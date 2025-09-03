دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سناب عن تعيين أنطوان شلّيطا مديراً لعملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتولى قيادة تطوير وتنفيذ استراتيجية الشركة، ودفع مسيرة الابتكار، وتنمية مصادر الإيرادات الأساسية. ويجسد هذا التعيين التزام سناب الراسخ بالسوق الإماراتي، ويؤكد أهميتها الاستراتيجية باعتبارها مركزاً رئيسياً لأعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتواصل شركة سناب من خلال وجودها الفاعل في الدولة دعم مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز شراكاتها مع العلامات التجارية وصناع المحتوى، بما يسهم في تقديم قيمة مضافة للمجتمع ككل.

يتمتع أنطوان بخبرة طويلة تزيد على عشرين عاماً، نجح خلالها في تحقيق سجل متميز في بناء وإدارة العمليات، وقيادة نمو الأعمال، وتوجيه الشركات خلال إطلاقها المنتجات وصياغة استراتيجيات التسويق. ومنذ انضمامه إلى شركة سناب عام 2019، لعب أنطوان دوراً محورياً في توسيع حضور الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أسهم في تحقيق نمو سنوي متواصل، وتعزيز جاهزية فرق العمل لدعم مجموعة واسعة من الشركاء.

وبهذه المناسبة، قال حسين فريجة، مدير عام شركة سناب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم أسواقنا ومحوراً رئيسياً لدفع الابتكار وبناء شراكات مؤثرة في مختلف أنحاء المنطقة. ويجسد تعيين أنطوان التزامنا الراسخ بتعزيز حضورنا في الدولة والاستثمار في قيادات محلية تتمتع بالكفاءة العالية والقدرة على تعزيز حضورنا. وبفضل خبرته الطويلة وفهمه العميق لمتطلبات السوق، نحن على ثقة بأنه سيعزز قدرتنا على تقديم قيمة حقيقية ومستدامة لمجتمعنا وشركائنا".

من جانبه، قال أنطوان شلّيطا: "يسعدني تولي هذا المنصب في مرحلة يشهد فيها حضور سناب في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي مستوى متقدماً من الحضور والتأثير. تقود دولة الإمارات مسيرة التحول الرقمي في المنطقة، ويتميز مجتمعنا المحلي بواحدة من أعلى مستويات التفاعل على مستوى العالم، حيث يفتح مستخدمو سناب شات التطبيق أكثر من 45 مرة يومياً. وأتطلع لتوظيف هذا الزخم لدعم شركائنا وتمكينهم من الاستفادة من حلول بناء العلامات التجارية وحلول الأداء لدفع مسيرة نمو الأعمال والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم المنظومة الإبداعية على نطاق أوسع."

وقبل انضمامه إلى سناب، شغل أنطوان مناصب قيادية عليا في كل من UM، وOMD، حيث تعاون مع مجموعة واسعة من الشركات العالمية والمؤسسات الإقليمية البارزة، من بينها "دبي القابضة"، و"لوريال"، و"بيبسي"، و"كوكاكولا"، و"ماكدونالدز"، و"هينكل". وخلال مسيرته المهنية، تولّى قيادة وتوسيع العمليات الإقليمية، وأسهم في تطوير نماذج شراكة بين الأسواق المختلفة، لا تزال تُعدّ مرجعًا في أفضل ممارسات القطاع. ويحمل أنطوان درجة ماجستير في إدارة الأعمال من "كلية لندن للأعمال" و"كلية كولومبيا للأعمال"، كما أدرج عام 2019 ضمن قائمة Communicate ME لأفضل 40 شخصية تحت سن الأربعين، تقديرًا لدوره كأحد أبرز خبراء الإعلان وأكثرهم تأثيراً في الشرق الأوسط.

