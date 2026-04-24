دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "كلاي جروب"، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتخصصة في إدارة الثروات، والمكاتب العائلية المتعددة، وإدارة الأصول والاستشارات المؤسسية للعائلات والمؤسسات ذات الملاءة المالية الفائقة، عن تعيين غاوراف غوبتا في منصب المدير الإداري ومستشار العملاء.

وسيعمل غاوراف من مقر عمله في سنغافورة، حيث سيتبع تنظيمياً للسيد أرجون أناند، الرئيس التنفيذي للمجموعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وسيتولى غاوراف مهام تقديم الاستشارات للعملاء من ذوي الملاءة المالية الفائقة في جميع أنحاء آسيا بشأن بناء المحافظ الاستثمارية واستراتيجيات الثروات العابرة للحدود.

يأتي هذا التعيين في وقت تواصل فيه "كلاي جروب" تعزيز حضورها في القارة الآسيوية، تلبيةً للطلب المتزايد على الحلول الاستثمارية ذات الجودة المؤسسية والمتنوعة عالمياً.

وبهذه المناسبة، قال كالبيش كاخرِيا رئيس مجلس إدارة كلاي جروب: "يسعدنا الترحيب بانضمام غاوراف إلى فريق العمل. إن خبرته الطويلة في تقديم المشورة للعملاء المتميزين عبر مختلف الأسواق ستشكل إضافة لا تُقدر بثمن في وقت نواصل فيه تعزيز خدماتنا وتوسيع نطاق أعمالنا عالمياً".

من جانبه، أضاف أرجون أناند، الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: "نشهد طلباً متزايداً من العملاء ذوي الملاءة المالية الفائقة للحصول على مشورة شاملة وذات معايير مؤسسية. إن نهج غاوراف الذي يضع العميل في المقام الأول، وخبرته الواسعة في العمل عبر الحدود، يجعله إضافة قوية لفريقنا في آسيا".

يمتلك غاوراف مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 21 عاماً في قطاعات الخدمات المصرفية الخاصة، والاستشارات الاستثمارية، والأبحاث؛ حيث عمل مع أفراد من ذوي الملاءة المالية الفائقة، ومكاتب عائلية، وشركات كبرى في جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، والمملكة المتحدة. وقبل انضمامه إلى كلاي جروب، شغل منصب مدير تنفيذي في شركة "نومورا"، حيث صُنّف ضمن أفضل 10 مصرفيين في الشركة، وعمل عضواً في مجلس المواهب الشابة فيها.

