمة استراتيجية النمو مع الانضباط التشغيلي وتحقيق قيمة مضافة للعملاء إضافة مهمة لفريق القيادة التنفيذي."

وبصفته رئيساً تنفيذياً للشؤون التجارية، سيتولى آدم قيادة الاستراتيجية التجارية العالمية للشركة، وتعميق الشراكات مع المؤسسات، وربط تنفيذ خطط الدخول إلى السوق بخارطة الطريق الخاصة بالمنصّة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويشمل دوره تسريع النمو المستدام في الإيرادات، مع ضمان تكامل العمليات التجارية مع تطوير المنتج وذكاء السوق.

ومن جهته، قال آدم واتلينغ، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في لوي لوجيك: "يسعدني الانضمام إلى لوي لوجيك بينما يشهد قطاع الولاء تحوّلات جوهرية. تبحث العلامات التجارية اليوم عن منصّات تفاعل ذكية ومرنة وقابلة للتوسع العالمي. وتوفّر لوي لوجيك، من خلال بنيتها السوقية وابتكاراتها المسجّلة ونموذجها القائم على الحوكمة، قاعدة قوية للنمو طويل الأمد. وأتطلع إلى التعاون مع فرقنا وشركائنا حول العالم لتعزيز الزخم التجاري وتحقيق قيمة ملموسة لعملائنا."

ويدعم تعيين آدم استراتيجية لوي لوجيك للعام 2026، التي تركّز على تطوير منظومات سوقية قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مستويات الامتثال والحوكمة المؤسسية، وتوسيع الشراكات العالمية في قطاعات الخدمات المالية والسفر والتجزئة والسلع الاستهلاكية. ومع بنية تحتية عالمية ثابتة وخبرة واسعة في تجارة الولاء، تواصل لوي لوجيك ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً للعلامات التجارية الساعية إلى تحويل التفاعل اليومي إلى ولاء طويل الأمد.

نبذة عن لوي لوجيك Loylogic

لوي لوجيك شركة رائدة عالمياً في أسواق المكافآت وإدارة برامج الولاء والحوافز، وتمكّن العلامات التجارية من تطوير تجارب تفاعل مرنة وقابلة للتوسّع عبر منصّة تجارة حديثة تخدم القطاعات المختلفة. ويغطي الكتالوج العالمي للشركة ومنصّة الاسترداد التابعة لها برامج موجّهة للأفراد والمؤسسات على نطاق واسع. تعتمد لوي لوجيك على خبرة واسعة في مجالات التوريد والتنفيذ، إلى جانب ابتكارات مسجّلة في حلول "النقاط مع النقد". وأسهمت الشركة في تنفيذ أكثر من 200 مليار من النقاط والأميال، وتحقيق ما يزيد على مليار دولار من المعاملات التجارية، وتقديم تجارب تمتدّ عبر أكثر من 100 فئة في 190 دولة، يستفيد منها أكثر من 10 ملايين عضو في برامج الولاء حول العالم. لمزيد من المعلومات: https://www.loylogic.com

-انتهى-

#بياناتشركات



