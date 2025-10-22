دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ذا فيرست جروب للضيافة عن تعيين خالد الشربتلي في منصب مدير تجارب الضيوف، في خطوة تهدف إلى تعزيز استراتيجيتها في مجال إدارة الحجوزات ورفع مستويات رضاء العملاء عبر سلسلة فنادقها المتنامية.

يمتلك الشربتلي خبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالات خدمة العملاء، والمبيعات والحجوزات، وإدارة مكاتب الاستقبال لدى أبرز العلامات الفندقية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ويأتي انضمامه إلى ذا فيرست جروب للضيافة عقب مسيرة حافلة استمرت لمدة 15 عاماً مع ماريوت الدولية شغل خلالها عدة مناصب بارزة، كان آخرها قيادة مركز تفاعل العملاء في دبي الذي أشرف خلاله على عمليات الحجوزات المركزية لحوالي 70 فندقاً في الإمارات والسعودية.

وخلال فترة عمله في ماريوت الدولية، حصد الشربتلي العديد من الجوائز شملت جائزة "أفضل فريق للحجوزات خلال العام" وجائزة "استبيان تفاعل الموظفين". كما نجح في قيادة فريق مركز تفاعل العملاء في دبي لتحقيق 135% من أهداف التسجيل محتلاً المركز الأول عالمياً على مستوى مجموعة فنادق ماريوت لعام 2024، ما أسهم في رفع تقييمها في تدقيق فوربس للفنادق الفاخرة إلى 98%.

وسوف يتولى الشربتلي مسؤولية العمل عن كثب مع فرق الحجوزات في ذا فيرست جروب للضيافة، بالتعاون مع أقسام الإيرادات، والمبيعات، والتسويق، والشؤون المالية والأغذية والمشروبات، إلى جانب مديري الفنادق، لضمان تحقيق تكامل سلس بين الفرق التشغيلية والحفاظ على أعلى معايير الخدمة في ظل توسّع المجموعة داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

بهذه المناسبة، قال توم ستيفنز، نائب الرئيس الأول للعمليات الفندقية في ذا فيرست جروب للضيافة: "يتمتع خالد بخبرة واسعة في مجال العمليات التشغيلية التي تشمل تحسين الإجراءات وتطوير استراتيجيات خدمة العملاء وتعزيز مؤشرات الأداء. ونحن على ثقة بأنّ خبرته ستسهم بشكل حيوي في تطبيق أفضل الممارسات، وتعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بمعدلات رضاء النزلاء عبر محفظتنا المتنوعة من الفنادق والمطاعم."

نبذة عن ذا فيرست جروب للضيافة

تُعد ذا فيرست جروب للضيافة واحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع إدارة الضيافة، حيث تضع معايير جديدة للتميّز من خلال تقديم تجارب متكاملة واستثنائية في كل نقطة تواصل مع الضيوف. ومن خلال محفظتها المتنامية من الفنادق الفاخرة الحائزة على جوائز، والمطاعم المميزة، ومفاهيم الترفيه الفريدة، تواصل المجموعة ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للمسافرين الباحثين عن الجودة والتميّز. يضم فريق ذا فيرست جروب للضيافة نخبة من الخبراء المحترفين الذين يمتلكون خبرات واسعة في إدارة علامات فندقية مرموقة، ومعرفة عميقة بديناميكيات السوق في دبي ومنطقة مجلس التعاون الخليجي. وبفضل بنيتنا التحتية المتكاملة التي تغطي مختلف جوانب إدارة الفنادق، نوفّر حلولاً مُصمّمة خصيصًا لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق نمو مستدام في الإيرادات، وتحسين تجربة الضيوف. وتؤمن ذا فيرست جروب للضيافة بأهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، مستندة في ذلك إلى رؤيتها العالمية، وخبرتها الإقليمية، وأسسها التشغيلية المتينة. ومن خلال إدارة دقيقة وشاملة لكل التفاصيل، تلتزم المجموعة بتحقيق أداءٍ متميّز، وتعزيز العوائد، ودعم النمو المستدام لممتلكات شركائها في القطاع. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني tfghospitality.com

