رأس الخيمة: أعلن منتجع ريكسوس المعيريض رأس الخيمة عن سعادته بتعيين مارينا أولجن في منصب مدير قسم مساعد للمبيعات، في خطوة تهدف إلى تعزيز فريق القيادة التجارية للمنتجع، بضمّ خبيرة في قطاع الضيافة تتمتّع بخبرة تزيد عن عقد من الزمان في المبيعات الدولية، وتطوير السوق في قطاع الفنادق الفاخرة.

تحمل مارينا معها خبرة واسعة مع علامات تجارية مرموقة في قطاع الضيافة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا قبيل انضمامها إلى فريق ريكسوس المعيريض رأس الخيمة. قبل تولّيها منصبها الجديد، شغلت منصب مساعد مدير المبيعات في فندق ريكسوس مارينا أبوظبي، حيث كان لها دور محوري في دفع عجلة نمو سوق السياحة الترفيهية، وتطوير اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، وتحسين أداء التسعير والتوزيع. وقد أسهمت جهودها في تحقيق تحسّنٍ ملحوظ في الأداء العام للفندق على أساس سنوي، مما يعكس نهجها التحليلي القوي، وفهمها العميق للأسواق العالمية.

شغلت مارينا، على مدار مسيرتها المهنية الغنية، مناصب قيادية مُتقدّمة في مجال المبيعات لدى فنادق ريكسوس إضافة إلى الكثير من المنتجعات المرموقة، حيث أدارت أسواق رابطة الدول المُستقلّة وأوروبا والشرق الأوسط. كما قادت المُشاركة في المعارض التجارية، وتفاوضت على عقود مُنظّمي الرحلات السياحية، ونفّذت مُبادراتٍ ترويجية مؤثّرة. وتشمل خبرتها الاحترافية المُتخصّصة: تصميم استراتيجية التسعير، وإدارة علاقات الشركاء، وتنفيذ اتفاقيات الحوافز، وتتّبع الأداء والتعاون بين الأقسام.

تحمل مارينا شهادة الماجستير في السياحة والضيافة، وتُعرف بمنهجها المُنظّم القائم على البيانات، إلى جانب مهاراتها القيادية والتواصلية المُتميّزة. كما أنّ قدرتها على تبسيط عمليات المبيعات وتعزيز شراكات طويلة الأمد مع العملاء، تجعلها إضافة قيّمة لفريق العمل في منتجع ريكسوس المعيريض رأس الخيمة.

سينصبّ تركيز مارينا في منصبها الجديد على توسيع قطاعات الترفيه الرئيسية، تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم النمو التجاري المُستمرّ للمنتجع، وبما يتماشى مع معايير علامة ريكسوس التجارية المُتميّزة وموقعها الرائد في السوق.

يُرحّب منتجع ريكسوس المعيريض رأس الخيمة بانضمام مارينا أولجن، ويتطلّع إلى الخبرة والطاقة التي ستجلبها مع استمرار المنتجع في تعزيز مكانته باعتباره أحد أبرز الوجهات الشاطئية في الإمارات العربية المتحدة.

لمحة حول ريكسوس المعيريض رأس الخيمة

يقع ريكسوس المعيريض رأس الخيمة على شواطئ المعيريض الخلابة ويضم المنتجع 466 غرفة مجهزة بأناقة ويتمتع المنتجع بأطول شاطئ خاص في رأس الخيمة تمتد مساحته على 1.5 كم من الرمال البيضاء النقية، كما يحتوي المنتجع على 10 أماكن متنوعة لتناول الطعام والتي تقدم مجموعة متنوعة من تجارب الطهي التي تسلط الضوء على النكهات العالمية والعربية الرائعة.

تم تصميم ريكسوس المعيريض رأس الخيمة ليناسب العائلات والأزواج والمسافرين التواقين لخوض المغامرات، ويركز على الخدمات المخصصة والتجارب المنسقة، ويضم 7 حمامات سباحة واسعة، ونادي ريكسي للأطفال، ونادي المراهقين، ويلبي مكان الإقامة مجموعة واسعة من الاهتمامات من خلال الأنشطة اليومية، كما يوفر السبا المخصص مجموعة واسعة من العلاجات، في حين يتميز النادي الرياضي بأنشطة اللياقة البدنية الجماعية والدروس اليومية وبرامج الصحة ويتميز المنتجع بتركيزه على الترفيه، حيث يقدم مجموعة متنوعة من العروض على مدار العام.

استوحيت الهندسة المعمارية لفندق ريكسوس المعيريض رأس الخيمة من الحضارات الأندلسية والعربية والتركية، مما يخلق إحساسًا بالدهشة منذ لحظة الوصول.

لمحة حول فنادق ريكسوس

تأسست ريكسوس عام 2000، وتُعد أحد أسرع سلاسل الفنادق الفاخرة نمواً في العالم، وتتخصص في تقديم تجارب شاملة وفق أعلى مستويات الفخامة. وتحتضن جميع فنادق ومنتجعات ريكسوس مرافق ​صحية​​ وسبا لتجديد الحيوية والنشاط مع الحمامات التركية الأصيلة المعروفة بعاداتها وطرقها الفريدة في هذا المجال، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي متميز وباقة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية الفريدة للأطفال في نادي ريكسي للأطفال، وتحديات حماسية ممتعة في نادي إكسكلوسيف الرياضي. وتوفر جميع الفنادق مجموعة مختارة من المطاعم وأركان المشروبات بالإضافة إلى برامج ترفيهية ورياضية مميزة وطيف واسع من الغرف والأجنحة الراقية.

وتدير فنادق ريكسوس شبكة عالمية من الفنادق والمنتجعات التي تمتد عبر الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، مع توسع متنامٍ في وجهات جديدة حول العالم. ويتميّز كل فندق بمرافق عالمية المستوى، وتجارب طهي مميّزة، وبرامج ترفيهية غامرة. وحصدت فنادق ريكسوس جوائز عالمية من أبرز الجهات المتخصصة في القطاع، بما في ذلك دليل ميشلان، جوائز اختيار قرّاء كوندي ناست ترافيلر، جوائز السفر العالمية، وجوائز اختيار المسافرين من تريب أدفايزر.

وتنضوي فنادق ريكسوس تحت مظلة مجموعة إينيسمور، شركة الضيافة المبتكرة والمتجذرة في الثقافة والمجتمع والتي تضم مجموعة من العلامات التجارية الرائدة والعريقة. وتأسست المجموعة عام 2021 كمشروع مشترك مع مجموعة أكور التي تملك الحصة الأكبر فيها.

