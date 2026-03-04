الإمارات العربية المتحدة، افتتح سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، الفرع الجديد للبنك في دبي فستيفال سيتي مول، في خطوة تعكس التزام البنك بتعزيز حضوره وتوسيع نطاق خدماته المصرفية في المواقع الحيوية بالدولة. وحضر مراسم الافتتاح أعضاء مجلس إدارة البنك، إلى جانب الرئيس التنفيذي وأعضاء فريق الإدارة العليا.

وقام سعادة الشيخ محمد بن فيصل القاسمي بجولة في مرافق الفرع وأقسامه المختلفة، اطّلع خلالها على باقة الخدمات المصرفية التي يقدمها الفرع الجديد. كما التقط سعادته صوراً تذكارية مع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك بهذه المناسبة.

ويأتي افتتاح فرع دبي فستيفال سيتي ضمن استراتيجية التوسع المدروس التي ينتهجها البنك العربي المتحد، والرامية إلى تعزيز مكانته كبنك رائد في الدولة من خلال توسيع شبكة فروعه وترسيخ علاقاته مع العملاء.

وقد تم تصميم الفرع الجديد بما يضع راحة العملاء في صميم أولوياته، إذ يوفر ساعات عمل مرنة تتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم المصرفية في الأوقات التي تناسب احتياجاتهم الشخصية والمهنية. كما يعكس هذا التوسع التزام البنك المتواصل بتعزيز مفهوم الخدمات المصرفية القائمة على العلاقات الإنسانية، بالتوازي مع تطوير قنواته الرقمية والإلكترونية.

وفي تعليقه على الافتتاح، قال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد:

" مثل افتتاح فرعنا في دبي فستيفال سيتي خطوة جديدة في إطار التزامنا بتقديم خدمات مصرفية محورها الإنسان. ومن خلال تعزيز حضورنا في المواقع الحيوية وتمديد ساعات العمل، نواصل التركيز على بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا وتقديم قيمة حقيقية تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية".

من جانبها، قالت سارة كاظم، رئيسة الخدمات المصرفية للفروع:

"تم اختيار موقع الفرع الجديد بعناية ضمن وجهة تجارية وترفيهية رائدة، كما صُمم الفرع بما يضمن تجربة مصرفية مريحة وسلسة للعملاء. ومن خلال الجمع بين الخدمة الشخصية القائمة على العلاقات وقدراتنا الرقمية المتنامية، نسعى إلى تمكين عملائنا من التفاعل مع البنك بالطريقة التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المالية اليوم وفي المستقبل".

ويقدم فرع دبي فستيفال سيتي مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية ، ويعتمد نموذج خدمة قائم على بناء العلاقات مع العملاء. ومن خلال هذا النهج، يوفر البنك حلولاً مالية مصممة خصيصاً ومدعومة بمديري علاقات متخصصين، بما يضمن حصول العملاء من الأفراد والشركات على دعم مصرفي يتماشى مع أهدافهم المالية.

نبذة عن البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) :

تأسس البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) في إمارة الشارقة في عام 1975 كمشروع مشترك بين مجموعة من أبرز المستثمرين الإماراتيين والمستثمرون الدوليون، علماً بأن أسهم البنك مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات وللأفراد إضافة إلى خدمات الخزانة والأسواق المالية والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب الخدمات والحلول المصرفية المرنة التي تلبي كافة احتياجات العملاء والأسواق.

يُعَدُّ البنك العربي المتحد اليوم أحد أعرق البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يسعى إلى الارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بطابع إنساني، تتميز بالجودة وتناسب متطلبات العملاء.

حصل بنك العربي المتحد على تصنيف من الدرجة الاستثمارية من قبل كل من وكالة موديز Baa2/P-2/" مستقر" ووكالة فيتش BBB+/F2/ "مستقر".

