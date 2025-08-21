قيادي يتمتع بخبرة واسعة في عالم الأعمال، يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إنفستكورب، يستعد لتقديم رؤية استراتيجية وتوجيه قيادي يعززان مسيرة رويال جت نحو آفاق جديدة من النمو والتميّز.

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رويال جت الرائدة عالمياً في مجال الطيران الخاص المتميز ومقرها أبوظبي، عن تعيين سعادة محمد بن محفوظ العارضي رئيسًا جديدًا لمجلس إدارتها.

يُعتبر العارضي من الشخصيات القيادية البارزة والمخضرمة في عالم الأعمال، ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إنفستكورب، المؤسسة العالمية الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة.

شهدت إنفستكورب تحت قيادته نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الأصول المُدارة (AUM) من 10 مليارات دولار أمريكي إلى 60 مليار دولار خلال فترة وجيزة لا تتجاوز ست سنوات. حيث تولى العارضي قيادة عمليات الشركة على مستوى العالم منذ عام 2015، عبر شبكة واسعة من المكاتب تمتد عبر نيويورك، لندن، البحرين، أبوظبي، الرياض، الدوحة، مومباي، دلهي، بكين، سنغافورة، واليابان.

كما يشغل العارضي منصب رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، بالإضافة لمنصب رئيس مجلس أمناء كلية الدراسات المصرفية والمالية في مسقط.

قبل مسيرته في القطاع الخاص وتولّيه مناصب قيادية في مؤسسات عالمية مرموقة، شغل العارضي منصب قائد سلاح الجو السلطاني العُماني، ليُسجّل كأصغر من تولّى هذا المنصب وأطولهم خدمة.

ونال في عام 2000 "وسام عُمان" من المغفور له السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، تكريمًا لخدمته المتميزة وإسهاماته البارزة في تطوير سلاح الجو العُماني.

يحمل العارضي درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية أركان سلاح الجو الملكي البريطاني في براكنيل في المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في الإدارة العامة من مدرسة جون ف. كينيدي للعلوم الحكومية في جامعة هارفارد.

كما أنه خريج كل من الأكاديمية العسكرية لسلاح الجو الملكي البريطاني في كرانويل، وجامعة الدفاع الوطني في واشنطن العاصمة.

ويضم مجلس إدارة رويال جِت في عضويته كلاً من سعادة هشام خالد توفيق عبد الخالق ملك، وسعادة سميرة مرشد الرميثي، والسيد أحمد محمد درويش بن كرم القبيسي، والسيد محمد سعيد الرميثي.

نبذة عن شركة رويال جت

شركة رويال جت للطيران الخاص التابعة لإمارة أبوظبي، هي شركة رائدة على مستوى قطاع الطيران الخاص العالمي المتميز ويرأس مجلس إدارتها سعادة محمد بن محفوظ العارضي. يقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل بشكل أساسي من قاعدة عملياتها الثابتة وقاعة رويال جت في مطار زايد الدولي مبنى كبار الشخصيات، وتحمل الشركة وموظفيها شهادات وتراخيص متعددة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الطيران المدني في جمهورية سان مارينو.

من خلال كياناتها في أبو ظبي وبرمودا، تمتلك و / أو تشغل رويال جت عشر طائرات من طراز بوينج بيزنس جت وخمس طائرات من طراز بومباردييه جلوبال 5000/6000/7500، وتقدم خدمات إدارة الطائرات وتأجير الطائرات ورحلات الإجلاء الطبي، وخدمات قاعدة العمليات الثابتة وخدمات صيانة الطائرات وإصلاحها، وخدمات اقتناء الطائرات والتخلص منها، واستشارات الطيران لكبار الشخصيات.رويال جت هي عضو مؤسس في جمعية طيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وعضو في العديد من اتحادات الطيران الأخرى، كما أن العمليات الجوية والأرضية معتمدة من قبل المجلس الدولي لطيران الأعمال وتحت برنامج ويفرن وينجمان. ونعنبر قاعدة عملياتها الثابتة أيضًا عضو في شبكة إير إيليت الرائدة. تفتخر رويال جت بكونها الفائز في جائزة " أفضل شركة طيران خاص بالعالم " وبالعديد من جوائز السفر العالمية السنوية وقد فازت قاعدة عملياتها الثابتة بالعديد من الجوائز لمرافقها وخدماتها المتميزة.

