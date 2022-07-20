سيتولى إدارة عمليات عقارين آخرين في سيتي ماكس في مدينة أسوان في مصر

دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فنادق سيتي ماكس، العلامة الفندقية الرائدة من الفئة المتوسطة التابعة لمجموعة لاند مارك والحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، عن تعيين نضال سلوم مديراً لفندق سيتي ماكس في رأس الخيمة الذي يتألف من 204 غرفة. كما سيتولى سلوم إدارة عمليات عقارين آخرين في سيتي ماكس في مدينة أسوان في مصر.

ويمتلك نضال سلوم مهارات قيادية وكفاءة عالية في تحقيق نتائج إيجابية، مع خبرة واسعة تمتد لـ 15 عاماً في العمل مع عدد من أشهر العلامات الفندقية في المنطقة، التي أسهمت في إرساء مفاهيم جديدة في القطاع.

وتعليقاً على استلامه المنصب الجديد ، أكد سلوم أنه يتطلع إلى مواصلة مسيرة التميز في قطاع الضيافة، والذي أتاح للفندق ترسيخ مكانته المتميزة في رأس الخيمة مع ازدهار مشهد قطاع الضيافة في الإمارة. ويشكل فريق العمل في فندق سيتي ماكس رأس الخيمة نموذجاً رائعاً للعمل الجماعي النابض بالحياة والذي أصبح مرادفاً لنجاح وتفوق علامة ستي ماكس للفنادق.

وقال سلوم: "يضم فريق العمل في فندق سيتي ماكس رأس الخيمة العديد من الجنسيات، ويتميز بالحيوية والطاقة الإيجابية التي تنشر البهجة والتفاؤل في أرجاء الفندق، وذلك بما ينسجم مع ديكور الفندق بألوانه المشرقة، والأعمال الفنية اللافتة للأنظار، والغرف ذات التصميم العملي التي تمزج بين الألوان الجريئة للمغامرات المشوقة ووسائل االراحة المتوفرة في المكان. وأتطلع إلى تعزيز الأجواء المذهلة من خلال طرح عدد من المفاهيم والأفكار الجديدة التي ستسهم في تحسين تجربة الضيوف والارتقاء بها".

من جانبه، قال راج رانا ، الرئيس التنفيذي لفنادق سيتي ماكس وفود مارك: "ما يزال الاهتمام بالتصاميم الجذابة وترسيخ مكانة سيتي ماكس وتعزيز حضوره في رأس الخيمة وخارجها يشكل أولوية قصوى بالنسبة لنا. وسيتعاون فريق العمل في الفندق تحت قيادة سلوم، لإضافة العديد من اللمسات التي ستؤدي إلى ترك انطباعات طويلة المدى لدى ضيوف الفندق، إضافة إلى ضمان الفوز بولائهم وتكرار عودتهم إلى سيتي ماكس، وهي السمة المميزة التي ننفرد بها."

ويتوقع سلوم أن يكون موسم الصيف لهذا العام مميزاً بالنسبة لسيتي ماكس رأس الخيمة، مع نسبة الإشغال الحالية الجيدة، ومشاركة الفندق في مبادرات فريدة مثل حملة باقة العروض الصيفية في رأس الخيمة التي أعلنت عنها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

ويواصل فندق سيتي ماكس رأس الخيمة المحافظة على تصنيفه ضمن أفضل 5 فنادق على Tripadvisor في رأس الخيمة، والذي يعد إنجازاً هاماً للفتدق المرموق مع الأخذ يالاعتبار المنافسة القوية من فنادق فئة 5 و 4 نجوم. كما يحتفظ الفندق على موقع booking.com بترتيب 8.1 ويواصل المساهمة بدور محوري في استكمال الجهود الهادفة إلى تعزيز المشهد السياحي في إمارة رأس الخيمة لتحفيز مزيد من طلبات العملاء على قطاع الضيافة في رأس الخيمة.

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