البحرين، المنامة: أعلنت شركة صلة الخليج، المزود الرائد لحلول تجربة العملاء، تشكيل مجلس إدارتها الجديد، حيث يضم سبعة أعضاء من ذوي الخبرات البارزة، سيسهمون بدورهم في دعم التوجهات الإستراتيجية للشركة ودفع مسيرتها نحو الابتكار والتوسع.

ويضم مجلس الإدارة الجديد لصلة الخليج نخبة من الكفاءات الوطنية ذات الخبرات المتنوعة، بما يعكس حرص الشركة على ترسيخ معايير التميز تماشياً مع رؤيتها الرامية إلى الارتقاء بتجربة العملاء على مستوى المنطقة. ويتألف المجلس من أعضاء معينين من المساهم الأكبر، شركة مرساة، وهم: السيد محمد القائد، والسيدة ندى القصاب، والدكتورة مروة الصباغ، والسيد غسان عبدالعال، إلى جانب الأعضاء المنتخبين وهم: السيد خالد الحمادي، والسيد محمد السادة، والسيد خالد مطر.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعكس حرص الشركة على تعزيز إطار الحوكمة وتسريع وتيرة تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، وذلك في أعقاب إدراجها مؤخراً في بورصة البحرين. وتتنوع خبرات أعضاء المجلس الجديد لتشمل قطاعات حيوية، منها التكنولوجيا، والقطاع المالي، والتطوير الاستراتيجي، وخدمة العملاء، بما يسهم في ترسيخ مكانة الشركة بصفتها رائدة إقليمياً في إثراء تجارب العملاء.

وتتطلع صلة الخليج إلى مرحلة جديدة من النمو المستدام والابتكار الاستراتيجي تحت قيادة مجلس إدارتها الجديد، لتواصل بذلك مسيرتها الرائدة في تقديم حلول نوعية لعملائها وأصحاب المصلحة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

