دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت مجموعة صديقي القابضة، إحدى أبرز الشركات العائلية العاملة في القطاع الفاخر في تجارة التجزئة والساعات والمجوهرات الفاخرة، عن تعيين مارتن غيرارتس رئيساً تنفيذياً للمجموعة. ويؤكد هذا التعيين التزام صديقي القابضة بالتميّز المؤسسي وطموحاتها لتعزيز النمو الاستراتيجي في القطاع الفاخر على مستوى المنطقة.

وقال عبد الحميد صديقي، رئيس مجلس إدارة صديقي القابضة "تمثّل صديقي القابضة قلب القطاع الفاخر، وتشكّل قوة محورية في دعم نموه محلياً وعلى مستوى المنطقة. وبكوننا إحدى الشركات العائلية الرائدة في دولة الإمارات، ننطلق من هدف واضح ونتطلع إلى أن يضيف مارتن منظوراً جديداً ومنهجيات مثبتة تدعم تطوّر خبراتنا في المنطقة. فسجله المهني الحافل يعكس قدرته على تحقيق الأداء المتميّز، مع الحفاظ على إرثنا وتطويره بما يواكب المستقبل، تكريماً لتاريخنا ودفعاً لمسيرة التقدّم."

سيتولى مارتن قيادة رؤية المجموعة وتعزيز التميّز التشغيلي عبر جميع وحدات أعمال مجموعة صديقي القابضة، حيث سيعمل بشكل وثيق مع قيادة عائلة صديقي ضمن إطار حوكمة واضح ومحدد، وبمسؤولية مباشرة أمام مجلس الإدارة، لضمان توافق واتساق مستمر مع رؤية العائلة وقيمها على المدى الطويل.

وقال أسامة إبراهيم صديقي، نائب رئيس مجلس إدارة صديقي القابضة: "إن خبرة مارتن في تطوير الشركات العائلية، إلى جانب معرفته الواسعة بالقطاع من الاستثمار إلى الحوكمة، تؤهله ليكون القائد الأمثل لقيادة المجموعة نحو فصلها التالي. ويؤكد هذا التعيين حرصنا على القيادة برؤية واضحة وطموح مستقبلي، بما يضمن استمرارنا في وضع المعايير في القطاع الفاخر، واستدامة مؤسستنا للأجيال القادمة، والحفاظ على القيم والرؤية التي تشكّل جوهر هويتنا."

يمتلك مارتن غيرارتس خبرة قيادية دولية تمتد لأكثر من عشرين عاماً في مجالات الاستثمار والقانون والحوكمة. وشغل مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة يوسف بن أحمد كانو القابضة، حيث قاد بنجاح تحويل شركة عائلية ذات إرث طويل إلى مؤسسة متعددة الأنشطة وقائمة على الأداء. ويحمل مارتن شهادة ماجستير في القانون، وشهادة عليا في الضرائب من الجامعة الكاثوليكية في لوفان، بلجيكا، إضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد، اسكتلندا. كما يشغل عدة عضويات في مجالس إدارة لمختلف القطاعات، مقدمًا خبراته في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والإشراف الاستراتيجي.

وقال مارتن غيرارتس: "يسعدني الانضمام إلى صديقي القابضة، الاسم الذي يُمثّل الفخامة والتراث والقيادة البصيرة في المنطقة، وهو حقاً قلب القطاع الفاخر. إن التزامي وطموحي يتمثل في تكريم الأساس المميز الذي حرصت أربعة أجيال من عائلة صديقي على بنائه ورعايته. القيم العائلية والتفاني متجذّران في كل أرجاء المنظمة، وأتطلع إلى المساهمة في نجاحها المستقبلي وتعزيز مكانتها كقائد في مشهد القطاع الفاخر العالمي، مع التركيز على التوسع الإقليمي والتحول الرقمي وتجارب العملاء، بما يتوافق مع رؤية العائلة."

ويعكس هذا التعيين إيمان صديقي القابضة بمسارها المستقبلي وعزمها على قيادة المجموعة بمرونة، عبر تطوير نموذج القيادة لديها وتعزيز التنفيذ، وتأهيل المؤسسة لضمان استدامتها للأجيال القادمة، إلى جانب توسيع محفظتها المتنوعة في القطاعات الرئيسية.

نبذة حول مجموعة صديقي القابضة:

تأسست صديقي القابضة عام 2007 لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة المتمثل في التركيز على العملاء والتميّز التشغيلي. توحّدها رؤية المجموعة الرامية إلى تحويل الوقت إلى لحظات ثمينة، حيث تدير صديقي القابضة مجموعة واسعة من الأعمال تشمل أحمد صديقي، ومركز خدمات الساعات السويسرية، وميزن، وشركة صديقي وأولاده للاستثمار، والتي تشمل صديقي العقارية، وهو كيان متخصص في إدارة الممتلكات العقارية. وتعد أحمد صديقي أكبر وحدة أعمال ضمن المجموعة، وتضم أكثر من 100 علامة تجارية للساعات والمجوهرات الفاخرة عبر 50 موقعاً.

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