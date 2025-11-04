الرياض، دبي– أعلنت كيندريل، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات التقنية الحيوية للمؤسسات، عن تعيين أديب كلزي في منصب قائد "كيندريل كونسلت" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. انطلاقًا من الرياض، المملكة العربية السعودية، سيتولى أديب قيادة الأعمال الاستشارية مع الجهات الحكومية والخاصة، للمساعدة في تحديث الأنظمة الحيوية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز النمو والابتكار لدى العملاء في المملكة.

ينضم أديب إلى كيندريل من شركةKPMG ، حيث شغل منصب شريك ورئيس حلول تجربة العملاء والحوسبة السحابية، يمتلك أديب خبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال الاستشارات التقنية، تنقل خلالها بين كندا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، ولديه سجل حافل في السوق السعودي. كما تولى مناصب قيادية في شركات تقنية مرموقة مثل IBM والشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية "SBM". وقاد من خلاله مبادرات الابتكار الرقمي ومشاريع النمو الاستراتيجي، ودعم العملاء في تنفيذ برامج تحول رقمي معقدة عبر مجموعة من القطاعات. واشتهر بقيادته لفرق متكاملة تتسم بالكفاءة والابتكار، وبقدرته على تعزيز ثقافة التعاون والتناغم داخل المؤسسات.

قال أديب كلزي: "يسرني الانضمام إلى كيندريل في هذه المرحلة المفصلية من مسيرة التحول الرقمي في المنطقة. تكمن أولويتي في التعاون الوثيق مع العملاء لتحويل الطموحات إلى واقع، من خلال تبنّي بنى تحتية هجينة لتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، وبناء منصات آمنة وقابلة للتطور، تلبي احتياجات المستقبل."

ومن جانبه قال بيتر بيل نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي لدى كيندريل الشرق الأوسط وإفريقيا: "يُجسّد تعيين أديب التزام كيندريل بتمكين المؤسسات في المنطقة من خلال تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة وخبرة استراتيجية رفيعة." وأضاف: "ستمكّن خبرته في قيادة التحولات الرقمية المعقدة العملاء من الابتكار، وتحديث الأنظمة الحيوية، وتعزيز مرونتها في مواجهة التحديات المستقبلية."

يحمل أديب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من معهد سينيكا بوليتكنيك في كندا، بالإضافة إلى دبلوم دراسات عليا في إدارة الأعمال من جامعة ليستر في المملكة المتحدة.

نبذة عن «كيندريل»

تُعدّ كيندريل (رمزها في بورصة نيويورك: KD) شركة رائدة في تقديم الخدمات التقنية الحيوية للشركات، حيث توفر خدمات استشارية وتنفيذية ومُدارة لآلاف العملاء في ما يزيد عن 60 دولة. باعتبارها المزود الأكبر عالمياً لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، تتولى الشركة تصميم وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة المعلومات المعقدة التي يعتمد عليها العالم يومياً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.kyndryl.com :

-انتهى-

#بياناتشركات