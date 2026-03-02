دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سينسيس Censys ، المرجع العالمي في استقصاء الإنترنت والرؤى المرتبطة به، عن تعيين مريم الوزاني في منصب نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لتكون أول مسؤول تنفيذي تخصصه الشركة للمنطقة. وفي منصبها الجديد تقود مريم استراتيجية النمو الإقليمي الشاملة للشركة بما يشمل تعزيز الإيرادات وبناء الشراكات ومنظومة الشركاء، إلى جانب ترسيخ مكانة الشركة كطبقة افتراضية لاستقصاءات سطح الهجوم الخارجي للمؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة.

في تعليقها على الأمر قالت سارة أشبورن، الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى سينسيس: "يسعدنا الترحيب بمريم الوزاني كنائب للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. ويعكس هذا التعيين تعميق استثماراتنا في منطقة حققت فيها سينسيس زخماً قوياً وتتمتع بموقع استراتيجي يؤهلها لنمو متسارع. كما إن سجل إنجازات مريم في توسيع أسواق الأمن السيبراني في هذه المنطقة إلى جانب رؤيتها الإقليمية العميقة يجعلها الخيار المناسب لقيادة التوسع في تواجدنا بالسوق وتلبية الطلب المتزايد على استقصاء الإنترنت الموثوق."

وبفضل خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجالي الأمن السيبراني والتقنيات المؤسسية، حققت مريم الوزاني نجاحات مستمرة في بناء الأسواق وتوسيعها عبر المنطقة من خلال تشكيل فرق العمل ومنظومات القنوات واستراتيجيات التسويق. ويعكس مسارها المهني قيادتها الإقليمية القوية، حيث شغلت منصب المدير الإقليمي الأول في شركة سنتينل وان وأسست عمليات التوجه إلى السوق في المنطقة، كما تولت عدة مناصب قيادية في VMware عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسهمت في تعزيز منظومات القنوات والأمن والتوزيع لتسريع النمو. كما قادت مبيعات المنتجات الإقليمية لقطاع التنقل في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة سيسكو سيستمز. أما في دورها الجديد لدى سينسيس فتركز مريم على توسيع الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات، بما في ذلك القنوات ومزودي خدمات الأمن المُدارة وتحالفات مزودي الخدمات السحابية الضخمة، بما يضمن التوسع بكفاءة عبر الأسواق المتنوعة.

ومن جانبها قالت مريم الوزاني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى سينسيس: "تمر منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بمرحلة تحول محورية في نضجها في مجال الأمن السيبراني. ففي مختلف أنحاء الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، تنتقل الحكومات والمؤسسات التجارية إلى ما بعد الدفاعات المحيطية التقليدية وتطالب بقدرات الكشف الآني للتهديدات والرؤية التشغيلية الشاملة لبصمتها الرقمية. شهدت على مدى العقدين الماضيين كيف يمكن للاستقصاء الصحيح أن يُحدث تحولاً كاملاً في عمليات الأمن. وتوفر منصة استقصاء الإنترنت من سينسيس لفرق الأمن رؤى موثوقة وفورية حول مستويات التعرض ونشاط الجهات المهاجمة، بما يستبدل الافتراضات بثقة قائمة على بيانات قابلة للتنفيذ. وتتمثل مهمتي في ترسيخ سينسيس كشريك موثوق في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا ودعم الانتقال من الدفاع التفاعلي إلى الاستقصاء الاستباقي."

وتجدر الإشارة إلى أن سينسيس تساعد فرق الأمن على تحديد نقاط التعرض ومراقبة التغيرات واكتشاف التهديدات قبل وقوعها، وذلك من خلال رسم خرائط مستمرة للأصول والخدمات والبنى التحتية الحيوية المتصلة بالإنترنت. كما تمكّن منصتها الحكومات والمؤسسات من اتخاذ القرارات الواثقة عبر توفير الرؤى الدقيقة والشاملة حول بصمتها الرقمية.

وقد حظيت سينسيس بتقدير واسع في القطاع لريادتها في رسم خرائط سطح الهجوم على نطاق الإنترنت وتطوير استقصاء التهديدات لأنظمة التحكم الصناعية والتقنيات التشغيلية، كما تمكنت من بناء شراكات متينة ضمن منظومة الأمن السيبراني عالمياً. وفي الشرق الأوسط، عقدت سينسيس بالفعل شراكة مع ريليان تكنولوجيز لتقديم قدراتها في استقصاء الإنترنت وأنظمة التحكم الصناعية والتقنيات التشغيلية إلى الدول ذات السيادة والبنى التحتية الحيوية. ومن خلال هذا التعيين الجديد، تعزز الشركة التزامها بدعم أولويات الأمن السيبراني الوطنية ودفع النمو الإقليمي طويل الأمد.

وضمن خططها للتوسع الإقليمي، أعلنت سينسيس أيضاً عن تعيين رجائي الدلقموني في منصب المدير الإقليمي للمبيعات بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وأحمد اهليل في منصب مدير هندسة الحلول للمنطقة، وذلك لتعزيز الفريق الإقليمي تحت قيادة مريم.

تُعد سينسيس Censys المرجع العالمي في استقصاء الإنترنت والرؤى المرتبطة به. ومن خلال تقديم الخريطة العالمية الأكثر اكتمالاً ودقة وتحديثاً للبنية التحتية للإنترنت، توفر سينسيس حلولاً رائدة في إدارة سطح الهجوم واستقصاء التهديدات والاستجابة الاستباقية للحوادث. وتعتمد الحكومات العالمية والشركات المدرجة في قائمة Fortune 500 ومزودو خدمات الأمن حول العالم على سينسيس لاكتشاف المخاطر بسرعة أكبر والاستجابة بفاعلية أعلى ومنع الاختراقات قبل وقوعها.

وتعمل سينسيس على تزويد فرق الأمن بالاستقصاء الشامل والفوري حول المضيفين والشهادات والخدمات المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك رؤية غير مسبوقة للبنية التحتية الحيوية من خلال قدراتها المتقدمة في أنظمة التحكم الصناعية والتقنيات التشغيلية. كما تقوم الشركة بإجراء مسح مستمر لكل أصل متصل بالإنترنت عبر جميع المنافذ البالغ عددها 65,535 منفذاً، مع القدرة على اكتشاف التغيرات بسرعة تصل إلى سبع مرات مقارنة بالحلول المنافسة.

وتدعم سينسيس أكثر من 26 بروتوكولًا (مثل Modbus وDNP3 وSiemens S7 وBACnet) و68 مورداً و226 بصمة لأنظمة التحكم الصناعية لتحديد الأصول الصناعية بدقة، فيما يحصل المدافعون على إمكانية الوصول إلى أكثر من أربع سنوات من السياق التاريخي للأصول المتصلة بالإنترنت، ما يتيح التتبع طويل الأمد لبنية التهديدات وتحديد الأصول وإدارة التعرض.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط: http://www.censys.com.

