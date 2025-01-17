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الإمارات العربية المتحدة: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة أحمد راشد سعيد النيادي مديراً عاماً للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بدرجة وكيل وزارة.
شغل سعادة أحمد النيادي عدداً من المناصب القيادية في قطاعات مختلفة، منها منصب المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومدير إدارة المناقصات والعقود بدائرة التخطيط العمراني والبلديات - أبوظبي، ورئيس قسم الشؤون القانونية بدائرة الصحة - أبوظبي.
والنيادي حاصل على درجة الماجستير في القانون من أكاديمية شرطة دبي، ودرجة البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 2001.
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