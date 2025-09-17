دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "فايزر" اليوم عن تعيين رودريغو بوجا رئيساً لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا، ليشرف على عمليات الشركة في جميع انحاء المنطقة. وسيتولى رودريغو من منصبه الجديد مسؤولية الإشراف على الجوانب الاستراتيجية والتشغيلية وأداء الأعمال، بما يضمن وصول المرضى في المنطقة للابتكارات العلاجية السباقة.

وسيتولى رودريغو مهمة الإشراف على محفظة متنوعة تغطي اللقاحات وأدوية الأورام والأمراض النادرة وأدوية الطب الباطني وأدوية الالتهاب والمناعة، وسيتعاون عن كثب مع الشركاء والأطراف المعنية لدفع عجلة النمو المستدام وتعزيز بصمة الشركة، في حين سيضع استراتيجية طموحة وسيعمل على تحقيق أهداف "فايزر" في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا.

ومعلقاً على تولي مسؤولياته الجديدة، قال رودريغو بوجا: "حظيت خلال العقود الثلاثة الماضية في شركة ’فايزر‘ بفرصة العمل ضمن العديد من الأسواق، حيث كان لكل منها تحدياته الفريدة وفرصه الواعدة ودروسه القيّمة. وأسهمت هذه التجارب المتنوعة في تغيير طريقة رؤيتي للابتكار والتعاون، وتمكنت من معرفة سبل تحقيق الأثر الإيجابي الذي يعود بالنفع على المرضى. ولاشك أن تولي قيادة منطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا هو محطة مميزة بالنسبة لي، حيث أتطلع للبناء على خبراتي وتجاربي وتوسيع معارفي وصقل مهاراتي بالشراكة مع زملائي والجهات الحكومية والأطراف المعنية في المنطقة. ولاشك أن هذه اللحظة مثالية للتفكير في قدرة ’فايزر‘ على تسريع وتيرة الوصول للأدوية المبتكرة وتعزيز الإمكانات المحلية والمضي في إرساء معايير جديدة للرعاية الصحية في المجتمعات التي نخدمها".

وأضاف: "إن ما يميز منطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا هو مدى تنوعها. فبدءاً من الاقتصادات سريعة النمو التي تضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية للقطاع الصحي إلى الأسواق الرائدة التي تتبنى تقنيات الصحة الرقمية، يخلق هذا التنوع تعقيدات وفرص في آن معاً، وأؤمن بأنه يمكن لشركة ’فايزر‘ تحقيق تغيير حقيقي في هذه المنطقة من خلال الجمع بين العلوم العالمية والرؤى المحلية".

ويتمتع رودريغو بنحو ثلاثة عقود من الخبرة في شركة "فايزر"، اكتسب خلالها سمعة متميزة كقائد ديناميكي برؤية استراتيجية، ملتزم بدفع عجلة الابتكار والنمو وإطلاق الحلول التي تركز على المرضى. وشغل مؤخراً منصب نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للأعمال في الولايات المتحدة لقطاع الطب الباطني، حيث أشرف على محفظة "فايزر" في مجالات القلب والأوعية الدموية والأمراض الأيضية وصحة المرأة.

وخلال مسيرته المهنية، نجح رودريغو في قيادة عمليات نوعية في أعمال الشركة، مع إطلاق منتجات جديدة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، إلى جانب قيادة عمليات الاستحواذ والاندماج. وشملت مناصبه القيادية مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك توليه منصب الرئيس في المكسيك وكولومبيا وبيرو، فضلاً عن مناصب عالمية رفيعة مثل رئيس التسويق العالمي لقطاع الطب الباطني ونائب الرئيس العالمي لشؤون تنمية الكفاءات.

لمحة عن شركة فايزر: إنجازات ترتقي بحياة المرضى

