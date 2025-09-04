يفتخر فندق سويس أوتيل المروج دبي بالإعلان عن تعيين أربعة من القادة الرئيسيين ضمن فرق الإدارة ، تأكيداً على التزام الفندق بالتميز التشغيلي، وتقديم تجارب استثنائية للنزلاء حيث تم تعيين عيسى جنورة مديراً لادارة للمبيعات. الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 12 عاماً في قطاع الضيافة، ويجلب معه خبرة عميقة في إدارة الإيرادات، التخطيط الاستراتيجي للمبيعات، وإشراك أصحاب المصلحة.

لديه سجل حافل في تجاوز أهداف الإيرادات، وتحسين الميزانيات، وتنفيذ استراتيجيات فعالة من حيث التكلفة تعزز من الربحية ورضا الضيوف. وستكون قيادته محورية في دفع النجاح التجاري المستمر للفندق كما انضم أحمد عوض كمدير لمكتب الاستقبال، لتعزيز قوة الفريق التشغيلي. وبفضل خبرته الواسعة في مجال علاقات الضيوف وإدارة الفريق، يكرس أحمد جهوده لتقديم أعلى مستويات الخدمة والارتقاء برحلة الضيف في كل نقطة تواصل ، هذا بالاضافة الى تعيين عمرو نجار مديراً للإيرادات لتعزيز القسم التجاري والمبيعات . يتمتع عمرو بخبرة تفوق 16 عاماً، ويجمع بين خلفية قوية في مجال تقنية المعلومات و البيانات في استراتيجيات الإيرادات. كما يُعرف بقدرته على تحقيق ايرادات عالية من خلال الاستراتيجيات واتخاذ القرارات التحليلية. كما تم تعيين ميكايلا مديرة لاورا سبا والنادي الرياضي . ومع خبرة تمتد لأكثر من عقد في قطاع المنتجعات الصحية والجمال ، فهي تتميز بأسلوب قيادي قائم على التميز في الخدمة وتمكين الفريق. كما تشتهر ميكايلا بدقتها في إدارة المشاريع المعقدة وتفانيها في تحقيق رضا الضيوف، وضمان الجودة التشغيلية، وتطوير الموظفين.

وستسهم خبرتها في تعزيز عروض الفندق في السبا والأنشطة الترفيهية وبالمناسبة علق المدير العام للفندق عمرو نجا، المدير العام لفندق سويس أوتيل المروج دبي "يسعدنا أن نرحب بعيسى وأحمد وعمرو وميكايلا في فريق القيادة لدينا. إن خبراتهم الواسعة، وحيويتهم، والتزامهم بالتميز سيكون لها دور محوري في رسم ملامح النجاح المستمر لفندق سويس أوتيل المروج دبي. معاً، سنواصل الحفاظ على أعلى معايير الخدمة، ودفع عجلة النمو الاستراتيجي، وتقديم تجارب لا تُنسى للضيوف. تشكل هذه التعيينات محطة بارزة في رحلة فندق سويس أوتيل المروج دبي المستمرة لتعزيز مكانته كوجهة رائدة للأعمال والترفيه في قلب وسط مدينة دبي".

-انتهى-

#بياناتشركات