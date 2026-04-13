الكويت : أعلنت شركة طلبات، المنصة الرائدة في خدمات التوصيل والطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعيين بدر الغانم في منصب الرئيس التنفيذي للأسواق الدولية، وهو منصب مستحدث يهدف إلى تعزيز التعاون وضمان اتساق تنفيذ العمليات عبر مختلف الأسواق. وتعكس هذه الخطوة التزام "طلبات" بتعزيز كفاءة فرقها المحلية عالية الأداء، إلى جانب ترسيخ خدمات التجارة السريعة ضمن صميم أعمالها.

وبهذه المناسبة، قال تون جيسيلز، الرئيس التنفيذي لشركة طلبات: "أنا متحمس جداً لتعيين بدر في منصبه الجديد. منذ انضمامه إلى طلبات، نجح في إطلاق قطاع البقالة المتكامل، ثم قاد أعمالنا في الكويت بنجاح كمدير عام. وفي دوره الجديد، سيعمل على تعزيز تكامل فرقنا بشكل أكبر لبناء منصتنا متعددة القطاعات، بفضل ما يتمتّع به من خبرة عميقة في السوق وما يمتلكه من سجل حافل بالإنجازات".

وفي منصبه الجديد، سيتولى الغانم الإشراف على المديرين العامين لشركة "طلبات" في ثمانية أسواق، إلى جانب إدارة الحسابات الإقليمية الرئيسية، بما يعزّز مواءمة العمليات ويدفع نحو تحقيق أداء متّسق على مستوى أعمال الشركة. كما سيواصل الإشراف على سوق الكويت خلال الفترة الانتقالية.

وتعقيباً على التعيين، قال بدر الغانم، الرئيس التنفيذي للأسواق الدولية والمدير العام بالتكليف في شركة طلبات الكويت: "يشرّفني تولي هذه المسؤولية الجديدة في مرحلة محورية من مسيرة نمو "طلبات"، حيث نواصل توسعنا عبر مختلف الأسواق مع تركيز خاص على تنمية القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها خدمات البقالة والتجزئة عند الطلب، إلى جانب دفع عجلة النمو في قطاعاتنا غير الغذائية. وأتطلع للعمل عن كثب مع فرق عملنا لمواصلة الالتزام بالأسس المتينة التي أرسيناها واكتشاف فرص جديدة تدعم نمو أعمالنا في جميع الأسواق، وتعزز تحقيق أثر مستدام".

ويتمتّع الغانم بخبرة قيادية واسعة، ظهرت جلياً في إدارته الناجحة لشركة طلبات الكويت وما حققه من أداء قوي ومستمر. وقبل ذلك، شغل عدة مناصب قيادية في قطاعات الشحن والمواد الغذائية والتجزئة في دولة الكويت.

ويعكس هذا التعيين استثمار "طلبات" المستمر في الكفاءات القيادية وتطوير منصتها متعددة القطاعات، وكذلك توسيع خدماتها غير الغذائية بالمنطقة. كما تؤكد هذه الخطوة دعم الشركة لــرؤية الكويت 2035 عبر تطوير الكوادر الوطنية وتمكين قادة المستقبل في القطاعات الحيوية، بما يشمل مجالات التكنولوجيا والابتكار.

