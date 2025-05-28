أنطونيو فيلوزا - الذي يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في الأمريكتين ومدير الجودة، سيتولى مهامه كمدير تنفيذي للشركة ابتداء من 23 يونيو.

أمستردام، أعلنت شركة ستيلانتيس N.V. أن مجلس إدارتها قد اختار بالإجماع أنطونيو فيلوزا ليكون المدير التنفيذي الجديد للشركة، بعد عملية بحث شاملة شملت مرشحين داخليين وخارجيين، قادتها لجنة خاصة برئاسة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، جون إلكان.

ومن المقرر عقد اجتماع استثنائي للمساهمين خلال الأيام المقبلة، لانتخاب فيلوزا عضوًا في مجلس الإدارة، بصفته مديرًا تنفيذيًا. وحتى ذلك الحين، ومن أجل منحه الصلاحيات الكاملة وضمان انتقال سلس، قرر المجلس منحه صلاحيات المدير التنفيذي ابتداء من 23 يونيو.

وقد تم اختيار أنطونيو فيلوزا لتولّي منصب المدير التنفيذي بناء على النجاحات العملية خلال أكثر من 25 عامًا في قطاع السيارات، وخبرته الواسعة والعميقة على مستوى الأسواق العالمية، ومعرفته الاستثنائية بالشركة، إضافةً إلى قدراته القيادية المعترف بها.

قاد أنطونيو فيلوزا ستيلانتيس في كل من أمريكا الشمالية والجنوبية. وفي منصبه كمدير تنفيذي للعمليات في أمريكا الجنوبية، نجح في إيصال علامة فيات إلى صدارة السوق، مع توسيع كبير لحصة علامات بيجو، سيتروين، رام، وجيب®. وساهم هذا الأداء في تعزيز الريادة الإقليمية للشركة. كما كان له دور محوري في إطلاق مصنع بيرنامبوكو، أحد أكبر المراكز الصناعية للسيارات في أمريكا الجنوبية، والذي انطلقت منه علامة جيب® في البرازيل، لتصبح لاحقًا أكبر سوق عالمي للعلامة خارج الولايات المتحدة.

وبصفته الرئيس التنفيذي لعلامة جيب®، ساهم في توسيع حضورها العالمي، خصوصًا في أوروبا حيث تحقق الطرازات مثل جيب أفينجر نجاحًا كبيرًا. وفي دجنبر 2024، تمت ترقيته إلى منصب المدير التنفيذي للعمليات في الأمريكيتين، حيث باشر بإعادة هيكلة العمليات في الولايات المتحدة، عبر تقليص المخزون الزائد، وإعادة تنظيم الفريق القيادي، وتسريع إطلاق منتجات وتقنيات جديدة، مع تعزيز الحوار مع الوكلاء والنقابات والموردين.

سيواصل جون إلكان أداء مهامه كرئيس تنفيذي لمجلس الإدارة عند تولي أنطونيو فيلوزا منصبه كمدير تنفيذي للشركة في 23 يونيو، حيث سيقوم هذا الأخير بالكشف عن التشكيلة القيادية الجديدة للشركة.

"الفهم العميق الذي يتمتع به أنطونيو لشركتنا، وثقته في موظفيها باعتبارهم قوتنا الأساسية، إلى جانب خبرته في القطاع، تجعل منه الخيار الأمثل لقيادة ستيلانتيس في هذه المرحلة المفصلية"، صرّح جون إلكان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي. " عملتُ معه عن قرب خلال الأشهر الستة الماضية، حيث تزايدت مسؤولياته بشكل ملحوظ، وأثبتت قيادته القوية والفعالة في كلٍّ من أمريكا الشمالية والجنوبية، في فترة مليئة بالتحديات، مدى كفاءته المتميزة. ومع أعضاء مجلس الإدارة كافة، أتطلع إلى العمل معه خلال هذه المرحلة الجديدة".

وأضاف روبير بيجو، نائب رئيس مجلس الإدارة: "نرحّب بالإجماع بتعيين أنطونيو مديرًا تنفيذيًا جديدًا. سجله القيادي في شركتنا يتحدث عن نفسه، ومعرفته العميقة بأعمالنا وبالتحديات المعقدة التي تواجه الصناعة تجعل منه الخيار الطبيعي ليصبح الرئيس التنفيذي القادم لشركة Stellantis."

كما صرّح نيكولا دوفورك، المدير التنفيذي لبنك الاستثمار العام الفرنسي (Bpifrance): "تعيين أنطونيو فيلوزا يمثل بداية فصل جديد ومهم في مسيرة ستيلانتيس. وفي وقت يشهد تحولات جوهرية على مستوى صناعة السيارات العالمية، يتمتع فيلوزا بالمعرفة والخبرة والموهبة لقيادة الشركة نحو نجاحات جديدة."

وقال أنطونيو فيلوزا: "يشرفني أن يتم اختياري مديرًا تنفيذيًا لهذه الشركة الرائعة. أشكر رئيس مجلس الإدارة، جون إلكان، وجميع أعضاء المجلس على ثقتهم ودعمهم، خاصة في الأشهر الأخيرة. لطالما ألهمتني الكفاءات الاستثنائية، والشغف، والتفاني الذي يتميز به فريق ستيلانتيس، وأؤمن بقوة الثقة في فرقنا لتحقيق التميّز. نمتلك علامات تجارية هي من بين الأعرق في تاريخ السيارات، وإرثاً يزيد عن 100 عام من الابتكار. سنواصل البناء على هذا الإرث، مدفوعين بإصرارنا على تلبية تطلعات عملائنا حول العالم."

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