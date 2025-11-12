لندن، المملكة المتحدة- أعلنت اليوم "فيناسترا"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التطبيقات البرمجية الخاصة بالخدمات المالية، عن تعيين ثلاثة مسؤولين تنفيذيين كبار في فريق القيادة التكنولوجي. وعيّنت الشركة رئيسًا تنفيذيًا للبيانات، ورئيسًا تنفيذيًا لأمن المعلومات، بالإضافة إلى رئيس تنفيذي للمعلومات. وتُعزز هذه التعيينات التزام "فيناسترا" بتقديم حلول تكنولوجية مالية حديثة وآمنة وموثوق بها، تُمكّن عملاءها الذين يزيد عددهم على 8,000 عميل حول العالم، من الابتكار والتوسع والنمو.

وفي هذه المناسبة، قال مايك ستوتشانسكي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "فيناسترا"، إن التطور السريع للتكنولوجيا المالية اليوم يجعل من البيانات والأمن "ركيزتين أساسيتين للثقة والتطور"، وأضاف: "من شأن الخبرة الواسعة التي يتحلى بها المسؤولون التنفيذيون المعيّنون حديثًا لدينا أن تُسرّع من تقديم برمجيات الخدمات المالية الحديثة، وترتقي بمكانة "فيناسترا" شريكًا موثوقًا به في الحلول المصرفية المهمة".

وفي التفاصيل، عيّنت "فيناسترا" علي خان رئيسًا تنفيذيًا للبيانات، لتولي قيادة تنظيم البيانات العالمي في الشركة واستراتيجيتها القائمة على البيانات. ويتولى خان، وهو مسؤول تنفيذي حائز على جوائز وقادم من شركة "إكسبيريان"، بخبرة تزيد على 25 عامًا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وهندسة المنصات. ويحظى المسؤول بخبرة عميقة في بناء منصات البيانات في القطاعات الخاضعة لرقابة صارمة، وتوسعة نطاقها، ما يضمن لعملاء "فيناسترا" تحقيق قيمة جديدة من بياناتهم، مع الالتزام بأعلى معايير الامتثال والابتكار".

وعيّنت "فيناسترا" أيضًا ماثيو ماكورماك، رئيسًا تنفيذيًا لأمن المعلومات. ويُشرف ماكورماك، الذي يُعد أحد أبرز الرواد العالميين في مجال الأمن السيبراني وإدارة المخاطر، على استراتيجية الشركة وأُطرها الأمنية، ما يسهم في إثراء المنظومة المؤسسية ويحمي البيانات المالية الحساسة. وانضم ماكورماك إلى "فيناسترا" قادمًا من بنك نيويورك، بخبرة تزيد على 25 عامًا في قيادة عمليات الأمن واسعة النطاق، وسوف يواصل دعم الممارسات الرائدة في هذا المجال، التي تحمي العملاء وتعزز المرونة في بيئة التهديدات المتزايدة التعقيد.

كذلك، عيّنت "فيناسترا" سانجاي جين بخبرة تزيد على 25 عامًا في مجال التكنولوجيا، ليتولى إدارة استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ومبادرات التحول الرقمي. ويتمتع المسؤول بقدرة على تبسيط البنية التحتية من خلال الأتمتة، وتوسعة نطاق الفرق العالمية عبر البرامج الاستراتيجية. وعمل جين سابقًا في "هَني ول"، ومن المنتظر أن يضمن بقاء "فيناسترا" في طليعة مجال تكنولوجيا المعلومات المؤسسية الحديثة.

وتؤكد هذه التعيينات الاستراتيجية لفريق التكنولوجيا في "فيناسترا" استراتيجية الشركة المتمثلة في تقديم حلول برمجية آمنة وحديثة وعالية الأداء، تُمكّن العملاء من الاستعداد للمستقبل في سوق خدمات مالية يتسم بالحيوية الدائمة.

للتواصل الإعلامي

كارولين داف

مديرة العلاقات العامة العالمية

هاتف: +44 (0)7917 613586

بريد إلكتروني: caroline.duff@finastra.com

www.finastra.com

نبذة عن فيناسترا

"فيناسترا" شركة عالمية رائدة في مجال التطبيقات البرمجية الخاصة بالخدمات المالية، تحظى بثقة أكثر من 8,000 عميل في أكثر من 130 دولة، بينهم 45 من أكبر 50 بنكًا في العالم. وتتمتع الشركة بخبرة واسعة في مجالات الإقراض، والمدفوعات، والخدمات المصرفية الشاملة، وأسواق الخزينة ورأس المال، وتقدم حلولًا فعالة وموثوقًا بها وقابلة للتطوير، مثل Loan IQ، وLaserPro، وTrade Innovation، وEssence، وGlobal PAYplus، وPayments To Go، وFinancial Messaging. وتتعاون "فيناسترا" مع عملائها، بدعم من شركة "فيزا إكويتي بارتنرز" Vista Equity Partners، لتطوير تقنيات حديثة تساعد المؤسسات المالية على تحقيق النمو. يمكن زيارة www.finastra.com

